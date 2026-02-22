Drámai újításról döntött a MOHU: hatalmas változás jöhet a palackvisszaváltásnál

Átfogó interjú jelent meg a MOHU szeptemberben kinevezett intézményi hulladékmenedzsment igazgatójával. Bozóki Csaba László a kilencven százalékos palackvisszaváltási arányról, fejlesztésekről, és a köztéri automatáról is beszélt. Bozóki Csaba László 2010 óta dolgozik a Mol-csoportban. Az elmúlt öt évben a magyarországi leányvállalatok pénzügyi igazgatójaként a MOHU is hozzá tartozott, az Index pedig átfogó interjút készített vele.

A visszaváltási arány kilencven százalékos, egy alkalommal átlagosan huszonöt palackot váltunk vissza

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A kezdeteket felidézve elmondta, az ötlettől – hogy legyen egy országos koncesszió, ami szervezi a hulladékgazdálkodást – az indulásig két-három év telt el. Nagyon változó körülmények között, nagyon rövid idő alatt kellett az országos rendszert felhúzni. Egy-két európai országot leszámítva az élbolyban vagyunk, miközben ők már tíz-tizenöt éve bevezették. Szlovákia hasonlóan jól teljesített, de ott például üveg egyáltalán nincs a rendszerben. Sok országban nincs benne a borosüveg vagy a szeszesital sem. Nálunk viszont minden palack benne van, a legkisebbtől a legnagyobbig. Én erre nagyon büszke vagyok, és nemcsak a MOHU nevében – ez az egész ország sikere, a boltokkal együtt. A visszaváltási arány nálunk kilencven százalékos.

A siker hátterét is elmondta, 5200 helyen lehet már visszaváltani, ebből közel 3800 a géppel ellátott pont. Az országos lefedettség megvan. Másrészt a boltok is sokat tettek azért, hogy működjön a dolog. Nemcsak azok, akik a koncesszió értelmében kötelezettek, hanem azok is, akik önkéntesen csatlakoztak. És persze ott van az 50 forint. Tavaly 3 milliárd palackot váltottunk vissza. Ha ezt megszorozzuk 50 forinttal, az 150 milliárd forint, ami megfelelő ösztönzés az embereknek arra, hogy visszaváltsák a palackokat.

Érdekes ugyanakkor, hogy még nem minden ezer főnél nagyobb településen van visszaváltási lehetőség, szeptemberben hatvan, januárban már csak 47 ilyen település volt. Van, ahol egyébként bolt sincs.

A lap kérdezte arról is, hogy miért nem a nagyobb kapacitású automaták telepítésével kezdték. A válasz egyszerű, nem számítottak kezdetben ekkora forgalomra, a nagyobb visszaváltó gépek pedig gyakran üzleten kívül helyezkednek el és nagyobb tároló-illetve gyűjtőkapacitásuk is van. Ehhez képest a visszaváltási átlag alkalmanként 25 palack.