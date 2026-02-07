Nem csak Párizs létezik: alternatív romantikus városok Valentin-napra – ennyibe kerülhet egy hétvége

Valentin-nap előtt sok pár gondolkodik el azon, hogy kilépve a megszokott sémákból az ilyenkor megszokott vacsora helyett inkább élményt ajándékozzanak egymásnak, akár egy rövid, romantikus városi kiruccanás formájában. Bár a klasszikus úti célok – Párizs, Velence vagy Róma – továbbra is népszerűek, egyre többen keresnek kevésbé zsúfolt, mégis hangulatos alternatívákat.
Az Independent utazási összeállítása is ezt a trendet erősíti: alternatív romantikus úti célokat mutat be, amelyek elkerülik a tömegturizmust, mégis különleges hangulattal, gazdag kulturális kínálattal és emlékezetes élményekkel várják a párokat Valentin-nap környékén.
A válogatásban szerepel csendesebb olasz város, ahol a reneszánsz örökség és a helyi gasztronómia dominál, északi városok, amelyek a modern városi életet ötvözik természetközeli élményekkel – fjordokkal, szaunákkal, látványos tájakkal –, valamint mediterrán helyszínek, ahol a történelmi utcák, a tenger közelsége és a naplementék adják a romantikus alaphangulatot.
Valentin-nap klasszikus romantikával, kevesebb vendéggel
Az Independent Valentin-napi úti célként ajánlja Santorinit, amely a zsúfolt nyári hónapokon kívül ilyenkor jóval csendesebb arcát mutatja. Az öbölre néző naplementék, a fehérre meszelt házak és a tenger közelsége továbbra is a világ legromantikusabb élményei közé tartoznak, de februárban vagy kora tavasszal jóval nyugodtabb környezetet kínál mindehhez.
Az olasz Ferrara szintén alternatívát kínál azoknak, akik a reneszánsz hangulatot keresik, de elkerülnék Firenze vagy Velence tömegeit. A város történelmi utcái, kastélyai és gasztronómiája ideális terepet adnak egy lassabb, sétálós, beszélgetős hétvégéhez.
A mediterrán hangulat kedvelőinek egyebek mellett Valletta, Málta fővárosa kínál alternatívát. A történelmi óváros, a tenger közelsége, a naplementés séták és a kompjáratok mind hozzájárulnak a romantikus atmoszférához, miközben az időjárás télen is barátságosabb, mint Észak-Európában.
Északi romantika és természetközeli élmények
A romantikus utazások tervezésekor egyre többen fordulnak észak felé. Oslo a modern városi életet ötvözi a természet közelségével: fjordok, szaunák, letisztult dizájn és pezsgő gasztrokultúra adja a város különleges hangulatát.
A skót Peebles ezzel szemben vidéki, mesebeli környezetet kínál, kastélyszállásokkal és történelmi atmoszférával – igazi „slow travel” élményt.
A listán szereplő Reykjavík azoknak lehet vonzó, akik a romantikát kalanddal kötnék össze: geotermikus fürdők, vad természeti tájak, sőt, szerencsés esetben az északi fény látványa is része lehet az élménynek.
Mennyibe kerül mindez?
Megnéztük, átlagosan milyen árakat találni, mennyibe kerülhet egy két–három napos hétvégi városi kiruccanás két főre.
Európai viszonylatban egy Valentin-napi hosszú hétvége átlagosan az alábbi keretben mozog:
- Santorinire a legolcsóbb retúr repülőjegyet nagyjából 35–47 ezer forint körül találni Budapestről, ha időben foglalunk és rugalmasak vagyunk az időpontokkal. Santorini tipikusan drágább mediterrán célpont, de februárban még akadnak kedvezőbb árak is. A Booking.com oldalon olcsóbb, panzió, hostel szinten már napi 8–14 ezer forintért is szerepel szállás, a középkategóriában ugyanez 22 –40 ezer körül mozog. A luxus butikhotelben ugyanez 50 ezer forintba kerülhet éjszakánként.
- Bár Ferrarát, mivel nincs közvetlen járat Budapestről, olyan környékbeli olasz reptérről lehet megközelíteni, mint Bologna vagy Velence. Ide egy retúr repülőjegy a legolcsóbban 25–50 forint fejenkénti összeg körül alakulhat a Valentin-nap környékén. Természetesen innen tovább kell utazni vonattal vagy busszal Ferrarába, amely 5-15 ezer forint körüli árat jelent pluszban. A szállás Ferrarában nem olcsó, éjszakánként 25-30 ezer forint körül indulnak az árak.
- Máltára, a Valletta (Luqa) repterére Budapestről a Skyscanner szerint akár 10–11 ezer forinttól is indulhatnak a retúrjegyek. Szálláshelyet már 16 ezer körül is kínálnak éjszakánként, de legalább egy tucatnyit találtunk 25 ezer alatt.
- Oslo is egyre kedveltebb célpont ilyenkor. Ide a retúrjegyek 25–30 ezer forintnál kezdődnek februárban. Osló nem olcsó hely, a Bookingon a jobb értékelésű szálláshelyek 24-25 ezer forint körül indulnak egy éjszakára.
- Peebles sem rendelkezik saját repülőtérrel, a legközelebbi ilyen Edinburghben van, amely körülbelül 35–40 kilométerre található Peeblestől. Innen busszal vagy vonattal lehet tovább utazni a skót városba. Edinburghbe már nagyjából 20 ezertől találhatóak akciós retúrjegyek a februári időszakra, a buszjegyárak 4 és 8 ezer forint között mozognak a két város között. Peebles önmagában kisebb város, ahol nem nagy lánchotelek, inkább B&B, vagyis bed and breakfast vendégházak találhatóak, amelyek 14–22 ezer forint körüli áron kínálnak szállást éjszakánként, míg középkategóriás hotelben 22–30 ezer forinttal érdemes számolni.
- Reykjavikba legolcsóbban 40 ezer forint körül találtunk repülőjegyet. Az izlandi városban olcsóbb szállásokat hostel szobákat már 15 – 20 ezer forint körül kínálnak, a középkategóriés szállások ára 30–40 ezer között, míg az exkluzívabb szállások 40–60 ezer forint körül mozog.
Az élmény fontosabb, mint a klisé
Egy romantikus, két fős, európai Valentin-napozás költségei összességében erősen célpontfüggőek. A repülőjegyet és szállást az imént írtuk, az étkezésre pedig érdemes külön keretet számolni: mediterrán városokban nagyjából 18–35 ezer forintot naponként, míg az északi célpontoknál ez a 35–75 ezer forintot is elérheti két főre, természetesen ez nagyban függ az úti céltól és az étterem kategóriájától.
Ezzel együtt egy 2–3 napos hétvége teljes költsége jellemzően mintegy 200–600 ezer forint között alakulhat, a mediterrán desztinációk inkább az alsó, Osló és Reykjavík inkább a felső tartományban, a foglalás időzítésétől és a választott kategóriáktól függően.
A szakértők szerint a Valentin-napi utazásoknál egyre kevésbé a „kötelező” romantikus városnevek számítanak, sokkal inkább az, hogy közös élményt adjon az utazás. Egy kevésbé ismert olasz város, egy fjord melletti szauna vagy egy mediterrán naplemente ugyanúgy – vagy akár még jobban – képes emlékezetessé tenni az ünnepet, mint a jól bejáratott turista-célpontok.
