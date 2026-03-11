A Nemzetközi Energiaügynökség a történelem legnagyobb stratégiai olajtartalék-felszabadítását jelentette be

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) közölte, azt javasolta, hogy a stratégiai olajtartalékokból napi 400 millió hordót szabadítsanak fel. Azt is közölte, hogy erre az egyes tagországok nemzeti körülményeinek figyelembe vevő időkeretben kerüljön sor. A 32 tagország egyhangúlag megállapodott abban, hogy a vészhelyzeti tartalékokat a piac rendelkezésére bocsátják. Tájékoztatásuk szerint az ügynökség titkársága később további részleteket közöl majd arról, hogyan hajtják végre a közös intézkedést – közölte a Reuters.

Ma három hajót találtak el a Hormuzi-szorosban. Az IEA az olajtartalék felszabadítását javasolta, amihez a tagállamok hozzájárultak

Fotó: HANDOUT / ROYAL THAI NAVY

„Most bejelenthetem, hogy az IEA-országok egyhangúlag úgy döntöttek, hogy elindítják az ügynökségünk történetének eddigi legnagyobb mennyiségű sürgősségi olajkészlet felszabadítását” – mondta Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója. Az OECD-országok készletfelszabadítását koordináló IEA korábban közölte, hogy 32 tagja több mint 1,2 milliárd hordó nyilvános vészkészlettel rendelkezik, beleértve a legnagyobb puffert, az amerikai stratégiai kőolajtartalékot. További 600 millió hordónyi ipari készlet van kormányzati kötelezettségvállalás alatt.

Szerdán három hajót találtak el a Hormuzi-szoros régiójában, vagyis a konfliktus nem mutatja a csillapodás jeleit. Irán katonai parancsnoksága szerdán kijelentette, hogy a világnak fel kell készülnie arra, hogy az olaj ára eléri a hordónkénti 200 dollárt.

Ezek az országok kötelesek legalább 90 napra elegendő nettó olajimportot tartani, amely kizárólag vészhelyzeti felhasználásra fenntartott készletekből vagy kereskedelmi célokra tartott készletekből, valamint kétoldalú megállapodások alapján tárolt készletekből állhat.

Az amerikai stratégiai kőolajtartalék, vagy SPR, jelenleg körülbelül 415 millió hordó olajat tartalmaz, ami valamivel több mint a kapacitás fele. Az 1970-es években, az arab olajembargót követően létrehozott készlet hatalmas és mély földalatti barlangokban található négy szigorúan őrzött helyszínen a Mexikói-öböl mentén.

Az olaj ára szerdán ismét emelkedett, miközben a kereskedők mérlegelték a háború hatását és a tartalékok felszabadítási tervét. Szaúd-Arábia , Irak, az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait napi mintegy 6,7 millió hordóval – ami a globális termelés 6%-a – csökkentette együttes termelését. A Brent hordónkénti árfolyama hétfőn érte el 120 dolláros csúcsát, kedden 77 dollárig zuhant az ár, miután a háború gyors bejezésére tett utalást Donald Trump, ám a napot így is 85 dollár körüli szinten zárta. Ma pedig a háború látványos folytatása miatt, ismét emelkedtek az árak, a nap során a Brent olaj ára 91 dollár körül mozgott.