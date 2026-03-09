A magyar tej megmentéséért ezt követelik a termelők - felhívást intéztek a boltokhoz

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács – amely a magyar tejtermelés mintegy 80 százalékát képviseli – Elnökségének tejtermelő tagjai felhívással fordulnak a tejfeldolgozók és kereskedők felé. Közleményükben kérik, hogy a vidéki életforma, a tejágazat és a tejtermelők fennmaradása érdekében a kiskereskedelmi élelmiszerboltok 2026. április 1. és 2026. június 30. között úgynevezett „elsőáras” vagy „akciós árú” termékként kizárólag magyar folyadéktejet (friss, ESL, UHT) helyezzenek ki a polcaikra. Egyben felszólítják a hazai tejfeldolgozókat, hogy ehhez biztosítsák a kellő árumennyiséget a megfelelő áron.

Nagy mennyiségű tej és tejtermék ragadt be az uniós piacon, ami letörte az árakat/Fotó: 123RF

Az elmúlt fél évben az európai tejpiac összeomlott

A túltermelés és a kínai vámok miatt nagy mennyiségű tej és tejtermék ragadt be az uniós piacon, ami letörte az árakat. A többlet következtében pedig egyes gazdákkal a feldolgozóipar nem kötött szerződést, ami komoly nehézséget okoz az érintett termelőknek.

A megváltozott piaci körülmények között a tejtermelők számíthatnak a magyar kormányra. Az agrártárca folyamatosan

egyeztet a tejágazat szereplőivel

és vizsgálja azokat a lehetőségeket, amelyek segítséget jelentenek abban, hogy a megváltozott piaci feltételekhez a gazdálkodók alkalmazkodni tudjanak.

A magyar kormány megbeszélést folytatott a kiskereskedelmi láncokkal, hogy a magyar tejet részesítsék előnyben.

Regisztrációt vezettek be az import tejre és tejtermékekre, hogy nehezebben tudjon bejönni az olcsóbb külföldi termék – jelentette be Nagy István agrárminiszter februárban.

A kormány a tejtermelő gazdaságok működési feltételeinek javítása és a tejpiaci válság hatásainak mérséklése érdekében nemcsak az uniós és nemzeti támogatások gyorsított kifizetésével, hanem a szabályozási környezet alakításával is igyekszik segítséget nyújtani az ágazatnak. A kormány célja továbbra is a hazai tejtermelők működőképességének megőrzése, a tejágazat stabilizálása, illetve elkötelezett a magyar élelmiszer-ellátás biztonságának fenntartása iránt, ebben a kihívásokkal terhelt európai piaci környezetben is. Mint ismeretes, ennek érdekében felgyorsította az egységes kérelemben igényelhető uniós források végkifizetését, valamint több mint 2,4 milliárd forintos nemzeti támogatást biztosított a tejtermelők részére a közelmúltban.