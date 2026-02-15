Ugrásszerű minimálbér-növekedés, rezsistop-határidők - heti összefoglaló

A forintárfolyam 7-9 százalékos erősödése és a 11 százalékos minimálbér-emelés hatására euróban számítva éves alapon az egész Európai Unióban hazánkban nőtt a legnagyobb mértékben a minimálbér, közel 19 százalékkal. A vásárlóerő paritáson kimutatott 11 százalékos érték pedig a negyedik legnagyobb volt az unióban. Az elmúlt 16 évben a minimálbér és a garantált bérminimum nominálisan több mint négyszeresére, a reálértékük pedig több mint duplájára nőtt.
Fontos bejelentés érkezett: így maradhatnak talpon a cukrászdák
A kormány a Magyar Cukrász Ipartestület javaslatára kiterjeszti az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet, ami idén összesen 9-12 milliárd forintnyi támogatást jelenthet a magyarországi cukrászdák számára. Magyarország forrásainak nem Ukrajnában, hanem a magyar vállalkozásoknál, így a turisztikai ágazat szereplőinél van a helye – szögezte le az NGM.
Gigaberuházást jelentett be Szijjártó Péter
A Kometa 99 Zrt. húsfeldolgozó cég 45 milliárd forint értékben hajt végre kapacitásbővítést Kaposváron, amelynek nyomán négyszáz új munkahely jön létre a városban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a helyszínen.
Nem ez az egyetlen bejelentése Szijjártó Péternek: a kormány az érintett vállalkozókkal együttműködve dolgozza ki a budapesti kiemelt ipari terület átfogó fejlesztési programját. A Csepel Művek korszerűsítését célzó elképzelések célja, hogy a létesítmény ismét a hazai gazdaság egyik meghatározó hajtóerejévé váljon. Tájékoztatása szerint a felek megállapodtak abban, hogy az itt működő gyárak vezetőivel, valamint a munkaadói szövetség képviselőivel együttműködve – várhatóan áprilist követően – kidolgoznak egy részletes fejlesztési koncepciót. Ennek célja, hogy újraélesszék a térség ipari hagyományait, és visszahozzák azt a gazdasági pezsgést, amely korábban jellemezte a Csepel Műveket.
Shein, Temu: összevásárolja magát két magyar hatóság, hogy ne fussunk bele silány termékekbe
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) egyedülálló, országos szintű összehangolt akciót indított a harmadik országból érkező termékek átfogó fogyasztóvédelmi ellenőrzése keretében. A kezdeményezés célja, hogy a népszerű online piacterekről származó termékeket átvizsgálják és feltárják, mely árucikkek jelenthetnek valós kockázatot a magyar családok számára. A hatóságok tájékoztatásából kiderül: különösen a Temu, a Shein, és a hasonló online piacterekre fókuszál a vizsgálat.
Ugyanehhez kapcsolódik, hogy megszűnik az innen rendelt csomagok vámmentessége 150 euró alatt. Tételenként három euró vámot vetnek ki az importált cikkekre.
Itt vannak a rezsistop legfontosabb dátumai
Fontos határidőkről adott tájékoztatást honlapján az MVM. A cég összegyűjtötte a részletes tudnivalókat a rezsistop szabályairól, és a határidőkről. A legközelebbi Február 15, ameddig az MVM elküldi minden ügyfelének a rezsistop részleteit tartalmazó tájékoztató levelet. A levél tartalma már a kiküldést megelőzően felkerül az mvmnext.hu/rezsistop oldalra is, így érdemes ott is figyelni.
Itt a döntés – eddig csökkennek az árak a boltokban
A kormány döntése nyomán tovább mérséklődhetnek az árak. A Magyar Közlönyben is megjelent, hogy meghosszabbítják az árréscsökkentési intézkedéseket, amelyek már eddig is érezhetően olcsóbbá tették több alapvető termék beszerzését. A cél az infláció fékezése és a családok terheinek csökkentése.
Idén már több tízezren kérték az anyák kedvezményét – érdemes mielőbb lépni
Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre a kormány – mutatott rá közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Idén már közel 70 ezren kérték az anyakedvezményeket online a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomtatványának kitöltésével. Még senki nem marad le semmiről, de érdemes időben lépni.
Lakások ezreit fogják átadni, kijöttek a számok – az Otthon Start felkavarta az állóvizet
Új pályára állította a hazai ingatlanpiacot az Otthon Start program. Egyszerre élénkítette a keresletet és szabta szűkebbre az árak mozgásterét. A konstrukció hatására meredeken nőtt a hiteligénylések száma és megugrott a lakás iránti érdeklődés is. És miközben az Európai Unióban összességében nő a bérelt lakások súlya, addig Magyarországon az Eurostat friss adatai szerint a saját tulajdonú ingatlanban élők aránya 90 százalék feletti, amivel az uniós élmezőnybe tartozunk.