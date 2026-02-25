Ilyen gazdasági károkat okozott Magyarországnak az elhúzódó ukrán-orosz háború

Újabb évfordulóhoz érkezett az ukrán-orosz háború kitörése, amely több területen is negatívan érintette a magyar gazdaságot.

Az ukrán-orosz háború eredményeként elemzők szerint az elmúlt négy évben 7500 milliárdtól esett el a magyar gazdaság / Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt /

Egyes szakértők szint a háború 2022-es kitörése óta mintha rá sem lehetne ismerni a magyar gazdaságra. A korábbi növekedési lendületet stagnálás váltotta fel, a beruházások visszaestek, az infláció pedig tartósan magasabb szinten ragadt. A megváltozott nemzetközi környezet tehát alapjaiban formálta át a gazdasági folyamatokat. A háború okozta gazdasági kár pedig jelentős:

bár nagyon nehéz megbecsülni, mivel a háború okozta kiesés nem csak egy csatornán jelenik meg, elemzők szerint az elmúlt négy évben 8,6 százalékos növekedési többlettől és 7500 milliárd forinttól eshetett el a magyar gazdaság

Abban több szakértő is egyetért, hogy az elmúlt években a magyar gazdasági növekedés láthatóan elakadt, ebben pedig nagy szerepe van a külső környezet romlásának. Mivel Magyarország egy kis, nyitott gazdaság, ahol a GDP több mint 80 százaléka exportból származik, nagyon nem mindegy számunkra, hogyan alakul a külső környezet. Épp a gyenge konjunktúra eredménye, hogy továbbra is jelentős, az ipari termelés folyamatosan mínuszban van, ami miatt kihasználatlan kapacitásokkal van teli a magyar gazdaság, és megjelent a rendszerváltás előtt ismert jelenség, a kapun belüli munkanélküliség – véli Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Szerinte ugyancsak komoly problémát jelent a beruházások visszaesése, amelyben megint csak több tényező játszik együttesen szerepet, mint például a már említett alacsony kereslet, a kormányzat és az önkormányzatok pénzhiánya, illetve a hazánknak járó uniós források visszatartása. Úgy véli, utóbbiakban is van szerepe a háborúnak. Az elemző szerint a nehézségek közé sorolta még a megemelkedő energia- és kamatkiadásokat, amelyek rontották a költségvetés helyzetét, valamint az elszálló energiaárakat, amelyek tovább rontottak a magyar gazdaság versenyképességén.

Ennyivel csökkent a GDP az ukrán-orosz háború következtében

Regős Gábor arra is emlékeztetett, hogy a magyar gazdaság 2022 harmadik negyedévétől, vagyis az orosz–ukrán háború kitörését követően pár hónappal kezdett gyengélkedni, az első félév ugyanakkor megmentette az akkori növekedést, így csak egy évvel később jött a fordulat. Az elmúlt három évben a GDP így alakult

2023-ban a gazdaság 0,7 százalékkal visszaesett,

amelyet 2024-ben 0,9 százalékkal nőtt,

majd ezt 2025-ben 0,4 százalékos növekedés követte.

A szakértő azzal a feltételezett forgatókönyvvel számolt, hogy amennyiben ehelyett évente 3 százalékos növekedés történt volna, amely szerinte reális elmélet, 2017 és 2019 között 4,5 és 5,8 százalék közötti GDP-növekedési adatot alapul véve

akkor három év aggregált növekedése 0,6 százalék helyett 9,3 százalék lett volna, ez pedig 8,6 százalékos növekedési többletet jelentett volna.

A tavalyi nominális GDP adat még nem ismert, de nagyjából 86 900 milliárd forintot tehetett ki, amelynek a 8,6 százaléka 7500 milliárd forint. Regős szerint durva számítással ennyi lehet tehát a háború okozta eddigi veszteség, amelynek viszont egyelőre nincsen vége.