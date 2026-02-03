Szomorú hírt közölt Szijjártó Péter: az EU teljesen elszigetelődött a világ vezető hatalmaitól

Magyarországon a válságok közepette is sikeresnek bizonyult a patrióta politika, amely szembemegy az európai fősodorral, és amelynek a lényege röviden, hogy nemet mondanak a háborúra, a migrációra és a genderideológiára – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Bangkokban. A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be a Thai Kereskedelmi Kamara Egyetemének rendezvényén, hogy hatalmas változások zajlanak napjainkban, egy új világrend van kialakulóban, amelyben a biztonság és a stabilitás jelentősége rendkívül felértékelődött. Rámutatott, hogy az utóbbi másfél évtizedben Európa válságból válságba sodródott, kezdve a pénzügyi összeomlással, az illegális migránsok áradatával, a koronavírus-járvánnyal, majd 2022-ben kirobbant az ukrajnai háború.

Az EU azért volt képtelen kezelni az elmúlt évek válságait, mert a brüsszeli vezetés mindent túlideologizált. / Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Európa hosszú ideje képtelen megfelelően reagálni a válsághelyzetekre

Hangsúlyozta, hogy ezekben a krízisekben az közös, hogy az Európai Unió képtelen volt rájuk megfelelő válaszokat adni. Erre példaként hozta fel a migrációs válságot, amikor is főként Németország a kontinens biztonságának megóvása helyett azt hirdette meg, hogy "mindenki jöhet", aminek következtében mára párhuzamos társadalmak jöttek létre és felerősödött a terrorfenyegetettség.

A Covid esetén az Európai Bizottság jelenlegi elnöke sms-ekben rendelt vakcinákat a Pfizertől, amelyek vagy meg sem érkeztek, vagy túl későn jutottak el Európába

– közölte Szijjártó Péter, hozzátéve: a háború kapcsán pedig Európa ahelyett, hogy elszigetelte volna a konfliktust, lényegében globalizálta azt.

"Az EU azért volt képtelen kezelni ezt a négy válságot, mivel a brüsszeli vezetés mindent túlideologizált. Márpedig ha gyakorlati kérdéseket ideológiai alapon közelítünk meg, akkor nyilvánvaló, hogy nem találunk megoldást" – fűzte hozzá.

A tárcavezető az előadásában kifejtette, hogy Magyarország ezzel szemben teljesen más irányba indult el. "Egy patrióta, konzervatív politikai stratégiát képviselünk, amely szembemegy az európai fősodorral. Az európai fősodor jelenleg egy agresszív liberális irányzat, ami zárójelbe teszi a nemzeti hovatartozást, az örökséget, a valláshoz kötődést, és alapvetően egy internacionalista, globalista és liberális irányzatot képvisel" – fogalmazott. "De ezzel szemben Magyarország egy kifejezetten patrióta politikai stratégiát folytat. Ha nagyon röviden kell összefoglalni, akkor azt mondanám: nemet mondunk a háborúra, nemet mondunk a migrációra, és nemet mondunk a genderideológiára" – folytatta.