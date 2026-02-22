Felsorolni is nehéz, mennyi útfejlesztés vár a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-re 2034-ig. Az MKIF nagyszabású tervekről Kertesi Tamás műszaki vezérigazgató-helyettes beszélt a Magyar Aszfaltipari Egyesülés konferenciáján – ismertette a Magyar Építők, egyben a nyolc év alatt elvégzendő munkák fajtáját, helyszíneit is számba vette.

Országszerte újulnak, épülnek utak, és nem csak autópályák

Fotó: Unsplash

Előzményként említendő, hogy az MKIF összesen 1237 kilométernyi gyorsforgalmi utat vett át üzemeltetésre, felújításra és fejlesztésre a Magyar Államtól 2022. szeptember elsején – ez a szám mára meghaladja az 1300 kilométert. Elkészült az M85-ös Bécsi-dombi alagútja, valamint új szakaszok kerültek üzemeltetésük alá az M44-esen és az M4-esen is.

„Háromfajta felújítási munkát végzünk a szerződésünk szerint: a szintrehozó munkákban az átvett hálózat burkolatát a szerződésünkben vállalt műszaki szintre kellett felhozni. Ennek hároméves időszaka 2025. augusztus 31-én lezárult. A közlekedésbiztonsági útburkolatjavítások során a fejlesztési szakaszokon

M1,

M3,

M7

addig újítjuk fel a burkolatot, amíg el nem indul a fejlesztés. A nagykarbantartási munkákat pedig az állam által jóváhagyott éves ütemterv szerint végezzük, a koncessziós teljes időszaka alatt. Műszaki szempontból ezek között nincs különbség” – részletezte Kertesi Tamás.

Az útépítés ma már nemcsak a betonról és aszfaltról szól, hanem a fenntarthatóságról is. Az MKIF egyik legnagyobb vállalása a martaszfalt visszaforgatása.

Az arányok beszédesek, felújításoknál az úthossz hatvanszázalékos, új útak esetében 35 százalékos arányban kell újrahasznosított anyagot tartalmazzon.

Jönnek a sávbővítések

Az M1-es, az M3-as és az M7-es autópályákon sávbővítések várnak ránk. Emellett vannak új építésű gyorsforgalmi útjaink, így az M200-as, ami az M1-estől, Sárbogárdon át egész Kecskemétig vezet majd. Feladatunk, hogy befejezzük az M4-es autópályát és az M3-as végét is meg kell építenünk Vásárosnaménytől az országhatárig – sorolta Kertesi Tamás a munkálatokat.

Dübörög az M1-es fejlesztése

Jelenleg a bal pálya, vagyis a Budapest felé tartó pályaoldal szélesítése zajlik. Ősszel ide terelhetik a teljes forgalmat, itt halad majd két sáv Győr és két sáv Budapest felé azért, hogy elbonthassák és újjáépíthessék a jobb pályát, a Győr felé tartó pályaoldalt – immár korszerűbb, szélesebb kialakítással.