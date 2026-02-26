A magyar víz már az exportról szól, óriási lehetőség a hazai cégeknek a világ vízigénye

A tiszta vízhez való hozzáférés - illetve az emberi fogyasztásra nem alkalmas, de ipari célra megfelelő „szürke víz” hasznosítása - az egyik legjelentősebb a globális kihívások között. Ami Magyarországon és a világ számos pontján megszokott, de legalábbis általánosan elterjedt – fogyasztásra kész víz bármikor otthonunkban a csapból engedve, a szennyvíz és a vizes öblítés eredményének elvezetése – az korántsem magától értetődő a világ megannyi részén, nem hogy rurális, de sokszor városi területen sem. A magyar vízipar számára ugyanakkor kiemelkedő gazdasági, együttműködési lehetőségeket, konkrét megoldásokon túl technológiaexportot is kínál az, hogy a világ több országában jelentős erőfeszítéseket tesznek a vízhiány, illetve a hozzáférés korlátainak leküzdésében. A héten 15 afrikai országból Magyarországra érkezett delegáltak számára mutatkozik be a hazai vízipar felhalmozott tudásával, technológiájával, együttműködési lehetősőgeivel.
Komoly külföldi érdeklődés a magyar vízipar kínálta lehetőségek iránt
A Hungarian Water Partnership (HWP) meghívására ezen a héten 15 afrikai országból vízügyi vezetők, műszaki igazgatók, szakpolitikai döntéshozók tartózkodnak Budapesten, hogy megismerjék a magyar vízipar nemzetközileg is elismert technológiáit és együttműködési modelljeit. Az Afrikai Vízügyi és Szanitációs Szövetség (AfWASA) közreműködésével szervezett rendezvény fókuszában a technológiai együttműködés és stratégiai hálózatépítés áll. A szakmai programokkal, gyár- és teleplátogatásokkal megvalósuló esemény további célja, hogy tovább erősítse Afrika és Európa vízágazatban való együttműködését – ez pedig egyúttal lehetőséget jelenthet a nemzetközi élvonalba tartozó magyar vízipari szereplők számára.
A tudásmegosztást, technológiai együttműködést és stratégiai hálózatépítést a középpontba állító rendezvény mérföldkő a magyar vízipar történetében – jelezte a HWP. Ilyen léptékű, ennyire magas szintű afrikai vízügyi delegáció még soha nem érkezett Magyarországra szakmai meghívás keretében.
A 15 országból érkező vezetők jelenléte önmagában is azt jelzi, hogy a magyar vízipari tudás, innováció és nemzetközi reputáció iránt kimagasló a bizalom és az érdeklődés.
A delegáció programjának egyik kiemelt eleme a Future of Water – Innovative Responses to Global Water Challenges című nemzetközi konferencián való részvétel, amelyet 2026. február 27-én a Planet Budapest 2026 keretében szervez a HWP. Ezen az intenzív szakmai konferencián a delegáció résztvevőinek lehetősége lesz európai, ázsiai szakmai partnereken keresztül további globális stratégiai kapcsolatépítésre, tudásmegosztásra és új partnerségek kialakítására is.
Soha meg nem térülő, de szükséges befektetés az, ami a vízről szól
De ha ilyen jelentős érdeklődés övezi a hét magyarországi vízipari szakmai rendezvényeit, mekkora kérdés lehet a tiszta vízé gazdasági, társadalmi szempontból, különösen globális mértékkel mérve? Ennek a kérdésnek a megválaszolásához, egyáltalán: megragadásához Dr. Kovács Károly, a HWP elnöke, az Európai Vízügyi Szövetség (EWA) korábbi alelnöke adta meg a támpontokokat. Ez alapján kijelenthető: elég nagy, olyannyira, hogy a következő évtizedek egyik legnagyobb globális kihívását jelenti, amiről nem csak beszélni kellene többet, hanem a források csoportosításánál is súlyának megfelelően kezelni – derült Dr. Kovács Károly szavaiból.
S bár igen nehéz, még valamiféle számszerűsítését is lehet ahhoz rendelni. Dr. Kovács Károly szerint átfogó pénzügyi adatokkal nagyon nehéz leírni a vízkérdést (a meglététől a hozzáférésen át a szanitációig), de érdemes legalább arra az ENSZ-tanulmányra utalni, ami szerint mostantól 2050-ig globálisan mintegy 41 ezer milliárd dollárt kellene költeni csak a nagyvárosi infrastruktúrák fejlesztésére, karbantartására (viszonyításként: ez az összeg nagyjából a harmadával több, mint az Egyesült Államok jelenlegi GDP-je).
A települési infrastruktúrában a legdrágább infrastruktúra a vízellátással függ össze, ideértve a vízellátó hálózatot, a vízbázis tisztítását, a kitermelést, elosztást, eljuttatását, a szennyvíz összegyűjtését.
Az ENSZ-es tanulmány alapján a városi infrastruktúra fejlesztése, amibe az energetikai, úthálózati, vasúti és más, hasonló fejlesztések tartoznak, összértéküket tekintve nem érik el a vízzel kapcsolatos infrastruktúrára költendő részt. Ez utóbbira ugyanis 22 ezer milliárd dollárt kellene költeni, ami több, mint minden más infrastruktúra költsége együttesen
– mondta az Origónak Dr. Kovács Károly. S ez csak a városi térségekre vonatkozik, ebben az összegben még nincs benne a vidéki térségek, illetve a mezőgazdaság „vízkérdése”.
