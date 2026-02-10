Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Vis major: leálltak egy hazai nagybank elektronikus csatornái, nincs ügyintézés a bankfiókokban

Ezt látnia kell!

Riasztás: veszélyben lehet az élete, ha ezt teszi az ételeibe és italaiba!

Valentin-nap

A Valentin-nap felfűti a belföldi turizmust – ide utaznak a magyar párok

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A szerelmesek ünnepe idén is látványosan megmozdítja a hazai turizmust, a foglalások döntő többsége két főre szól. A Valentin-nap hétvégéjén a hotelek, különösen a négycsillagos szálláshelyek és a wellness-célpontok iránt nő meg leginkább a kereslet a magyar párok körében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Valentin-napbelföldi foglalásbelföldi utazás

A Valentin-nap továbbra is az egyik legerősebb időszak a belföldi rövid utazások piacán. A párok elsősorban két éjszakás pihenésekben gondolkodnak, a négycsillagos hotelek és a wellness-szolgáltatások iránt pedig kiemelkedő az érdeklődés – derül ki a Szallas.hu foglalási adataiból. A számokból az is jól látszik, mely városok és régiók profitálnak leginkább a szerelmesek hétvégéjéből.

Valentin-nap
Hajdúszoboszlói Gyógyfürdőt is sokan keresik fel Valentin-nap idején / Fotó: Shutterstock

A kétfős, 

belföldi foglalások élén Valentin-nap hétvégéjén Budapest áll, amelyet Eger és Hajdúszoboszló követ. 

A Szallas.hu szerint a legnépszerűbb úti célok között szerepel még Hévíz, Gyula, Zalakaros és Pécs, míg a top tízes lista végére Siófok, valamint holtversenyben Miskolc és Szeged került, a tizedik helyet Egerszalók foglalja el. A régiók közötti versenyben Észak-Magyarország bizonyult a legerősebbnek: a kétfős foglalások 21 százaléka ide irányul. Budapest és vonzáskörzete, valamint a Balaton térsége közel azonos arányt ért el, ezeket Nyugat-Dunántúl, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld és Közép-Dunántúl követi.

Két éjszaka a leggyakoribb választás Valentin-nap idején

A páros foglalások 58 százaléka kétéjszakás tartózkodásra szól, míg az egyéjszakás utazások aránya 30 százalék. Három éjszakára a foglalások 11 százaléka érkezett, négy vagy annál hosszabb időszakra pedig mindössze a vendégek 1 százaléka foglalt szállást a Valentin-nap környékén.

A szállástípusok rangsorát egyértelműen a hotelek vezetik: a kétfős foglalások 56 százaléka ebbe a kategóriába tartozik. 

A két főre szóló Valentin-napi foglalások 60 százalékánál ellátást is kértek a vendégek, ezen belül leggyakrabban félpanziós csomagot választottak. A hoteleket az apartmanok követik 19 százalékos aránnyal, míg a vendégházak a foglalások 13 százalékát adják. A panziók részesedése 9 százalék, egyéb szállástípusokat pedig csupán a vendégek 3 százaléka választott.

Akár 170 ezert is költenek szállásra a magyarok

A Szallas.hu adatai szerint a kosárértékekben markáns különbségek figyelhetők meg a szállástípusok között. Az apartmanoknál, panzióknál és vendégházaknál a 70 ezer forint alatti kosárérték aránya a legmagasabb, míg a hoteleknél a foglalások több mint fele a 70–170 ezer forint közötti kategóriába esik.

A Valentin-nap különösen felfűti a wellness-szálláshelyek iránti keresletet: a párok körében a Szallas.hu wellness-foglalásainak aránya eléri az 56 százalékot. Számos szállásadó ilyenkor tematikus ajánlatokkal készül, például romantikus élőzenével, ünnepi vagy gyertyafényes vacsorával, pezsgős bekészítéssel, illetve olyan extra szolgáltatásokkal, mint a páros masszázs vagy a különleges szaunaprogramok.

A vendégek körében ebben az időszakban továbbra is a fürdők és a wellnessélmények számítanak a legnépszerűbb programoknak. Kiemelkedő érdeklődés övezi a sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőt, a Gyulai Várfürdőt, a Hungarospa Hajdúszoboszlót, a Zalakarosi Fürdőt, valamint a fővárosi Széchenyi Gyógyfürdőt és Uszodát. .

A busójárás hatása is megjelenik a foglalásokban

A szezonális élményprogramok közül a mohácsi busójárás gyakorolja a legerősebb hatást a keresletre. A Szallas.hu adatai szerint a rendezvény hétvégéjén a gyermekkel utazók körében Pécs, Harkány és Villány szálláshelyei részesültek a legnagyobb arányban a foglalásokból.

A párok és családok kedvenc belföldi programjai és látnivalói Valentin-nap környékén a Szallas.hu Programok csapata szerint:

  • Gyógy- és Wellnessfürdő Sárvár
  • Gyulai Várfürdő
  • Hungarospa Hajdúszoboszló
  • Zalakarosi Fürdő
  • Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda
  • Mohácsi Busójárás
  • Tropicarium
  • Visegrádi Fellegvár
  • Festetics-kastély, Keszthely

Nem csak belföldre utaznak a párok. Aki külföldi romantikus utat tervez, annak érdemes elrugaszkodni a klasszikus „szerelmes” úti céloktól, és olyan városokat választani, amelyek kevesebb turistával, mégis különleges hangulattal várják a párokat, ráadásul kedvezőbb áron. Ezek a helyszínek egyre kedveltebbek Valentin-napi utazáshoz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!