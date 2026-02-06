Hírlevél
Rövidesen átadják az új gyalogos és kerékpáros hídat Velencénél

Végső szakaszához érkezett a Velence közelében megvalósuló gyalogos- és kerékpáros átkelő kialakítása. A jelenlegi ütemezés alapján a tavaszi hónapokban már megnyílhat az M7-es fölött átvezető új híd a Velencei-tó környezetében közlekedők előtt. A korábbi híd elbontására csak az új létesítmény átadását követően kerül sor, előreláthatólag májusban.
Célegyenesben az új gyalogos és kerékpáros híd építése Velencénél. A tervek szerint már tavasszal átadhatóvá válik az M7 felett átívelő új híd a Velencei-tó mellett –tájékoztatott közösségi oldalán a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF).

új híd
Az új híd 80 méter hosszan köti össze a kétoldalt / Fotó: MKIK

Mint bejegyzésükben írják, munkatársaik a következő napokban elvégzik 

  • a hídvilágítás villanyszerelési munkáit, 
  • a rézsűkúp burkolását, 
  • majd ezt követően – a technológiai előírásoknak megfelelő hőmérsékleti feltételek teljesülése esetén –  sor kerül a pályalemez sókorrózió elleni védőbevonatának elkészítésére. 

Az új híd forgalomba helyezése után bontják el a régit 

A híd környezetének rendezése is folyamatos: új utcabútorokat helyeznek ki, növényzetet telepítenek a következő hónapokban. A februárra tervezett próbaterhelést követően elkezdődhet a híd műszaki átadása, majd a forgalomba helyezése is. A régi híd bontása csak az új híd forgalomba helyezése után kezdődik, várhatóan májusban. 

A híd környezetében az M7-es autópályán csak a Balaton felé vezető oldalon kell forgalomkorlátozásra számítani, itt jelenleg egy rövid szakaszon 80 kilométeres óránkénti sebességkorlátozás van érvényben – hívja fel a figyelmet az MKIF, amely arra kér mindenkit, hogy körültekintően közlekedjenek.

A karcsú szerkezetű, látványosságnak is beillő híd terveit, amely a Budapest-Balaton kerékpárút elemeként annak turisztikai vonzerejét is emeli majd a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. készítette. Az építésről korábban elmondták: a 193 tonnás, 80 méter hosszú, 4,5 méter széles építmény szerkezetét 8 elemben szállították a helyszínre, ezeket kettesével összeillesztették, így a beemelések alkalmával 2-2 elemet, azaz összesen 4-et kellett a helyére emelni daruval. 

 

