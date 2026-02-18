Már pár ezer forintból bejárható Közép-Európa – így vehet jegyet

A fő csomópont Prága városa, innen indul a legtöbb RegioJet jármű, de Bécsen, Varsón, Pozsonyon és Budapesten keresztül is több járat közlekedik.

Már pár ezer forintból csodás tájakat és városokat fedezhetünk fel. (illusztráció) Fotó: Shutterstock

Már pár ezer forintból bejárhatók Közép-Európa legszebb városai

Prágából 12 euróért – nagyjából 4500 forintért – utazhatunk el Bécsbe, de Innsbruck és Zürich között még ennél is alacsonyabb árakon, akár 6 euróért (2200 forint) találhatunk jegyeket. Ugyanakkor a társaság nemcsak vasúti, hanem buszos összeköttetéseket is kínál, hálózata pedig mára olyan országokra is kiterjed, mint Németország, Franciaország, Svájc, Olaszország vagy Belgium. A buszos járatok esetében Brno és Pozsony között már 7 euróért, vagyis mintegy 2600 forintért is elérhetők az opciók.

A RegioJet Budapestről is több közép-európai városba kínál közvetlen összeköttetést: Prágába a jegyek jellemzően 8–9 ezer forint között mozognak, Pozsonyba 3300 forintért juthatunk el, Brnóba pedig 5300 forinttól érhetők el a helyek.

A vonatokon négy osztály található: fapados, standard, relax és business, az online jegy pedig, akár 15 perccel az indulás előtt is módosítható vagy lemondható.