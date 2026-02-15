Ugrásszerű minimálbér-növekedés, rezsistop-határidők - heti összefoglaló

A forintárfolyam 7-9 százalékos erősödése és a 11 százalékos minimálbér-emelés hatására euróban számítva éves alapon az egész Európai Unióban hazánkban nőtt a legnagyobb mértékben a minimálbér, közel 19 százalékkal. A vásárlóerő paritáson kimutatott 11 százalékos érték pedig a negyedik legnagyobb volt az unióban. Az elmúlt 16 évben a minimálbér és a garantált bérminimum nominálisan több mint négyszeresére, a reálértékük pedig több mint duplájára nőtt.

Figyelemreméltó, hogy a minimálbér reálértéke is jelentősen nőtt

Fontos bejelentés érkezett: így maradhatnak talpon a cukrászdák

A kormány a Magyar Cukrász Ipartestület javaslatára kiterjeszti az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet, ami idén összesen 9-12 milliárd forintnyi támogatást jelenthet a magyarországi cukrászdák számára. Magyarország forrásainak nem Ukrajnában, hanem a magyar vállalkozásoknál, így a turisztikai ágazat szereplőinél van a helye – szögezte le az NGM.

Gigaberuházást jelentett be Szijjártó Péter

A Kometa 99 Zrt. húsfeldolgozó cég 45 milliárd forint értékben hajt végre kapacitásbővítést Kaposváron, amelynek nyomán négyszáz új munkahely jön létre a városban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a helyszínen.

Nem ez az egyetlen bejelentése Szijjártó Péternek: a kormány az érintett vállalkozókkal együttműködve dolgozza ki a budapesti kiemelt ipari terület átfogó fejlesztési programját. A Csepel Művek korszerűsítését célzó elképzelések célja, hogy a létesítmény ismét a hazai gazdaság egyik meghatározó hajtóerejévé váljon. Tájékoztatása szerint a felek megállapodtak abban, hogy az itt működő gyárak vezetőivel, valamint a munkaadói szövetség képviselőivel együttműködve – várhatóan áprilist követően – kidolgoznak egy részletes fejlesztési koncepciót. Ennek célja, hogy újraélesszék a térség ipari hagyományait, és visszahozzák azt a gazdasági pezsgést, amely korábban jellemezte a Csepel Műveket.

Shein, Temu: összevásárolja magát két magyar hatóság, hogy ne fussunk bele silány termékekbe

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) egyedülálló, országos szintű összehangolt akciót indított a harmadik országból érkező termékek átfogó fogyasztóvédelmi ellenőrzése keretében. A kezdeményezés célja, hogy a népszerű online piacterekről származó termékeket átvizsgálják és feltárják, mely árucikkek jelenthetnek valós kockázatot a magyar családok számára. A hatóságok tájékoztatásából kiderül: különösen a Temu, a Shein, és a hasonló online piacterekre fókuszál a vizsgálat.