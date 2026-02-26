A magyar víz már az exportról szól, óriási lehetőség a hazai cégeknek a világ vízigénye

A tiszta vízhez való hozzáférés - illetve az emberi fogyasztásra nem alkalmas, de ipari célra megfelelő „szürke víz” hasznosítása - az egyik legjelentősebb a globális kihívások között. Ami Magyarországon és a világ számos pontján megszokott, de legalábbis általánosan elterjedt – fogyasztásra kész víz bármikor otthonunkban a csapból engedve, a szennyvíz és a vizes öblítés eredményének elvezetése – az korántsem magától értetődő a világ megannyi részén, nem hogy rurális, de sokszor városi területen sem. A magyar vízipar számára ugyanakkor kiemelkedő gazdasági, együttműködési lehetőségeket, konkrét megoldásokon túl technológiaexportot is kínál az, hogy a világ több országában jelentős erőfeszítéseket tesznek a vízhiány, illetve a hozzáférés korlátainak leküzdésében. A héten 15 afrikai országból Magyarországra érkezett delegáltak számára mutatkozik be a hazai vízipar felhalmozott tudásával, technológiájával, együttműködési lehetősőgeivel.

Mérföldfő a magyar vízipar történetében a héten zajló szakmai rendezvény, melyre 15 afrikai ország magas szintű szakmai képviselői látogattak el

Fotó: Unsplash

Komoly külföldi érdeklődés a magyar vízipar kínálta lehetőségek iránt

A Hungarian Water Partnership (HWP) meghívására ezen a héten 15 afrikai országból vízügyi vezetők, műszaki igazgatók, szakpolitikai döntéshozók tartózkodnak Budapesten, hogy megismerjék a magyar vízipar nemzetközileg is elismert technológiáit és együttműködési modelljeit. Az Afrikai Vízügyi és Szanitációs Szövetség (AfWASA) közreműködésével szervezett rendezvény fókuszában a technológiai együttműködés és stratégiai hálózatépítés áll. A szakmai programokkal, gyár- és teleplátogatásokkal megvalósuló esemény további célja, hogy tovább erősítse Afrika és Európa vízágazatban való együttműködését – ez pedig egyúttal lehetőséget jelenthet a nemzetközi élvonalba tartozó magyar vízipari szereplők számára.

A tudásmegosztást, technológiai együttműködést és stratégiai hálózatépítést a középpontba állító rendezvény mérföldkő a magyar vízipar történetében – jelezte a HWP. Ilyen léptékű, ennyire magas szintű afrikai vízügyi delegáció még soha nem érkezett Magyarországra szakmai meghívás keretében.

A 15 országból érkező vezetők jelenléte önmagában is azt jelzi, hogy a magyar vízipari tudás, innováció és nemzetközi reputáció iránt kimagasló a bizalom és az érdeklődés.

A delegáció programjának egyik kiemelt eleme a Future of Water – Innovative Responses to Global Water Challenges című nemzetközi konferencián való részvétel, amelyet 2026. február 27-én a Planet Budapest 2026 keretében szervez a HWP. Ezen az intenzív szakmai konferencián a delegáció résztvevőinek lehetősége lesz európai, ázsiai szakmai partnereken keresztül további globális stratégiai kapcsolatépítésre, tudásmegosztásra és új partnerségek kialakítására is.