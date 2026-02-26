Most induljon tankolni - holnap változás jön a kutakon

Hírlevél
Kiderült, hogy alakulnak péntektől az üzemanyagárak Magyarországon. A Holtankoljak.hu. közzétette a várható üzemanyagár-változásról szóló legfrissebb jelentését.
üzemanyagholtankoljak. huüzemanyagellátásgázolajbenzin

A Holtankoljak.hu információi szerint péntektől emelkednek az üzemanyag nagykereskedelmi árak. Ez a benzin esetében bruttó 3, a gázolaj esetében pedig bruttó 6 forintot jelent. 

üzemanyag, Budapest, 2024. július 14.Tankolás egy OMV benzinkúton.MTVA/Bizományosi: Lapis Renáta ***************************Kedves Felhasználó!Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Péntektől változnak az üzemanyagárak
Fotó: Lapis Renáta

A mai napon az üzemanyagoknál az alábbi átlagárak érvényesek:

  • 95-ös benzin: 565 Ft/liter
  • Gázolaj: 586 Ft/liter 

Fontos, hogy az üzemanyag-ellátás teljesen zavartalan Magyarországon, annak ellenére, hogy a Mol kérte a stratégiai tartalékok felszabadítását.

György László Facebook-bejegyzésében kérdést tett fel az üzemanyagárak magyarországi szintjével kapcsolatban. A gazdasági stratégiákért és a Tanítsunk Magyarországért program irányításáért felelős kormánybiztos azt írta, hogy

 a Weekly Oil Bulletin legutolsó összehasonlító statisztikája szerint 2026 januárjának végén Magyarországon a 95-ös oktánszámú benzin átlagára 555 forint volt. 

Ugyanez az üzemanyag Romániában 577 forint, Szlovákiában 558 forint, Ausztriában 560 forint, míg Szerbiában 574 forint. Mindeközben az energiacégek és a Mol különadójából Magyarországon a rezsiköltségek a környező országok átlagának felét-harmadát teszik ki – ismertette. Az összehasonlításban az alaptermékek szerepelnek, a prémium üzemanyagok árkülönbözete szinte minden országban nagyobb a hazainál.

Ismert, a Barátság kőolajvezeték leállása ellenére Magyarország kőolajellátása továbbra is biztonságban van, azonban a legfontosabb ellátási útvonal kiesése súlyos következményekkel jár. A Mol a stratégiai kőolajkészlet egy részének felhasználásával és tengeren érkező olaj beszerzésével, az Adria vezetéken keresztül biztosítja az ellátás folytonosságát.

 

 