A szakember meg is tette a gazdasági szempontból fájdalmas, de elkerülhetetlen fókuszváltást:
a vízkérdés globális infrastruktúrája kapcsán akkora volumenről beszélünk, amekkorában nem lehet a szokott gazdasági értelemben megtérülésről beszélni.
Több évtizedes időtávlatban lehet vizsgálni egyáltalán annak lehetőségét, hogy az értékcsökkenés mellett van-e lehetőség a befektetés megtérülését számolni, de a vízhez való hozzáférés biztosítása makorszinten ritkán szól a pénzügyi haszonról.
Mit lehet akkor tenni? Kisebb projektekben érdemes gondolkodni, melyek konkrét szükségletre adnak helyi válaszokat, például egy nagyváros szennyvízkezelésében, vagy a vezetékes ivóvízhálózat bővítésében.
Magánpartnerségben, állami szerepvállalalás nélkül valósult meg Ghánánban mintegy 60 millió eurós értékben három szennyvízkezelő telep a magyar Pureco Kft. közreműködésével, konzorciumi formában. Tehát a forrásokat tekintve itt nem például kötött felhasználású hitelről beszélünk, hanem privát együttműködésről, s erre büszkék is lehetünk
– mondta Dr. Kovács Károly a közelmúlt magyar vonatkozású ghánai vízipari projektje kapcsán, a szennyvízkezelő telepek építéséről az Origón beszámoltunk.
A magyar víz 2008 óta exportcikk
– mondta Forintos Róbert, a HWP alelnöke, majd hozzá is tette: persze ténylegesen nem a vízről van szó, hanem olyan technológiákról, tudásról, innovációról, mely jelentős exporterőt képvisel a magyar vízipari vállalatoknál, és nyújt üzleti, együttműködési lehetőséget számukra az afrikai, ázsiai piacokon. A magyarországi területen rendelkezésre álló víz 90-95 százaléka egybéként is elhagyja az országot – fűzte hozzá Dr. Kovács Károly arra utalva, hogy bár tapintható jelenséggé vált a magyarországi vízkészletekért való aggodalom, azok kapcsán inkább más problémakörökre érdemes fókuszálni.
„A magyar vízipari készségekkel, melyek részben az elmúlt évtizedek vizes fejlesztésében jelentek meg, megteremtettük azokat a referenciákat, tudást, termékeket, a víziparban eladható dolgokat, amelyek az európai szakmaisággal párosulva, sikert hozhatnak külföldön a magyar vízipari szereplőknek” – foglalta össze Dr. Kovács Károly. A HWP elnöke és alelnöke szerint Afrikában a magyar cégeknek főként brit, belga, német cégekkel kell versenyezniük, illetve minden olyan ország vállalataival, melyek történelmi előzmények okán, valamilyen módon jelen vannak most is a kontinens életében.
Első a fogyasztható víz Afrikában – partnerekké válhatnak a magyar cégek
François Olivier Gosso, az AfWASA vezérigazgatója szerint a látogatásuk lehetővé teszi az afrikai vízügyi vezetők számára, hogy gyakorlati betekintést szerezzenek, partnerségeket építsenek, és többet tudjanak meg olyan víztisztítási technológiákról, amelyek az afrikai körülményekhez igazíthatók. A szakember szerint Afrikában több problémát lehet azonosítani a vízkérdésben, ezek között a fogyasztható, tiszta víz rendelkezésre állása, a hozzáférés, a szanitáció, illetve a fogyasztásra nem, de egyes gazdasági célokra felhasználható szürke víz problémája áll (például gépek működéséhez használt, keringetett hűtővíz felhasználása, vagy az esővíz, mely a tudományos konszenzus szerint emberi fogyasztásra már sehol a világon nem alkalmas, de például öntözésre megfelelő lehet).
François Gosso az Origónak válaszolva elmondta, hogy az afrikai kontinens viszonylatában jelenleg a fogyasztható víz biztosítása a fontosabb probléma, az ipari vonatkozás háttérbe szorul. Szerinte legalább két markáns feltételnek kell teljesülnie az afrikai vízhelyzet javításában:
- a megfelelő technológia rendelkezésre állásnak, valamint
- a megfelelő szakemberállomány rendelkezésre állásának a technológiák működtetéséhez, ami a szakember képviselője szerint kritikusabb pont, mint az első.
A szakember – összefüggésben a delegációk látogatásával – a magyarországi szakmai rendezvénnyel kapcsolatos elvárásaiból azt emelte ki, hogy mindkét vonatkozásban látnak majd előrelépési lehetőségeket, összefüggésben azzal – mint Dr. Kovács Károly is rámutatottt –, hogy a magyar felsőoktatás nagyon erős képzési bázisa nem csak hazai, hanem más országok, így Afrikából érkezett, leendő vízügyi szakemberek képzésének is.
Ez pedig visszacsatolást kínál a lépték problémájához: a globális vízügyi infrastruktúra kiépítése, fejlesztése, működtetetése, a vízhez való hozzáférés biztosítása rövid távon nem, vagy egyáltalán nem megtérülő beruházás, kisebb léptékben viszont több szempontból is komoly lehetőséget jelenthetnek ezek a feladatok a magyar vízipari cégek számára is.
A rendezvény videós bemutatója: