Technikai szünet a Wizz Airnél – leállnak a foglalási rendszerek

Magyar idő szerint a héten szerda éjjel és csütörtök reggel között átmenetileg szünetelteti a foglalási és digitális ügyfélszolgálati rendszereinek elérhetőségét a Wizz Air, mivel a légitársaság ütemezett karbantartást hajt végre, hogy még megbízhatóbb és stabilabb szolgáltatást nyújtson ügyfeleinek – számolt be a magyar központú légitársaság.
Mit jelent az utasoknak a Wizz Air leállása?
A társaság közleménye szerint február 25-én 23 órától 26-án 8 óráig a Wizz Air online felületein több funkció szünetel:
- az új jegyek foglalása,
- a meglévő foglalások módosítása,
- az online utasfelvétel elvégzésére,
- valamint a mobilalkalmazás foglalási funkcióinak használatára.
- Az utalványok beváltása és az ügyfélprofilhoz kapcsolódó szolgáltatások szintén szünetelnek a karbantartás idején.
A járatok a tervek szerint menetrend szerint közlekednek, azokat az utasokat nem érinti a rendszerfrissítés, akik már a leállás előtt elvégezték az utasfelvételt.
A légitársaság azt javasolja, hogy aki teheti, még szerda este előtt jelentkezzen be járatára, szükség esetén azonban a repülőtéri utasfelvétel a karbantartás időszakában díjmentesen elérhető lesz.
A leállás idejére a vállalat egy külön Spotify-lejátszási listával is készült, amely a kieső online szolgáltatások idején kínál alternatív elfoglaltságot az utasoknak és itt érhető el.
