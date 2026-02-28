Azonnal leállította több járatát a Wizz Air, az utasok együttműködését kéri a légitársaság

A légitársaság külső szakértők bevonásával folyamatosan elemzi a biztonsági helyzetet, állandó kapcsolatban áll a helyi és nemzetközi légiközlekedési, biztonsági és kormányzati szervezetekkel – írja sürgős közleményében a Wizz Air, melyet a szombaton, közép-európai szerint a reggeli órákban kialakult iráni háborús helyzet miatt adott ki.

Az iráni helyzet miatt felfüggeszti közel-keleti járatait a Wizz Air (illusztráció)

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Wizz Air: A biztonság a legfontosabb

A társaság azt írja, hogy az üzemeléssel kapcsolatos döntéseket folyamatosan felülvizsgálja és menetrendjét az aktuális helyzethez alakítja.

„A Wizz Air számára utasai, személyzete és repülőgépeinek biztonsága minden helyzetben a legfontosabb.

A légitársaság köszöni érintett utasai megértését, őket a haza- és kijutási lehetőségekről az ügyfélszolgálat közvetlenül értesíti

– jelzik.

A cég közlése szerint nemcsak az izraeli, hanem valamennyi közel-keleti járatának közlekedését felfüggesztette, így a dubaji, abu-dzabi és ammani járatok sem közlekednek.

Számos légitársaság törölte vagy átirányította járatait a térségben

Számos nemzetközi légitársaság törölte vagy felfüggesztette járatait a közel-keleti térségben az Irán ellen szombaton indított amerikai és izraeli légicsapások miatt.

A német Lufthansa, a francia Air France, a holland KLM, a spanyol Iberia, továbbá számos amerikai, orosz és közel-keleti légitársaság közölte, hogy törölte vagy más repülőterekre irányította át egyebek között teheráni, tel-avivi, bejrúti és dubaji járatait.

Az iraki, az iráni és az izraeli légteret lezárták.