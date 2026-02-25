Hatalmas összegek tűnnek el az ukrán korrupciós csatornákon, miközben tönkremegy Európa versenyképessége

Az Európai Unió a háború kezdete óta 193 milliárd eurót költött Ukrajna katonai és pénzügyi támogatására. Ezt folytatja 2026–2027-ben további kilencvenmilliárddal, de ehhez már a tagállamok közös hitelfelvételére van szükség – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből. Az Európai Unió következő hétéves költségvetési tervében Ukrajna megsegítése százmilliárd euró értékben jelenik meg, és ott szerepel a hétszázmilliárdos európai fegyverkezési program koncepciójában is. A háború utáni nyolcszázmilliárd dolláros újjáépítésben a Egyesült Államok és nemzetközi pénzügyi szervezetek mellett az unió is tevékeny részt kíván venni.

Ukrajna támogatása felemészti az Európai Unió versenyképességét

Hatalmas kockázatot vállalt az Európai Unió Ukrajna észszerűtlen támogatásával

Ahogy repkednek az eurószázmilliárdok, úgy nő az Ukrajna-projekt kockázatossága. Az Európai Unió utóbbi húsz éve gazdasági értelemben a régi dicsőség rohamtempójú elvesztéséről szólt: a Világbank adatai szerint 2004-ben a világgazdaság teljesítményének

még több mint a negyedét az unió szállította,

az Egyesült Államokéhoz mérhető gazdasági erővel rendelkezett,

Kína a globális GDP kevesebb mint öt százalékát termelte meg.

Majd 2024-re nagyot fordult a verseny állása:

az Európai Unió nyolc százalékpontot veszítve lecsúszott oda, ahová Kína 12 százalékpontot javítva felkapaszkodott, miközben az Egyesült Államok képes volt az előnyének megtartására.

A szakértők leadták a vészjelzéseket: ha az Európai Unió nem képes azonnali és radikális versenyképességi fordulatra, akkor tartós lecsúszásra számíthat az Egyesült Államokkal és Kínával szemben. Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke korábbi versenyképességi jelentésében arra figyelmeztetett: az uniónak évente nyolcszázmilliárd euró pluszforrást kellene mozgósítania a felzárkózáshoz, a beruházásokat különösen az innovatív technológiák, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia területeire irányítva.

Ukrajna a jelenlegi nagyszabású tervek szerinti támogatása, újjáépítése, integrációja és a versenyképességi fordulat finanszírozása egyszerre túl nagy falat lehet az egyre erőtlenebbé váló Európai Unió számára. Dönteni kell, hová menjenek a szűkösen rendelkezésre álló források. Az európai uniós támogatás feltétele az ukrán korrupcióellenes intézkedések megfelelő szinten tartása.