Horror: halszálka a jégkrémben — közel 250 veszélyes termék került a hatóságok látókörébe

Tavaly közel 250 alkalommal kellett beavatkozni Magyarországon kockázatos élelmiszerek és takarmányok miatt az uniós riasztási rendszer jelzései nyomán. Az esetek többsége külföldről behozott termékeket érintett, leggyakrabban zöldségeket, gyümölcsöket, baromfihúst és pékárukat. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szerint a hazai gyártású termékek csak elenyésző számban szerepeltek az ügyek között. A hatóságok emellett több száz információkérő megkeresést is kezeltek élelmiszer- és állatbiztonsági ügyekben - közölte hétfőn a hivatal. A veszélyes termékek felismerés nagyon fontos.

249 veszélyes termék esetében kellett intézkedni a Nébih ellenőreinek/Fotó: Unsplash

Az EU Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Riasztási Rendszere (RASFF) alapján 2025-ben Magyarországon 249 kockázatos termék miatt kellett intézkedni, 82 százalékban külföldi előállítású termék volt érintett, 249 esetből

211 élelmiszerekhez,

22 takarmányhoz,

16 élelmiszerrel érintkező anyagokhoz kapcsolódott.

A veszélyes termékek külföldről érkeztek

A közleményben ismertették, hogy a magyar hatóságoknak

36 esetben kellett zöldségekkel és gyümölcsökkel kapcsolatban intézkedniük,

32 esetben baromfihúst és abból készült termékeket,

17 alkalommal gabonatermékeket, pékárukat vizsgáltak.

Kiemelték, hogy a magyar vonatkozású bejelentések csupán kis része szólt hazai gyártású, vagy alapanyagú termékről. Magyarország 30 ügyet jelentett az elmúlt évben a rendszeren keresztül, ezek többsége kockázatos élelmiszerhez kapcsolódott, egy eset pedig takarmányhoz. A Nébih közleményében kitért arra, hogy a hivatal tevékenyen részt vesz a nem megfelelősségekkel - például minőségi hiba, jelölési problémák - foglalkozó AAC rendszer működtetésében is.

Veszélyes termék: idegen anyagok, szennyezések, fémforgácsok

A közlemény szerint minden évben adódnak problémák idegen anyagokkal az élelmiszerben, valamint takarmányban. Ezek az anyagok jellemzően a gyártás során kerülnek a termékbe (például műanyagdarabok, fémforgácsok), de előfordulnak a termék alapanyagának természetes, azonban nem fogyasztható részei is (például meggymag, zöldbab szár stb.).

Valamennyi idegen anyag fokozott élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent a fogyasztók számára. A tavalyi évben kiemelkedően magas volt ezen ügyek száma.

Számos bejelentés szólt élelmiszerrel érintkezésbe kerülő, háztartási eszközökről történő leválásról vagy kioldódásról, például fémdarab leválása fokhagymaprésről vagy fémek kioldódása palacsintasütőből.

A RASFF rendszer tagjai több esetben jelentettek üvegdarabbal szennyezett élelmiszereket?

meggybefőtt,

kukoricakonzerv,

paradicsomszósz,

joghurt;

műanyag jelenlétét termékekben (például csokoládéban, fűszerben, macskaeledelben); fémeket (például szószban, sütőipari termékekben, panírozott sajtban, de még lójutalomfalatban is); emellett találtak gumikesztyűt sajtban, faszilánkot burgonya chipsben, halszálkára emlékeztető anyagot jégkrémben és egértetemet madársalátában - jelentette a Nébih.