Többször beszámoltunk arról a több mint ezermilliárd forintos, nemzetgazdaságilag is kiemelt jelentőségű beruházásról, amelynek keretében az idei évtől nagyszabású infrastruktúra-fejlesztés indulhat Ferihegyen és környékén. A projekt részeként új repülőtéri terminál, gyorsvasút és korszerűsített gyorsforgalmi út épülhet, amelyek érdemben alakíthatják át a budapesti légikikötő működését.
A tervezettnél hamarabb indul az új repülőtéri terminál építése
Ősszel jelentette be a kormány a repülőtér átfogó fejlesztését, amelyről annyit már korábban is lehetett tudni, hogy első konkrét elemeként a 3-as terminál kivitelezése indulhat el, amelynek alapkőletételét 2026 márciusára tervezték.
Úgy tűnik, tavaszig sem kell várni, lapunk értesülései szerint már a napokban elrajtolhat az új beruházás.
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új mérföldkőhöz érkezett: megkezdődik a légikikötő és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra nagyívű bővítése, korszerűsítése. Az új terminál épületkomplexumának ünnepélyes alapkőletétele 2026. február 20-án lesz – tájékoztatott a Budapest Airport.
Közleményükben azt írják: a magyar légiközlekedés jövőjét alapvetően meghatározza a repülőtéri infrastruktúra fejlesztése. A következő évtized egyik legjelentősebb közép-európai légiipari infrastruktúra-beruházása hozzájárul Magyarország gazdaságának és közlekedési infrastruktúrájának korszerűsítéséhez, valamint a növekvő turisztikai igények magas színvonalú kiszolgálásához.
Ezek a tervezett fejlesztések
A tervek alapján:
- 2028 végéig egy kétszer háromsávos új közutat alakíthatnak ki, a meglévő nyomvonal korszerűsítésével,
- 2035-re új vasútvonal épülhet,
- valamint ezzel párhuzamosan szintén 2035-ig elkészülhet a most elrajtolt ferihegyi 3-as terminál.
A megvalósulás sorrendjében tehát először a repülőtér közúti megközelíthetőségét alakítanák ki, fejlesztenék körülbelül 200 milliárd forintból az Üllői út külső szakasza és a légikikötő között. A 12 kilométer hosszú, kétszer háromsávos gyorsforgalmi út és a kapcsolódó beruházások a tervek szerint 2028 végére készülhetnek el. Év végén még a kiviteli tervek véglegesítése zajlott, az engedélyek megszerzését 2026 első félévére valószínűsítették. Ezt követően mintegy két évig tarthat az építkezés.
Korábbi hírek szerint az új ferihegyi terminál körülbelül nyolc év alatt épül majd meg, nagyjából 400 milliárd forintos költségvetéssel. A cél az, hogy a 3-as terminál 2035-ös befejezésével egy időben elkészüljön a reptéri vasút is. A szintén mintegy 400 milliárd forintos beruházásból 27 kilométer hosszú, óránként 160 kilométeres sebességre alkalmas vasúti pályát terveznek Kőbányától Monorig, ahonnan az országos vasúthálózathoz kapcsolódva a megyei jogú városok is közvetlenül elérhetővé válhatnak.
Gyorsuló közlekedés, dupla utasszám és növekvő bevételek
A hosszú évek óta tervezett reptéri gyorsvasút Nyugati tér–Ferihegy között közlekedő járatai a tervek szerint 5-10 percenként indulhatnak, a fővárossal történt megegyezés szerint a vonat Rákosrendezőnél is megáll. A jegyár a tervek szerint háromezer-négyezer forint körül alakul majd, amely a taxihoz mérten igen kedvezőnek tűnik.
Mindezekkel szűk tíz éven belül megvalósulhat tehát Ferihegy teljes infrastruktúra-fejlesztése, amellyel a mostani duplájára, vagyis évi negyvenmillió utasra nőne a budapesti repülőtér forgalma
– jelezte korábban a nemzetgazdasági tárca. A komplett beruházás hatással lehet a turizmusra és a teljes nemzetgazdaságra is, hiszen ha repülőtér forgalma duplázódik, akkor árbevétele is duplájára emelkedik. Ezzel párhuzamosan az állam bevétele is nő, erősítve a turizmus hozzájárulását a GDP-hez, amely a mostani 15-ről 18-ra nőhetne – jelezték.
A Budapest Airport már most csúcsokat dönt
A Budapest Airport közelményében jelezte, az utasok véleménye alapján a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér lett a legjobb európai légikikötő a 15-25 milliós utasforgalmat bonyolító repülőterek között 2022-ben és 2024-ben is, emellett a régió legjobb repülőtere címet is magáénak tudhatja – ezt szintén az utasok szavazatai alapján tizenkét egymást követő évben ismerte el a Skytrax, legutóbb 2025-ben.
A nemzetközi légiközlekedési kutatási szervezet emellett 2023-ban minden utasszolgáltatásra kiterjedő, ötszáz teljesítménymutatót mérlegelő vizsgálata alapján négycsillagosra emelte a repülőtér minősítését. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér az elmúlt években vezető helyet szerzett, mint a régió leggyorsabban fejlődő repülőtere, légitársasági partnereivel együtt Magyarország és Budapest turisztikai fejlődésének egyik kulcsszereplőjévé vált.
A légikikötő 2024-ben minden korábbi rekordot megdöntve 17,6 millió utast és közel 300 ezer tonna árut kezelt.
A BUD Cargo City biztos pontot jelent az import és export légiáru számára, a Budapest Airport célja, hogy a légikikötő Kelet-Közép Európa cargo kapujává váljon.