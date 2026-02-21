Trump keményen odacsapott - ezt az egész világ megérzi

Donald Trump az elmúlt hetekben a Legfelsőbb Bíróság várható döntését „élet vagy halál” kérdésének nevezte az amerikai gazdaság számára, ugyanakkor többször nyilatkozott úgy, hogy amennyiben a testület döntése kedvezőtlen lesz, akkor létezik alternatív megoldás a vámok bevezetésére. Végül ez a számára kedvezőtlen döntés született meg: az Egyesült Államok legfőbb jogi fórumának bírói tanácsa 6-3 arányban döntött úgy, hogy az amerikai elnök a vámok kivetésekor nem használhatja hivatkozási alapként a veszélyhelyzetek kihirdetéséről szóló törvényi felhatalmazást (IEEPA). Csakhogy az ennek alapján meghozott vámintézkedések jelentős bevételt jelentettek az Egyesült Államoknak, a többlet egy részét a kormányzat már el is költötte (az IEEPA-vámok az addig fennálló vámtételekre épültek rá). A beszedett összeg 150-200 milliárd dollár között van, az új globális vámok gyakorlatilag pillanatokon belül hatályba lépnek, és még a pénzpiacok is megrezzentek. Mi lesz most a vártnál némileg gyengébb negyedik negyedéves amerikai GDP-adat (éves összehasonlításban 1,4 százalékos növekedés) árnyékában?
Pontosan mire hivatkozott Trump elnök akkor, amikor kivetette a vámokat?
Még nem telt el egy év azóta, hogy a washingtoni vámok feje tetejére állították a világkereskedelem addigi rendjét: az elnök tavaly áprilisban gazdasági vészhelyzetre hivatkozva mutatta be az Egyesült Államok új vámrendszerét, amely megemelt vámtételekről szól, számos ország esetében „viszonossági” alapon, külön megállapítva. Az Európai Unió esetében egységesen a teljes országcsoportra állapított meg emelt vámtételt az amerikai adminisztráció, ami éles kritikát váltott ki Brüsszel részéről. Végül egy tavaly nyáron megkötött keretmegállapodás helyezte mederbe az Egyesült Államok és az EU együttműködését, bár számos kérdés továbbra is nyitva maradt.
A Trump elnök által bevezetett vámintézkedések tárgyalássorozatok, különmegállapodások, színfalak előtt és színfalak mögött zajló, gyakran más kereskedelmi és gazdasági kérdésekkel összefonódó egyeztetések sorát indították el, ahogy országok és nemzetközi tömörülések próbálták pozícióikat javíani a helyzetben. Ennek a – jelenleg is zajló – folyamatnak hosszú krónikája van, melyet itt most nem tudunk ismerteni, de az bizonyos: Trump elnök számítása bejött.
Az 1977-es nemzetközi sürgősségi gazdasági törvény (IEEPA) alapján kirótt vámokból eddig mintegy 175 milliárd dollár folyt be.
Ebből lehetett a kormányzati célokra lehetett költeni. Miként az Origón bemutattuk, az amerikai vámhivatali adatok alátámasztják, hogy a vámintézkedések amerikai szempontból hatásosak és megtérülők voltak, és megírtuk azt is, hogy Trump elnöknek lehetősége nyílt arra, hogy a befolyó pénzekből többek között a fegyveres erőknél szolgálókat jutalmazza.
Ugyanakkor a mostani döntés megerősítette az alsóbb szintű bírósági ítéletet az ügyben, amelyet számos vállalat és 12 szövetségi állam vitt bíróság elé, és kiemeli azt a körülményt, hogy a beszedett összegeket vissza kell fizetni.
