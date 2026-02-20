Horvátország, Szlovákia, Magyarország és az Európai Bizottság megállapodott az Adria-kőolajvezeték (Janaf) kapacitásvizsgálatáról, amelyet egy független nemzetközi megfigyelői csoport fog segíteni – közölte a Slovnaft, a magyar Mol leányvállalata. A Bloomberg beszámolója szerint a tesztek célja, hogy meghatározzák az Adria olajvezeték kapacitását, miután korábban komoly vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy mekkora szállítási kapacitással rendelkezik a vezeték.
A Slovnaft és a Mol szállítmányokat rendelt Szaúd-Arábiából, Norvégiából, Kazahsztánból és Líbiából – áll a Slovnaft e-mailben küldött közleményében. Az első tartályhajók várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi Omišalj kikötőjébe.
Viták az Adria olajvezeték körül
Az Origo korábban beszámolt arról, hogy miután az ukránok zsarolási céllal leállították a Barátság kőolajvezetéket, eljöhet az Adria vezeték főpróbája, ráadásul ezen keresztül mehet az orosz kőolaj Magyarországra és északi szomszédunkhoz is.
Egyelőre arról nincs szó, hogy a horvátok átengednék az orosz olajat is a vezetéken, csak arról, hogy vizsgálják, mire is képest a Janaf.
Mint ismert, az elmúlt napokban a horvát kormány tagjai több olyan nyilatkozatot tettek, amelyek azt mutatják, hogy a horvátok nem szándékoznak átengedni az orosz nyersolajat még úgy sem, hogy Brüsszel és az Egyesült Államok is mentességet adtak Magyarországnak.
Emiatt Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek annak a szabálynak, amelynek értelmében a két ország tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat a vezetékes szállítások ellehetetlenülése esetén. Ebben a kérdésben csak látszat-előrehaladás történt, miután az Európai Bizottság jövő hét szerdára összehívott egy rendkívüli ülést Magyarország, Szlovákia, valamint Horvátország részvételével.
Ezen várhatóan „technikai részleteket és továbblépési lehetőségeket” tekintenek át, de egyelőre nem világos, hogyan segíti majd az ülés a helyzet megoldását úgy, hogy az Európai Bizottság „konzultál Ukrajnával” a vezeték javításának ügyében, de Anna-Kaisa Itkonen szóvivő szerint a Bizottság tartózkodik attól, hogy nyomást gyakoroljon Ukrajnára a javítás ügyében – noha két EU-s tagállam várja, hogy a Barátság vezetéken újra érkezzen az olaj, nincs semmiféle előrehaladás.
Az ügylet jól jönne a Janafnak
Az alaphelyzet az, hogy az Adria vezetéket üzemeltető Janaf társaság – vele a horvát költségvetés – nagyon is rá van utalva a magyarországi és a szlovákiai kőolajigény kielégítésére, mert megcsappantak a fő megbízójától, a szerbiai NIS-től kapott rendelések a NIS finomítóját sújtott amerikai szankció hónapjaiban.
Ha a Janaf úgy dönt, hogy eleget tesz a magyar és a szlovák kérésnek, akkor végre az is kiderülhet, hogy az Adria valójában mennyi olaj továbbítására képes, ezzel kapcsolatban ugyanis a nyáron egymásnak ellentmondó magyar és horvát vállalati nyilatkozatok jelentek meg.
Az eddigi forgatókönyvből úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság összejátszik az ukránokkal a Tisza Párt érdekében, mely utóbbi reményeik szerint kiszolgálná a későbbiekben az Európai Unió háborúpárti tagországainak érdekeit. Mint ismert, az ukránok leállították a Barátság olajvezetéken keresztüli orosz olajszállítást Magyarország és Szlovákia irányába. Miután e tény napvilágra került, egyértelműen kiderült, zsarolásról van szó, és a magyar választásokba való beavatkozás a fő cél. További részleteket az Origo cikkében olvashat.