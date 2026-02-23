Technikai szünet a Wizz Airnél – leállnak a foglalási rendszerek

Hírlevél
Rövid, de teljes körű online leállásra kell készülniük az egyik diszkont légitársaság utasainak a hét közepén. A Wizz Air szerda éjjel ütemezett karbantartás miatt ugyanis ideiglenesen elérhetetlenné teszi foglalási és digitális ügyfélszolgálati rendszereit.
Wizz Airfoglaláskarbantartási szünet

Magyar idő szerint a héten szerda éjjel és csütörtök reggel között átmenetileg szünetelteti a foglalási és digitális ügyfélszolgálati rendszereinek elérhetőségét a Wizz Air, mivel a légitársaság ütemezett karbantartást hajt végre, hogy még megbízhatóbb és stabilabb szolgáltatást nyújtson ügyfeleinek – számolt be a magyar központú légitársaság.

Wizz Air
Wizz Air / Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Mit jelent az utasoknak a Wizz Air leállása?

A társaság közleménye szerint február 25-én 23 órától 26-án 8 óráig a Wizz Air online felületein több funkció szünetel: 

  • az új jegyek foglalása, 
  • a meglévő foglalások módosítása, 
  • az online utasfelvétel elvégzésére,
  •  valamint a mobilalkalmazás foglalási funkcióinak használatára. 
  • Az utalványok beváltása és az ügyfélprofilhoz kapcsolódó szolgáltatások szintén szünetelnek a karbantartás idején.

A járatok a tervek szerint menetrend szerint közlekednek, azokat az utasokat nem érinti a rendszerfrissítés, akik már a leállás előtt elvégezték az utasfelvételt.

A légitársaság azt javasolja, hogy aki teheti, még szerda este előtt jelentkezzen be járatára, szükség esetén azonban a repülőtéri utasfelvétel a karbantartás időszakában díjmentesen elérhető lesz.

A leállás idejére a vállalat egy külön Spotify-lejátszási listával is készült, amely a kieső online szolgáltatások idején kínál alternatív elfoglaltságot az utasoknak és itt érhető el.

A Wizz Airnél január óta elérhető egy új szolgáltatás.

Némi felárért már szomszéd nélkül utazhatnak a magyarok az ismert fapadoson

Európában egyre több légitársaság kínálja külön fizetős opcióként az utasoknak, hogy a mellette lévő ülést a teljes repülőút során szabadon hagyja. Az üres szék lehetősége, mint trend most a fapados járatokon is megjelent. A szolgáltatás célja kettős: több kényelmet biztosít az utasoknak, miközben új bevételi forrást teremt a légitársaságok számára.

 

 

