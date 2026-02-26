Most induljon tankolni - holnap változás jön a kutakon

A Holtankoljak.hu információi szerint péntektől emelkednek az üzemanyag nagykereskedelmi árak. Ez a benzin esetében bruttó 3, a gázolaj esetében pedig bruttó 6 forintot jelent.

Péntektől változnak az üzemanyagárak

Fotó: Lapis Renáta / Lapis Renáta

A mai napon az üzemanyagoknál az alábbi átlagárak érvényesek:

95-ös benzin: 565 Ft/liter

Gázolaj: 586 Ft/liter

Fontos, hogy az üzemanyag-ellátás teljesen zavartalan Magyarországon, annak ellenére, hogy a Mol kérte a stratégiai tartalékok felszabadítását.

György László Facebook-bejegyzésében kérdést tett fel az üzemanyagárak magyarországi szintjével kapcsolatban. A gazdasági stratégiákért és a Tanítsunk Magyarországért program irányításáért felelős kormánybiztos azt írta, hogy

a Weekly Oil Bulletin legutolsó összehasonlító statisztikája szerint 2026 januárjának végén Magyarországon a 95-ös oktánszámú benzin átlagára 555 forint volt.

Ugyanez az üzemanyag Romániában 577 forint, Szlovákiában 558 forint, Ausztriában 560 forint, míg Szerbiában 574 forint. Mindeközben az energiacégek és a Mol különadójából Magyarországon a rezsiköltségek a környező országok átlagának felét-harmadát teszik ki – ismertette. Az összehasonlításban az alaptermékek szerepelnek, a prémium üzemanyagok árkülönbözete szinte minden országban nagyobb a hazainál.

Ismert, a Barátság kőolajvezeték leállása ellenére Magyarország kőolajellátása továbbra is biztonságban van, azonban a legfontosabb ellátási útvonal kiesése súlyos következményekkel jár. A Mol a stratégiai kőolajkészlet egy részének felhasználásával és tengeren érkező olaj beszerzésével, az Adria vezetéken keresztül biztosítja az ellátás folytonosságát.