Trump keményen odacsapott - ezt az egész világ megérzi

Donald Trump az elmúlt hetekben a Legfelsőbb Bíróság várható döntését „élet vagy halál” kérdésének nevezte az amerikai gazdaság számára, ugyanakkor többször nyilatkozott úgy, hogy amennyiben a testület döntése kedvezőtlen lesz, akkor létezik alternatív megoldás a vámok bevezetésére. Végül ez a számára kedvezőtlen döntés született meg: az Egyesült Államok legfőbb jogi fórumának bírói tanácsa 6-3 arányban döntött úgy, hogy az amerikai elnök a vámok kivetésekor nem használhatja hivatkozási alapként a veszélyhelyzetek kihirdetéséről szóló törvényi felhatalmazást (IEEPA). Csakhogy az ennek alapján meghozott vámintézkedések jelentős bevételt jelentettek az Egyesült Államoknak, a többlet egy részét a kormányzat már el is költötte (az IEEPA-vámok az addig fennálló vámtételekre épültek rá). A beszedett összeg 150-200 milliárd dollár között van, az új globális vámok gyakorlatilag pillanatokon belül hatályba lépnek, és még a pénzpiacok is megrezzentek. Mi lesz most a vártnál némileg gyengébb negyedik negyedéves amerikai GDP-adat (éves összehasonlításban 1,4 százalékos növekedés) árnyékában?

Új helyzet áll elő az amerikai vámkérdésben a Legfelsőbb Bíróság döntésével

Fotó: APU GOMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pontosan mire hivatkozott Trump elnök akkor, amikor kivetette a vámokat?

Még nem telt el egy év azóta, hogy a washingtoni vámok feje tetejére állították a világkereskedelem addigi rendjét: az elnök tavaly áprilisban gazdasági vészhelyzetre hivatkozva mutatta be az Egyesült Államok új vámrendszerét, amely megemelt vámtételekről szól, számos ország esetében „viszonossági” alapon, külön megállapítva. Az Európai Unió esetében egységesen a teljes országcsoportra állapított meg emelt vámtételt az amerikai adminisztráció, ami éles kritikát váltott ki Brüsszel részéről. Végül egy tavaly nyáron megkötött keretmegállapodás helyezte mederbe az Egyesült Államok és az EU együttműködését, bár számos kérdés továbbra is nyitva maradt.

A Trump elnök által bevezetett vámintézkedések tárgyalássorozatok, különmegállapodások, színfalak előtt és színfalak mögött zajló, gyakran más kereskedelmi és gazdasági kérdésekkel összefonódó egyeztetések sorát indították el, ahogy országok és nemzetközi tömörülések próbálták pozícióikat javíani a helyzetben. Ennek a – jelenleg is zajló – folyamatnak hosszú krónikája van, melyet itt most nem tudunk ismerteni, de az bizonyos: Trump elnök számítása bejött.

Az 1977-es nemzetközi sürgősségi gazdasági törvény (IEEPA) alapján kirótt vámokból eddig mintegy 175 milliárd dollár folyt be.

Ebből lehetett a kormányzati célokra lehetett költeni. Miként az Origón bemutattuk, az amerikai vámhivatali adatok alátámasztják, hogy a vámintézkedések amerikai szempontból hatásosak és megtérülők voltak, és megírtuk azt is, hogy Trump elnöknek lehetősége nyílt arra, hogy a befolyó pénzekből többek között a fegyveres erőknél szolgálókat jutalmazza.