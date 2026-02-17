Bajban az ismert gyorsétterem, százával zárja be egységeit

Több száz amerikai egységére tesz lakatot a gyorsétterem-óriás, a Wendy’s, miközben gőzerővel dolgozik azon, hogy a kedvezőbb árakra fókuszálva felpörgesse a gyengélkedő hazai eladásait. A tavalyi év utolsó negyedévében, októbertől decemberig a vállalat amerikai üzleteiben – amelyek legalább egy éve nyitva vannak – az eladások 11,3 százalékkal zuhantak, írja a FoxBuisness.

Durva átalakításba kezd Wendy's gyorsétterem. Fotó: MIKE CAMPBELL / NurPhoto

Wendy’s: az újjáépítés éve jön

Bár a cég már tavaly év végén jelezte, hogy be fogja zárni a rosszul teljesítő éttermeit, Ken Cook ideiglenes vezérigazgató pénteken, a befektetőkkel folytatott megbeszélésen újabb részleteket árult el. Cook elmondta, hogy a vállalat 2025 negyedik negyedévében már 28 egységet bezárt, és arra számítanak, hogy az idei év első felében a meglévő 5959 éttermük 5-6 százalékát, azaz mintegy 298-358 helyszínt fognak megszüntetni.

A tervezett bezárások a gyorsétteremlánc „Project Fresh” névre keresztelt átalakítási tervének részét képezik. A 2025 októberében bejelentett stratégia célja a márka újjáélesztése, a növekedés beindítása és a jövedelmezőség javítása.

A vásárlók visszacsábítása érdekében a Wendy’s mostantól nagyobb hangsúlyt fektet az ár-érték arányra, mivel sok törzsvendégük még mindig küzd a megemelkedett megélhetési költségekkel.

Tanulva a 2025-ös év tapasztalataiból, túlságosan eltoltuk a hangsúlyt a korlátozott ideig tartó árakciók felé a mindennapi kedvező árak helyett

– ismerte el Cook a megbeszélésen.

A riválisok, mint például a McDonald’s, sikerrel jártak azzal, hogy az ár-érték arányra koncentráltak. A versenytárs, amely erőteljesen fókuszált erre a területre, 6,8 százalékos forgalomnövekedést jelentett az Egyesült Államokban a negyedik negyedévben, ami nagyjából két éve a legnagyobb ugrásnak számít. Chris Kempczinski vezérigazgató csütörtökön arról beszélt a befektetőknek, hogy a McDonald’s a „vezető szerep megszerzésére összpontosított az érték és a megfizethetőség terén, és erőfeszítéseik működnek”.

A Wendy’s januárban csatlakozott a McDonald’shoz és más láncokhoz, amikor elindította állandó, kedvező árú menüjét, a „Biggie Deals”-t. Ez új választási lehetőségeket kínál három árszinten: 4, 6 és 8 dollárért.

Cook szerint 2026 az „újjáépítés éve” lesz a vállalat számára, és megemlítette egy új csirkés szendvics, valamint egy sajtos-baconös sajtburger közelgő bevezetését is.