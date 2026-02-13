Figyelmeztetés: hamis a Viagra – 20 millió tablettát foglaltak le

Az Egyesült Királyságban a hatóságok figyelmeztetést adtak ki olyan hamis gyógyszerekkel kapcsolatban, amelyek az erekciós problémákat oldják meg – írja a The Times. Az elmúlt öt évben közel 20 millió darab illegális potencianövelőt foglaltak le a határnál és az interneten terjedő fekete piacon a hatóságok. Gyógyszert csak legális forrásból szabad vásárolni, különösen Viagra hatású termékeket.

Szívinfarktust és súlyos panaszokat okozhat a hamis Viagra – Fotó: Unsplash

A cikk szerint a legtöbb ilyen tabletta olyan online piacokon van, ahol senki sem ellenőrzi a gyógyszerek minőségét, összetételét, hatóanyag tartalmát. Sok esetben

semmilyen aktív hatóanyagot nem tartalmaztak a tabletták,

rejtett összetevőt vagy akár mérgező anyagokat találtak bennük.

A hatóságok szerint a hamis készítmények veszélyt jelentenek az egészségre, különösen azok számára, akik szív- és érrendszeri betegségekben vagy magas vérnyomásban szenvednek, mivel a helytelen hatóanyag-tartalom súlyos mellékhatásokat okozhat.

2025-ben rekordmennyiségben, mintegy 4,4 millió illegális tablettát foglaltak le. A hatóságok számos weboldalt és közösségi média fiókot is letiltottak, amelyek illegálisan értékesítették a készítményeket. Ezek a felületek a férfiak szégyenérzetét és megbélyegzettségét használták ki, így próbálták rávenni őket a vásárlásra.

Viagra és más gyógyszer is csak orvosi rendelvényre

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a problémákkal szakorvoshoz kell fordulni, csak ő tud megbízható és hatékony segítséget nyújtani. Minden más forrásból származó gyógyszer súlyos kockázatokat jelent.

Európában a gyógyszerhamisítás problémája nem új keletű. Nemzetközi együttműködések keretében – például az Interpol Pangea akciói – több ország hatóságai rendszeresen cserélnek információt és hajtanak végre közös műveleteket, mivel a hamis orvosságok ingyenes vagy olcsó online elérhetősége terjedőben van Európában és világszerte egyaránt.

Magyarországon is történtek intézkedések a hamis gyógyszerek elleni küzdelemben; például a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2021-ben több mint 7 000 illegális potencianövelőt foglalt le két légi szállítmányban, amelyeket engedély nélkül próbáltak feladni

