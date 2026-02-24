Népszerű a vállalkozások körében az 1+1 program – 40 milliárd forintból bővíthetnek a kkv-k

Lezárult a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Program második ütemében beadott pályázatok értékelése. Két és félszeres túljelentkezés mellett 257 vállalkozás jutott 20 milliárd forint vissza nem terítendő támogatáshoz, ezzel 40 milliárd forintnyi beruházás valósulhat meg – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kedden. Szabados Richárd kifejtette: a vállalkozások a banki felhatalmazólevél bemutatását követően három napon belül hozzájuthatnak a forrásokhoz. A cégek elsősorban korszerűsítésre, automatizálásra és digitalizációra, illetve információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközök beszerzésére pályáztak.

Kereskedelemmel, logisztikával, műszaki vagy információs-telekommunikációs szolgáltatással foglalkozó vállalkozások jelentkezését várják. / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A vállalkozások kilépnek a kivárás szakaszából

Az államtitkár rámutatott: a kedvezményes hitelek és a vissza nem térítendő támogatások iránti növekvő igény azt jelzi, hogy a vállalkozások kilépnek a kivárás szakaszából. A Demján Sándor Programon belül folyósított támogatás összege átlépte

az 1100 milliárd forintot, ami a saját forrásokkal kiegészülve

már 2000 milliárd forint beruházást generált, amely

a 81 ezer milliárd forint GDP-hez képest is szemmel látható tétel

– jegyezte meg.

A Szolgáltatóipar-fejlesztési Programot (SZFP) a vállalkozói igényekre válaszul indította el a kormány, mivel a működő cégek 85 százaléka a szolgáltató szektorban tevékenykedik és az eddigi támogatási programok inkább a termelőberuházásokra fókuszáltak.

A program keretében 10 és 50 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, legfeljebb 50 százalékos támogatási mérték mellett. A forrást a vidéki vállalkozók a jelenleg használt ingatlanuk megvásárlására, illetve a munkavállalók bérének és járulékainak finanszírozására használhatják.

Minden olyan vidéki szolgáltatócég pályázhat, amely legalább három éve működik, létszáma 3-100 fő között van, és előző évi árbevétele elérte a 25 millió forintot. Kereskedelemmel, logisztikával, műszaki vagy információs-telekommunikációs szolgáltatással foglalkozó cégek jelentkezését várják.