Ne igyon ebből: veszélyes nehézfémeket találtak egy népszerű üvegpohárban

Sokak kedvence lehetett az a virágmintás, bájos kis üvegpohár, amit a Flying Tiger Copenhagen üzleteiben árultak – most azonban sokkoló hír érkezett: ólom és kadmium oldódhat ki belőle, ami komoly egészségügyi kockázatot jelenthet - figyelmeztetett a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Az Európai Unió gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül futott be a figyelmeztetés, miszerint a Kínából származó üvegpohárból veszélyes mennyiségű nehézfém kerülhet az italunkba.

A Kínából származó üvegpohárból veszélyes mennyiségű nehézfém kerülhet az italunkba (illusztráció).

Fotó: SAKKMESTERKE/SCIENCE PHOTO LIBRA / AAT

A termék Dánián át Magyarországra is eljutott, így hazánkban is több Flying Tiger bolt polcaira került.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nem tétlenkedett: rögtön felvették a kapcsolatot a Tiger Stores Hungary Zrt.-vel, akik azonnal léptek, és saját hatáskörben visszahívták a kifogásolt poharakat.

A hatóság folyamatosan figyelemmel kíséri, mi történik a begyűjtött darabokkal – ezek megsemmisítésre vagy elszállításra kerülhetnek.

Ez az érintett üvegpohár:

Termék neve: VIZESPOHÁR 220 ML / VIRÁG MINTÁS

Cikkszám: 3060031

Tételszám: minden tétel

Forgalmazó: Flying Tiger Copenhagen

Hazai címzett: Tiger Stores Hungary Zrt.

Miért veszélyes?

A kadmium és az ólom alattomos anyagok: a szervezetben felhalmozódhatnak, és hosszú távon komoly károkat okozhatnak. A szakértők szerint ezek a nehézfémek károsíthatják:

az idegrendszert

a vesét

más létfontosságú szerveket

sőt, még a rák kockázatát is növelhetik

Ha Ön vásárolt ebből a virágmintás pohárból, és még otthon van, semmiképp se használja tovább! Vigye vissza az üzletbe, és ne kockáztassa az egészségét!

