Egy óriási aranyszobor készült Donald Trumpról, de nem akarják kifizetni – képek

A „Don Colossus” becenevű alkotást egy kriptovaluta-befektetőkből álló csoport készítette, akik a $PATRIOT nevű mémcoin (egy spekulatív digitális token) népszerűsítésére használták – számolt be róla az Independent. A projekt, amely részben tisztelgés, részben marketingfogás, azt is tükrözi, hogy egyes kriptovállalkozók milyen jelentős vagyont halmoztak fel Trump kriptopárti retorikájának köszönhetően. A szoboravató közeledtével azonban egyre több a bonyodalom.

A Donald Trumpról mintázott 4,5 méteres szobrot kriptovaluta-befektetők rendelték meg Fotó: AFP /

$PATRIOT: az érme, amely Donald Trump aranyszobrának köszönhetően emelkedett az égbe

A memecoinok egyfajta kriptovaluták, amelyeket internetes mémek, vicces videók vagy népszerű kulturális trendek inspiráltak. Ezek a kriptovaluták nem rendelkeznek alapvető technológiai célkitűzésekkel, hanem lényegében közösségi támogatásra és hype-ra épülnek. A mémcoinok jellemzően az online felhajtás hatására emelkednek és buknak és gyakran épülnek hírességek vagy politikai mozgalmak köré.

A $PATRIOT 2024 végén indult hódító útjára, amikor fokozódott az izgalom Trump azon ígérete körül, hogy az Egyesült Államokat „kriptofővárossá” teszi – írta a Moneycontrol. A szobor pedig központi szerepet játszott a token promóciójában.

A támogatók az X-en tették közzé a faragásról készült fotókat, miniatűr változatokat osztogattak a konzervatív influenszerek között, és megpróbálták összehangolni a szobor leleplezését Trump beiktatási eseményeivel. Ennek ellenére

a $PATRIOT csupán egy rövid ideig szárnyalhatott, hiszen versenytársa érkezett, Trump saját hivatalos mémérméjének, a $TRUMP-nak a bevezetésével.

Tekintve, hogy az emberek ezután inkább a hivatalos érméhez kötődtek, a $PATRIOT értéke meredeken esett, végül a csúcsárának több mint 90 százalékát elvesztette. Ráadásul, mindeközben a szobor körül is egyre hevesebb viták bontakoztak ki: az alkotó Alan Cottrill ohiói szobrász ugyanis azt mondta, hogy a kriptocsoport továbbra is tartozik neki a műtárgyhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogokért.

Cottrill, aki már több elnököt is megformált, és akinek munkái az amerikai Capitoliumban is láthatók, a legfrissebb információk szerint addig nem hajlandó kiadni a gigászi Trump-figurát, amíg meg nem kapja azt a 90 ezer dollárt(29 millió forint), amelyet a szobor képeinek felhasználása miatti követel. Maga az aranyszobor egyébiránt 300 ezer dollárba (körülbelül 96 millió forint) került a kriptocsoportnak, amelyet már korábban kifizettek a művésznek.

Az óra azonban ketyeg, hiszen

a műremeket a tervek szerint a Trump tulajdonában lévő Trump National Doral üdülőhelyen állítanák ki, amely decemberben ad majd otthont a G20-csúcstalálkozónak.

Mindenesetre az, hogy az aranybábu végül megtalálja-e a helyét Miamiban, kevésbé függ a politikától, sokkal inkább és a fennálló számlák rendezésétől és a befektetői lelkesedés felélesztésétől.