Lenyűgöző fotókat tett közzé a sivatag közepéről Varga Mihály

Ne menjünk el szó nélkül a konferencia helyszíne mellett! A sivatag közepén, a természet formálta sziklák között épült konferencia központ tükör oldalai eltüntetik a hatalmas épületet, megidézve a sivatagi délibábot - ezzel a kommenttel vezette fel Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a közösségi oldalán a hétvégi esemény helyszinén készült képeket.

A sivatag közepéről jelentkezett ve Varga Mihály, a jegybank elnöke. Fotó: Facebook/Varga Mihály

A jegybank elnöke a hétvégén az AlUla Conference for Emerging Market Economies konferencián Szaúd-Arábiában vett részt, ahol rávilágított arra, hogy a magyar arany- és devizatartalék történelmi csúcson van. Mint mondta, a globális kereskedelem szerkezeti átalakuláson megy keresztül, amelyet a geopolitikai feszültségek, az ellátási láncok átrendeződése és az iparpolitika újjáéledése hajt. Éppen ezért a stabil makrogazdasági és pénzügyi környezet elengedhetetlen ahhoz, hogy ezek az együttműködési formák tovább fejlődhessenek.

A magyar pénzpiac stabilitásáról szólva Varga Mihály elmondta: bár a globális feszültségek és bizonytalanságok velünk vannak, rendkívül kedvező körülmény, hogy január végére a nemzetközi tartalékaink megközelítették az 56,8 milliárd eurós szintet, ami történelmi csúcsot jelent.

Ezzel párhuzamosan megfigyelhető, hogy a forint az elmúlt évben a 410 körüli szintről a 380-as szint alá erősödött az euróval szemben. A jegybank monetáris tanácsának legutóbbi, január 27-i ülése után Varga Mihály kérdésre arról is beszámolt, hogy jelenleg 110 tonna aranytartaléka van a magyar államnak.