A Valentin-nap felfűti a belföldi turizmust – ide utaznak a magyar párok

A Valentin-nap továbbra is az egyik legerősebb időszak a belföldi rövid utazások piacán. A párok elsősorban két éjszakás pihenésekben gondolkodnak, a négycsillagos hotelek és a wellness-szolgáltatások iránt pedig kiemelkedő az érdeklődés – derül ki a Szallas.hu foglalási adataiból. A számokból az is jól látszik, mely városok és régiók profitálnak leginkább a szerelmesek hétvégéjéből.

Hajdúszoboszlói Gyógyfürdőt is sokan keresik fel Valentin-nap idején / Fotó: Shutterstock

A kétfős,

belföldi foglalások élén Valentin-nap hétvégéjén Budapest áll, amelyet Eger és Hajdúszoboszló követ.

A Szallas.hu szerint a legnépszerűbb úti célok között szerepel még Hévíz, Gyula, Zalakaros és Pécs, míg a top tízes lista végére Siófok, valamint holtversenyben Miskolc és Szeged került, a tizedik helyet Egerszalók foglalja el. A régiók közötti versenyben Észak-Magyarország bizonyult a legerősebbnek: a kétfős foglalások 21 százaléka ide irányul. Budapest és vonzáskörzete, valamint a Balaton térsége közel azonos arányt ért el, ezeket Nyugat-Dunántúl, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld és Közép-Dunántúl követi.

Két éjszaka a leggyakoribb választás Valentin-nap idején

A páros foglalások 58 százaléka kétéjszakás tartózkodásra szól, míg az egyéjszakás utazások aránya 30 százalék. Három éjszakára a foglalások 11 százaléka érkezett, négy vagy annál hosszabb időszakra pedig mindössze a vendégek 1 százaléka foglalt szállást a Valentin-nap környékén.

A szállástípusok rangsorát egyértelműen a hotelek vezetik: a kétfős foglalások 56 százaléka ebbe a kategóriába tartozik.

A két főre szóló Valentin-napi foglalások 60 százalékánál ellátást is kértek a vendégek, ezen belül leggyakrabban félpanziós csomagot választottak. A hoteleket az apartmanok követik 19 százalékos aránnyal, míg a vendégházak a foglalások 13 százalékát adják. A panziók részesedése 9 százalék, egyéb szállástípusokat pedig csupán a vendégek 3 százaléka választott.

Akár 170 ezert is költenek szállásra a magyarok

A Szallas.hu adatai szerint a kosárértékekben markáns különbségek figyelhetők meg a szállástípusok között. Az apartmanoknál, panzióknál és vendégházaknál a 70 ezer forint alatti kosárérték aránya a legmagasabb, míg a hoteleknél a foglalások több mint fele a 70–170 ezer forint közötti kategóriába esik.