Kérdés, mit szól ehhez Trump elnök? Nem meglepő, hogy Trump sajtótájékozatóján élesen bírálta a bírósági döntést. Kritikájában sok mindenről tett említést, többek között arról, hogy az általa bevezetett vámrendszernek köszönhető a beruházások emelkedése. Azt is mondta, hogy álláspontja szerint a testület nem a vámok alkalmazását helyezte hatályon kívül, hanem azok vészhelyzeti hivatkozású alkalmazását, illetve annak is csak egy részét.
A visszatérítésekkel kapcsolatos felvetésre pedig azt válaszolta, hogy „hosszú, éveken át húzódó” perekre számít, különösen azért is, mert mint a Bloomberg megjegyzi, a bírák nem foglalkoztak azzal, hogy az importőrök milyen mértékben jogosultak a vámbefizetéseik utáni visszatérítésre, így e kérdések rendezését egy alsóbb fokú bíróságra hagyták. Azaz az elvi döntés technikai lebonyolításáról tulajdonképpen még nem tudni semmi lényegeset.
Most akkor minden országra egységesen 10 százalékos vámfizetés vár?
Az elnök kora este sajtótájékoztatót tartott, és ezen „nagyon kiábrándítónak” nevezte a bírósági döntést, és kijelentette, hogy „szégyelli magát a bíróság egyes tagjai helyett, amiért nem volt bátorságuk úgy cselekedni, ahogy az országnak jó”. Trump szerint az Egyesült Államok riválisai most ünnepelnek. „Azok az országok, amelyek éveken át lehúztak bennünket, most úsznak a mámorban. Boldogok. Táncolnak az utcán, de nem sokáig, ebben biztosak lehetnek” - jelentette ki.
Az elnök ugyanakkor bejelentette, hogy az érvénytelenített vámok egy részét egy 150 napra szóló 10 százalékos vámmal pótolja majd az 1974-es kereskedelmi törvény alapján, vagyis egy másik hivatkozási alapot vezetett be, ami kívül esik a Legfelsőbb Bíróság által most hatályon kívül helyezett IEEPA-okolással, és a tétel afelett értendő, amit már korábban kiszabtak a külföldi országokra.
A Tax Foundation számításai szerint ebből 2026 és 2035 között 635 milliárd dollár bevételre számíthat az Egyesült Államok.
Az 1974-es törvény pedig lehetővé teszi az elnök számára, hogy importkorlátozásokat vezessen be, és vámokat vessen ki.
Donald Trump közölte, hogy az 1974-es kereskedelmi törvény alapján további intézkedéseket fog bevezetni, sőt, kormánya olyan jogi eszközöket fog alkalmazni vámpolitikájának védelmére, amelyeket a legfelsőbb bíróság és a kongresszus is kénytelen tisztelni, és amelyek erősebbek az IEEPA törvénynél. Nem is késlekedett sokáig: Trump elnök washingtoni idő szerint pénteken este, közösségi oldalán jelezte, hogy szignálta az elnöki jogszabályt. Közölte, hogy a 10 százalékos globális vámtétel minden országra érvényes, és „csaknem azonnal” hatályba lép – ez 3 napos átfutási időt jelent.
Az elnök azt is jelezte, hogy a kereskedelmi törvény egy másik cikkelye alapján vizsgálatok indulnak egyes országok és vállalatok lehetséges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatáról, az ilyen lépések megakadályozása érdekében.
Mik a most előállt helyzet közvetlen következményei?
Azt, hogy pontosan milyen hosszabb távú folyományai lesznek az amerikai vámrendszerben beállt újabb nagy jelentőségű változásnak, egyelőre nem lehet pontosan megmondani, az elemzők és a kommentárok most a rövid távú következményekre fókuszálnak. Annál is inkább, mert lényegében pár óra alatt is komoly változásokat, valamint prognózisokat lehett látni, főként a pénzpiacokon, valamint az amerikai kormányzat pénzügyi lehetőségeinek változásánál.
