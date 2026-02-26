Rekordévet zárt a turizmus, de a januári számok sokatmondóan jelzik, mit hoz a tavasz

Hírlevél
Rekordokkal zárta 2025-öt a hazai turizmus, és a lendület 2026 elején sem tört meg. Januárban tovább nőtt a vendégek és a vendégéjszakák száma Magyarországon. Az erős belföldi és nemzetközi kereslet, valamint a kormány célzott intézkedései stabil alapot teremtenek ahhoz, hogy a turizmus idén is a gazdaság egyik legfontosabb motorja maradjon.
2025-ben rekordévet zárt a hazai turizmus, a minden korábbinál nagyobb számú – 20 millió – vendég, minden korábbinál több, mintegy 47 millió vendégéjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken. Az idei év is jól indult, januárban a vendégek száma 5,3 százalékkal, míg az általuk eltöltött éjszakáké 3,6 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest, ez kedvező kiindulási alap, hogy 2026-ban tovább nőjön a hazai turizmus - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

turizmus, Zamárdi, 2026. január 17.A drónnal készült felvételen a befagyott Balaton Zamárdinál 2026. január 17-én.MTI/Vasvári Tamás
A turizmus a rekordév után januárban is hasít/Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A kormány ezt olyan intézkedésekkel erősíti, mint 

  • a fix 2,5 százalékos kamatozású KTH Start-hitel, 
  • a KTH Start 2=3 akció, 
  • valamint az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akcióterv.

 

Hazánk továbbra is népszerű desztináció

A kormány a béremelésekkel, az adócsökkentésekkel és az áremelések letörésével hozzájárul ahhoz, hogy egyre több pénz maradjon a családok zsebében, hogy saját döntésük szerint egyre többet tudjanak kikapcsolódásra fordítani. Magyarország népszerűsége a hazai és nemzetközi utazók körében is töretlenül növekszik: 

idén januárban közel 1,1 millió vendég, összesen 2,4 millió vendégéjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken. A vendégek száma 5,3 százalékkal, míg az általuk eltöltött éjszakáké 3,6 százalékkal nőtt 2025 azonos időszakához képest.

A turizmus a magyar gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje, amely a GDP több mint 14 százalékát adja, és közel 400 ezer család számára biztosít megélhetést. A kormány célja, hogy tovább emelje a szolgáltatások minőségét, ezért

  1.  a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül 2,5 százalékos, rendkívül kedvező kamatozású hitelekkel erősíti a turisztikai szektor versenyképességét. 
  2. A kormány továbbá elindította a KTH Start 2=3 akciót, ahol az 1–2 millió forint közötti Start Beruházási vagy Forgóeszköz hiteligénylésekhez további – akár 1 millió forint – vissza nem térítendő állami támogatást igényelhetnek a legkisebb turisztikai szolgáltatók. 
  3. Mindezek mellett a kormány egy 5+1 elemből álló, több mint 100 milliárd forintos akciótervet dolgozott ki, amely adócsökkentésekkel, bérkedvezményekkel és kedvezményes hitelekkel segíti a hazai éttermeket és cukrászdákat.

A turizmus ágazat legnagyobb fejlesztése kezdődik

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a hazai turizmus egyik legfontosabb sarokköve, ezért a kormány a TERMINAL+ projekt keretében 1 milliárd euró értékű fejlesztést valósít meg. A kormány célja, hogy a reptér az évtized végére évi 25 millió utas magas színvonalú kiszolgálása legyen képes, ami tovább erősíti Magyarország nemzetközi elérhetőségét.

 

