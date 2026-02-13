Figyelmeztetés: hamis a Viagra – 20 millió tablettát foglaltak le

Hírlevél
Az online térben terjedő hamis potencianövelők egyre komolyabb egészségügyi kockázatot jelentenek. Az Egyesült Királyságban az elmúlt években több tízmillió illegális, hamis, Viagra jellegű tablettát foglaltak le a hatóságok, de a jelenség nemzetközi méreteket öltött. Bár Magyarországon kisebb volumenű ügyekre derült fény, a probléma itt is jelen van, elsősorban az internetes kereskedelemben.
Az Egyesült Királyságban a hatóságok figyelmeztetést adtak ki olyan hamis gyógyszerekkel kapcsolatban, amelyek az erekciós problémákat oldják meg – írja a The Times. Az elmúlt öt évben közel 20 millió darab illegális potencianövelőt foglaltak le a határnál és az interneten terjedő fekete piacon a hatóságok. Gyógyszert csak legális forrásból szabad vásárolni, különösen Viagra hatású termékeket. 

viagra, Tényleg szívinfarktust okoz a Viagra?
Szívinfarktust és súlyos panaszokat okozhat a hamis Viagra – Fotó: Unsplash

A cikk szerint a legtöbb ilyen tabletta olyan online piacokon van, ahol senki sem ellenőrzi a gyógyszerek minőségét, összetételét, hatóanyag tartalmát. Sok esetben 

  • semmilyen aktív hatóanyagot nem tartalmaztak a tabletták, 
  •  rejtett összetevőt vagy akár mérgező anyagokat találtak bennük.
    A hatóságok szerint a hamis készítmények veszélyt jelentenek az egészségre, különösen azok számára, akik szív- és érrendszeri betegségekben vagy magas vérnyomásban szenvednek, mivel a helytelen hatóanyag-tartalom súlyos mellékhatásokat okozhat.
    2025-ben rekordmennyiségben, mintegy 4,4 millió illegális tablettát foglaltak le. A hatóságok számos weboldalt és közösségi média fiókot is letiltottak, amelyek illegálisan értékesítették a készítményeket. Ezek a felületek a férfiak szégyenérzetét és megbélyegzettségét használták ki, így próbálták rávenni őket a vásárlásra.

Viagra és más gyógyszer is csak orvosi rendelvényre

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a problémákkal szakorvoshoz kell fordulni, csak ő tud megbízható és hatékony segítséget nyújtani. Minden más forrásból származó gyógyszer súlyos kockázatokat jelent. 

Európában a gyógyszerhamisítás problémája nem új keletű. Nemzetközi együttműködések keretében – például az Interpol Pangea akciói – több ország hatóságai rendszeresen cserélnek információt és hajtanak végre közös műveleteket, mivel a hamis orvosságok ingyenes vagy olcsó online elérhetősége terjedőben van Európában és világszerte egyaránt. 

Magyarországon is történtek intézkedések a hamis gyógyszerek elleni küzdelemben; például a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2021-ben több mint 7 000 illegális potencianövelőt foglalt le két légi szállítmányban, amelyeket engedély nélkül próbáltak feladni
 

 

