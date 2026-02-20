Üzemanyagár: szombaton változás jön

Közzétette a legfrissebb várható üzemanyagár-változásról szóló legfrissebb gyűjtését a Holtankoljak.hu. A portál szerint szombaton a benzin ára várhatóan nem változik, a gázolaj nagykereskedelmi ára azonban emelkedik bruttó 3 forinttal. Pénteken még a következő átlagárakon tankolhatunk: a 95-ös benzin literenkénti átlagára a kutakon 562 forint, a gázolajé pedig 574 forint.

Alig változik az üzemanyagár a benzinkutakon. Szerdán csökkent a dízel ára, szombaton pont ugyanannyival nő, a benziné stagnált a héten

Fotó: Lapis Renáta / Lapis Renáta

Fontos, hogy az üzemanyag-ellátás teljesen zavartalan, annak ellenére, annak ellenére, hogy a Mol kérte a stratégiai tartalékok felszabadítását. A Holtankoljak szerdai közlése szerint, csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változott, akkor a gázolaj ára bruttó három forinttal csökkent. Vagyis az ukránok által előidézett olajbotrány ellenére változatlan szinten marad a hazai üzemanyagár.

György László Facebook-bejegyzésében kérdést tett fel az üzemanyagárak magyarországi szintjével kapcsolatban. A gazdasági stratégiákért és a Tanítsunk Magyarországért program irányításáért felelős kormánybiztos azt írta, hogy a Weekly Oil Bulletin legutolsó összehasonlító statisztikája szerint 2026 januárjának végén Magyarországon a 95-ös oktánszámú benzin átlagára 555 forint volt.

Ugyanez az üzemanyag Romániában 577 forint, Szlovákiában 558 forint, Ausztriában 560 forint, míg Szerbiában 574 forint. Mindeközben az energiacégek és a Mol különadójából Magyarországon a rezsiköltségek a környező országok átlagának felét-harmadát teszik ki – ismertette. Az összehasonlításban az alaptermékek szerepelnek, a prémium üzemanyagok árkülönbözete szinte minden országban nagyobb a hazainál.

Ismert, a Barátság kőolajvezeték leállása ellenére Magyarország kőolajellátása továbbra is biztonságban van, azonban a legfontosabb ellátási útvonal kiesése súlyos következményekkel jár. A Mol a stratégiai kőolajkészlet egy részének felhasználásával és tengeren érkező olaj beszerzésével, az Adria vezetéken keresztül biztosítja az ellátás folytonosságát.