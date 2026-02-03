Ne igyon ebből: veszélyes nehézfémeket találtak egy népszerű üvegpohárban

Sokak kedvence lehetett az a virágmintás, bájos kis üvegpohár, amit a Flying Tiger Copenhagen üzleteiben árultak – most azonban sokkoló hír érkezett: ólom és kadmium oldódhat ki belőle, ami komoly egészségügyi kockázatot jelenthet - figyelmeztetett a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Az Európai Unió gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül futott be a figyelmeztetés, miszerint a Kínából származó üvegpohárból veszélyes mennyiségű nehézfém kerülhet az italunkba.
A termék Dánián át Magyarországra is eljutott, így hazánkban is több Flying Tiger bolt polcaira került.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nem tétlenkedett: rögtön felvették a kapcsolatot a Tiger Stores Hungary Zrt.-vel, akik azonnal léptek, és saját hatáskörben visszahívták a kifogásolt poharakat.
A hatóság folyamatosan figyelemmel kíséri, mi történik a begyűjtött darabokkal – ezek megsemmisítésre vagy elszállításra kerülhetnek.
Ez az érintett üvegpohár:
Termék neve: VIZESPOHÁR 220 ML / VIRÁG MINTÁS
Cikkszám: 3060031
Tételszám: minden tétel
Forgalmazó: Flying Tiger Copenhagen
Hazai címzett: Tiger Stores Hungary Zrt.
Miért veszélyes?
A kadmium és az ólom alattomos anyagok: a szervezetben felhalmozódhatnak, és hosszú távon komoly károkat okozhatnak. A szakértők szerint ezek a nehézfémek károsíthatják:
- az idegrendszert
- a vesét
- más létfontosságú szerveket
sőt, még a rák kockázatát is növelhetik
Ha Ön vásárolt ebből a virágmintás pohárból, és még otthon van, semmiképp se használja tovább! Vigye vissza az üzletbe, és ne kockáztassa az egészségét!
Az Origo korábba megírta, hogy a fogyasztóvédők tavaly több száz ellenőrzés során leplezték le azokat, akik megszegték a gyermekvédelmi szabályokat. Kiskorúak alkoholkiszolgálása, illegális reklámok és tábori hiányosságok miatt összesen több mint 380 millió forintnyi bírság repült – és 2026-ban sincs megállás!