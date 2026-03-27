Lebukott Macron sunyi terve – olyan kijózanító taslit kapott, hogy csak lesett

Ez a világ egyik legdermesztőbb turisztikai látványossága: vágóhídból lett kulturális központ

A közösségi médiában egyre népszerűbb egy izgalmas videó, amely Sanghaj egyik nem túlzottan szívderítő látványosságáról készült. A hatalmas, vasbetonból készült, ötszintes, brutalista sítlusú épület egykor vágóhídként szolgált, ma már azonban többfunkciós kereskedelmi és kulturális központ. Egy magyar építész is részt vett a tervezésében.
Sanghajban a Sacsing út 10. házszám alatt található négyemeletes vágóhíd 1933-ban épült, még a Kínai Köztársaság időszakában, és valójában egy négy épületből álló, kocka alakú, közel 32 ezer négyzetméteres épületegyüttes. Egykor ez volt a legnagyobb és legkorszerűbb vágóhíd a Távol-Keleten, és a világ három legnagyobb ilyen létesítményének egyike. Az 1933 Old Millfun közepén egy kupola alakú építmény van, ami több folyosón keresztül köti össze a körülötte található négy épületet. 

1933 Old Millfun, Shanghai, China - October 17, 2023 : Scenic view of 1933 Old Millfun in Shanghai.
Ijesztő látványt nyújt belülről a csupa vasbeton 1933 Old Millfun
Fotó: Mister_Knight / Shutterstock

A vágóhíd építésze Balfours, egy híres angol tervező volt. Számunkra külön érdekesség, hogy egy magyar építészmérnök, Hugyecz László, aki Sanghajban több mint 50 projektben vett részt, szintén bekapcsolódott a tervek elkészítésébe. 

Az 1933 Old Millfun ötvözi a keleti és a nyugati stílusokat, és egy igazi brutális megjelenésű épülettömb, amelynek külső falai körülbelül 50 centiméter vastagok. 

A második világháborúban sértetlen maradt, és az 50-es években még eredeti funkciója szerint működött. Hosszú évekig tartó elhanyagoltságot követően végül 1998-ban felújították, és a város népszerű, sokakat vonzó, sokak által látogatott műemlékévé vált. Az érintett műemlékhivatal követelményei alapján teljes egészében régi formájában tatarozták az épületet. 

17 December 2024,Shanghai,China :Cityscape of 1933 Old Millfun building
Nem éppen szemet gyönyörködtető látvány Sanghaj egyik turisztikai látványossága 
Fotó: doypui / Shutterstock

Látnivalók az 1933 Old Millfunban

Napjainkban kreatív művészeti centrumként működik, Sanghajban a divatvilág egyik fontos központja, gyakran rendeznek itt divatbemutatókat. Rengeteg kiskereskedelmi üzlet és szórakoztató létesítmények is találhatók itt.

Egyik kiemelkedő nevezetessége a több mint 1500 négyzetméteres Sky Theater színház, amelynek központi eleme az előzőekben már említett kupola. 

Színházi előadások mellett társasági rendezvényeknek is otthont ad.

 

A Niushi kínai étterem híres a marhahúsból készült sanghaji és kantoni ételekről. A főétkezés után a La Douceurben francia stílusú desszerteket és kávét lehet fogyasztani. Más tematikus éttermek is működnek itt, köztük a Formula 1-es versenyeket idéző Formula Pilotát, és a Canilt, ahol hat aranyos kutyus szolgálja fel az ételeket.

Számos más kreatív ruha-, díszlet- és bútortervező is nyitott itt üzleteket. 

 

