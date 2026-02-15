Ez az európai város ismét elnyerte a világ legvonzóbb helyének járó címet

Az Euromonitor International adatelemző cég évről évre rangsorolja a világvárosokat turisztikai szempontból. A versenyben ismét Párizs győzedelmeskedett. A francia fővárosba 2025-ben több mint 18 millió látogató érkezett. A jelentés azt is megjegyezte, hogy Párizs vonzereje főként "erős turisztikai infrastruktúrájának, élénk kultúrájának és a fenntarthatóságra való törekvésének" köszönhető.

A világ legvonzóbb városa idén is Párizs lett. Fotó: Shutterstock

Továbbra is az európai városok a legvonzóbbak

Az éves jelentés szerint a legvonzóbb célpontok továbbra is az európai városok: Párizst Madrid követi a második helyen. A spanyol főváros a fenntarthatósági kezdeményezéseiért és a városi mobilitás fejlesztéséért kapta a legtöbb elismerést. Tokióba az Euromonitor elemzése szerint leginkább a különleges élmények és a nemzetközi sportesemények vonzották a tömegeket. Japán fővárosa a harmadik legnépszerűbb úti cél lett. Az örök város, Róma a negyedik helyet szerezte meg, ahol leginkább az új luxushotelek nyitása jelentette az izgalmakat, míg a versenyben ötödik Milánóba az utánozhatatlan divat és dizájn vonzotta a látogatók legnagyobb részét.

Nem Tokió lett azonban az egyetlen ázsiai kedvenc a turisták körében. 2025-ben Bangkokba több mint 30 millió látogató érkezett, majd ezt követte Hongkong és Makaó. A jelentés rámutatott, hogy a turizmus nagyarányú növekedése Ázsiában elsősorban az új vízumkönnyítéseknek és a nagy horderejű kulturális és sporteseményeknek köszönhető.

Ami az Egyesült Államokat illeti, mindössze egyetlen város került be a top 10-be: New York City, amely a 6. helyen végzett.

A jelentés szerzői szerint a 2025-ös index azokat az úti célokat emeli ki, amelyek nemcsak napjainkban virágoznak, hanem a városi turizmus jövője számára is mércét állítanak.