Ez a világ egyik legdermesztőbb turisztikai látványossága: vágóhídból lett kulturális központ

Sanghajban a Sacsing út 10. házszám alatt található négyemeletes vágóhíd 1933-ban épült, még a Kínai Köztársaság időszakában, és valójában egy négy épületből álló, kocka alakú, közel 32 ezer négyzetméteres épületegyüttes. Egykor ez volt a legnagyobb és legkorszerűbb vágóhíd a Távol-Keleten, és a világ három legnagyobb ilyen létesítményének egyike. Az 1933 Old Millfun közepén egy kupola alakú építmény van, ami több folyosón keresztül köti össze a körülötte található négy épületet.

Ijesztő látványt nyújt belülről a csupa vasbeton 1933 Old Millfun

A vágóhíd építésze Balfours, egy híres angol tervező volt. Számunkra külön érdekesség, hogy egy magyar építészmérnök, Hugyecz László, aki Sanghajban több mint 50 projektben vett részt, szintén bekapcsolódott a tervek elkészítésébe.

Az 1933 Old Millfun ötvözi a keleti és a nyugati stílusokat, és egy igazi brutális megjelenésű épülettömb, amelynek külső falai körülbelül 50 centiméter vastagok.

A második világháborúban sértetlen maradt, és az 50-es években még eredeti funkciója szerint működött. Hosszú évekig tartó elhanyagoltságot követően végül 1998-ban felújították, és a város népszerű, sokakat vonzó, sokak által látogatott műemlékévé vált. Az érintett műemlékhivatal követelményei alapján teljes egészében régi formájában tatarozták az épületet.

Nem éppen szemet gyönyörködtető látvány Sanghaj egyik turisztikai látványossága

Látnivalók az 1933 Old Millfunban

Napjainkban kreatív művészeti centrumként működik, Sanghajban a divatvilág egyik fontos központja, gyakran rendeznek itt divatbemutatókat. Rengeteg kiskereskedelmi üzlet és szórakoztató létesítmények is találhatók itt.

Egyik kiemelkedő nevezetessége a több mint 1500 négyzetméteres Sky Theater színház, amelynek központi eleme az előzőekben már említett kupola.

Színházi előadások mellett társasági rendezvényeknek is otthont ad.

A Niushi kínai étterem híres a marhahúsból készült sanghaji és kantoni ételekről. A főétkezés után a La Douceurben francia stílusú desszerteket és kávét lehet fogyasztani. Más tematikus éttermek is működnek itt, köztük a Formula 1-es versenyeket idéző Formula Pilotát, és a Canilt, ahol hat aranyos kutyus szolgálja fel az ételeket.

Számos más kreatív ruha-, díszlet- és bútortervező is nyitott itt üzleteket.