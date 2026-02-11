Ön is vásárolt Vidám Vadkant? Ebből baj lehet!

Minőségi kifogás miatt termékvisszahívásról adott ki tájékoztatást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A Vidám Vadkan Imperial Stout, szűretlen minőségi barna sör megnevezésű termék alkoholtartalma 6,0% (V/V), kiszerelése 0,33 liter, minőségmegőrzési ideje 2026. november 14., tételszáma pedig 251114.

Púposodhat a Vidám Vadkan. Fotó: Auchan

A hatósági közlemény szerint a termkvisszahívás oka minőségi eltérés, amelyet tejsavbaktérium okozta másodlagos erjedés idézhetett elő az érintett tételben. A nem kívánt erjedési folyamat következtében túlnyomás alakulhat ki a dobozban, ami annak felpúposodásához vezethet. Szélsőséges esetben a doboztető mechanikai sérülése is bekövetkezhet, felbontáskor pedig sérülésveszély állhat fenn a fogyasztók számára.

Fontos ugyanakkor, hogy a tájékoztatás hangsúlyozza: a termék elfogyasztása nem jelent egészségügyi kockázatot, a visszahívás kizárólag minőségi okokra vezethető vissza.

A kifogásolt terméket a K&H Trans Kft. gyártotta, forgalmazója az AUCHAN Magyarország Kft. volt. A visszahívásról szóló bejelentést szintén e két vállalkozás tette meg a hatóság felé.

Az Auchan áruházlánc meghozta a szükséges intézkedéseket: az érintett sör bármelyik Auchan üzletbe visszavihető, ahol a vételárat blokk hiányában is visszatérítik a vásárlóknak. Az üzletlánc saját honlapján is közzétette a visszahívással kapcsolatos részletes tájékoztatást. A termékvisszahívás kizárólag a megadott minőségmegőrzési idővel és tételszámmal azonosított termékre vonatkozik, más tételeket nem érint.