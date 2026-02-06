Megérkezett a legújabb Tesla-gyilkos kínai szuperautó Európába

Hírlevél
Az Xpeng kínai autógyártó megkezdte új modelljének kiszállítását több piacon. A hírek szerint Európa kiemelt szerepet kap az Xpeng P7+ globális bevezetésében. Eközben a Volkswagen tavaly maga mögé utasította a Teslát kontinensünkön az eladásokat tekintve.
A kínai autógyártó, az Xpeng hivatalosan is elindította az új Xpeng P7+ nemzetközi kiszállításait több piacon. Németországban az elektromos szedán 46.600 eurós indulóáron érhető el, amivel már a rendelési fázisban is komoly érdeklődést váltott ki a vásárlók körében.

Xpeng, Xpeng P7+, XpengP7+, elektromos, autó
Az Európába érkező Xpeng P7+ 
Fotó: AFP/Wang Zhao

A cég tervei szerint az új elektromos szedánt összesen 36 országban és régióban kínálják majd, és már most egyértelműnek tűnik, hogy Európa kiemelt szerepet kap a globális bevezetésben.

Az Xpeng a hatékonyságra koncentrál

Az e-Cars cikke tisztázza a névhasználatot: a P7 már régóta az Xpeng kínálatának része, és egy közel öt méter hosszú, felső-középkategóriás szedánt jelöl. Az új generációnál a gyártó két külön modellt vezetett be a P7 név alatt. Az új P7 sportosabb, dinamikusabb irányt képvisel, míg a P7+ inkább a praktikumra, a családi használatra és a hatékonyságra fókuszál.

Az európai piacra szánt példányok – a G6 és G9 SUV-modellek mellett – Graz városában készülnek, ahol a gyártást a Magna végzi. 

Európában az Xpeng a P7+-t kizárólag tisztán elektromos kivitelben, három változatban kínálja, míg Kínában elérhető egy hatótávnövelős, belső égésű generátorral kombinált verzió is. Az európai modellváltozatok LFP-akkumulátort kapnak, amely támogatja az 5C-s ultragyors töltést, így a töltöttség akár 12 perc alatt elérheti a 80 százalékot.

Az Xpeng a hatékonyságra és az alacsony fogyasztásra helyezi a hangsúlyt, ennek eredményeként a P7+ akár 530 kilométeres szabványos hatótávot kínál a legnagyobb, 74,9 kWh kapacitású akkumulátorral.

Ahogy beszámoltunk róla, a kínai elektromos autógyártó cég nemrégiben bejelentette, hogy idén elkezdi saját robotaxijának tesztelését Kantonban és más kínai városokban. Az Xpeng egy új humanoid robotot is bemutatott, amelynek tömeggyártását 2026 végére tervezik. A kínai vállalat technológiai fejlesztései az egyik fő riválisának számító Tesla példáját követik, és már nem pusztán elektromos autógyártó cégként kívánja pozicionálni magát.

A Volkswagen megelőzte a Teslát Európában

A Volkswagen az európai piacon megelőzte a Teslát a teljesen elektromos autók eladásait tekintve 2025-ben, a JATO Dynamics adatai szerint. A Reuters megemlíti: ez újabb kudarc az amerikai autógyártó számára, miután a kínai BYD tavaly elhódította tőle a világ vezető elektromosjármű-gyártója címet.

A JATO közlése szerint 

a Volkswagen márkájú akkumulátoros elektromos járművek európai eladásai 56 százalékkal nőttek tavaly 2024-hez képest, amit az új ID.7 erős eladásai hajtottak. 

A Teslák értékesítése ezzel szemben 27 százalékkal csökkent ugyanebben az időszakban.

  • A Volkswagen tavaly 274.278 akkumulátoros elektromos autót adott el Európában, 
  • míg a Tesla 236.357-et.

Az amerikai gyártónak szűk, és egyre kevésbé korszerű kínálatával kemény versenyre kell felkészülnie Európában, mind a hagyományos európai autógyártók, mind a növekvő számú kínai rivális részéről. 

A vállalat a fogyasztók ellenállásával is szembesült Elon Musk vezérigazgató európai szélsőjobboldali pártoknak nyújtott támogatása miatt.

A JATO Dynamics szerint az elektromos járművek összességében jelentős lépést tettek előre Európában 2025-ben, a teljesen elektromos autók regisztrációja 29 százalékkal ugrott meg az előző évhez képest. Eközben az autóregisztrációk száma a teljes piacot tekintve mindössze 2,3 százalékkal nőtt 2025-ben, a 28 európai ország adatait tartalmazó jelentés szerint.

 