Először is a bírósági döntés nyomán a kormányzat nemcsak, hogy már nem tudja beszedni az IEEPA-alapú vámokat, de a már kifizetett vámok visszatérítését is követelik, de legalábbis követelhetik Washingtontól a befizetést végrehajtó importőr vállalkozások. A Bloomberg kommentárja szerint Trump vámjai nagy részének kiesése súlyosbíthatja az amerikai kormány pénzügyeinek helyzetével kapcsolatos aggodalmakat. Különösen a kötvénypiaci befektetők kérdőjelezhetik meg az ország növekvő adósságterhének fenntartható pályáját, mivel a kormányzat a megnövekedett vámbevételeket adta támasztékul a Trump által július 4-én törvénybe iktatott, az elnök által „nagy és gyönyörű törvénynek” nevezett átfogó adó- és kiadási pénzügyi csomagban elfogadott adócsökkentések ellensúlyozásához.
Ugyanakkor az IEEPA-n alapuló vámok elvesztése nem feltétlenül jelent végleges kudarcot Trump globális kereskedelem átalakítására irányuló törekvéseiben.
Trumpnak más eszközei is vannak a vámok kivetésére, például nemzetbiztonsági hatáskörei, bár ezek korlátozottabbak, mint amire az IEEPA-t próbálta felhasználni.
Másodszor érdemes egy pillantást vetni a pénzpiaci reakciókra: a részvények árfolyama emelkedett a döntés hírére, mivel a befektetők korábban amiatt aggódtak, hogy a vámok
- ártani fognak a gazdasági növekedés, és
- a vállalati bevételek kilátásainak.
Az állampapírok árfolyama tovább csökkent, a hozamok emelkedtek, a 10 éves referencia-papír kamata pedig 4,10 százalékra emelkedett, mivel a befektetők beárazták az alacsonyabb adóbevételek valószínűségét. Ez a hatás mérsékelheti a kötvénypiaci aggodalmakat.
Az Axios elemzése szerint a vállalkozások a legnagyobb nyertesei a Legfelsőbb Bíróság döntésének. Itt persze különösen azokra a vállalatokra kell gondolni, amelyeket terhelt a vámfizetési kötelezettség, amelyek viszont most nem várt bevételhez juthatnak (bár itt érdemes visszautalni arra, hogy Trump elnök szerint ennek lebonyolítása akár éveken át is elhúzódó folyamat lehet). Ha a Pénzügyminisztérium kénytelen lesz a visszatérítéseket kifizetni, az a Capital Economics becslései szerint összesen körülbelül 120 milliárd dollárt emészene fel.
Végezetül érdemes említeni a The Budget Lab nevű politikai-gazdasági elemzőközpont által kiadott gyorsértékelést, mely az IEEPA-vámok és a Trump által érvényben tartott vámok hatásait veti össze. Elemzésük szerint – figyelembe véve a Fed várható lépéseit – a korábban bevezetett (tehát nem a most bejelentett 10 százalékos) vámok hatása az árszint 0,6 százalékos emelkedése lesz, ami pontosan a fele az IEEPA-hatásnak, amennyiben az erre épített vámrendszert a bíróság nem helyezte volna hatályon kívül, pontosabban mondta volna ki, hogy Trump elnök túllépte hatáskörét, amikor erre hivatkozva vezette be azt. Ugyanakkor az elemzőközpont szerint, még ha a kormányzat pénzügyi mozgástere szűkül is amiatt, az IEEPA-visszatérítésekből származó átmeneti
pozitív fiskális impulzus nagyjából ellensúlyozza a 2026-ban fennmaradó vámok negatív növekedési hatásait, amire szüksége is van az amerikai GDP-növekedésnek.
Hosszabb távon az amerikai gazdaságra várhatóan csak 0,1 százalékos hatást gyakorolnak a fennmaradó vámok, ami a 2025-ös adatok alapján nagyjából 30 milliárd dollárt jelent (ami az amerikai gazdasági teljesítmény viszonylatában önmagában csekély összegnek számít).