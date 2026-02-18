Többször beszámoltunk arról a több mint ezermilliárd forintos, nemzetgazdaságilag is kiemelt jelentőségű beruházásról, amelynek keretében az idei évtől nagyszabású infrastruktúra-fejlesztés indulhat Ferihegyen és környékén. A projekt részeként új repülőtéri terminál, gyorsvasút és korszerűsített gyorsforgalmi út épülhet, amelyek érdemben alakíthatják át a budapesti légikikötő működését.

Már a napokban megindulhat az új repülőtéri terminál építése / Fotó: Budapest Airport

A tervezettnél hamarabb indul az új repülőtéri terminál építése

Ősszel jelentette be a kormány a repülőtér átfogó fejlesztését, amelyről annyit már korábban is lehetett tudni, hogy első konkrét elemeként a 3-as terminál kivitelezése indulhat el, amelynek alapkőletételét 2026 márciusára tervezték.

Úgy tűnik, tavaszig sem kell várni, lapunk értesülései szerint már a napokban elrajtolhat az új beruházás.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új mérföldkőhöz érkezett: megkezdődik a légikikötő és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra nagyívű bővítése, korszerűsítése. Az új terminál épületkomplexumának ünnepélyes alapkőletétele 2026. február 20-án lesz – tájékoztatott a Budapest Airport.

Közleményükben azt írják: a magyar légiközlekedés jövőjét alapvetően meghatározza a repülőtéri infrastruktúra fejlesztése. A következő évtized egyik legjelentősebb közép-európai légiipari infrastruktúra-beruházása hozzájárul Magyarország gazdaságának és közlekedési infrastruktúrájának korszerűsítéséhez, valamint a növekvő turisztikai igények magas színvonalú kiszolgálásához.

Ezek a tervezett fejlesztések

A tervek alapján:

2028 végéig egy kétszer háromsávos új közutat alakíthatnak ki, a meglévő nyomvonal korszerűsítésével,

2035-re új vasútvonal épülhet,

valamint ezzel párhuzamosan szintén 2035-ig elkészülhet a most elrajtolt ferihegyi 3-as terminál.

A megvalósulás sorrendjében tehát először a repülőtér közúti megközelíthetőségét alakítanák ki, fejlesztenék körülbelül 200 milliárd forintból az Üllői út külső szakasza és a légikikötő között. A 12 kilométer hosszú, kétszer háromsávos gyorsforgalmi út és a kapcsolódó beruházások a tervek szerint 2028 végére készülhetnek el. Év végén még a kiviteli tervek véglegesítése zajlott, az engedélyek megszerzését 2026 első félévére valószínűsítették. Ezt követően mintegy két évig tarthat az építkezés.