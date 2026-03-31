A Tisza-terv az egekbe lőné az energiaárakat, ezer forintra drágulna a benzin literje

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Csercsa Balázs, a párt korábbi egyházügyi munkacsoport-vezetője hétfőn közösségi oldalán közzétette a Tisza energiapolitikai tervezetét, ami nagyon röviden összefoglalva az orosz energia azonnali és végleges kivezetéséről, valamint a brüsszeli energiapolitikára való átállásról szól, és a szakértők szerint csillagászati üzemanyagárakat eredményezne.

A tiszás számítások is ezer forint közeli üzemanyagárakat jeleznek előre az orosz olaj teljes kivezetésével. Ennek kapcsán Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitikai Üzletágának vezetője felidézte a Századvég vonatkozó becslését, amelyben az áll,

ha az orosz olaj kiesik a magyar piacról, az 1026 forintos benzinárat és 1051 forintos dízelárakat jelentenek.

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó számításaiból is látható, nagyságrendileg mivel járna a Tisza energetikai programjának végrehajtása: védett üzemanyagár nélkül átlagos autóhasználat mellett az üzemanyagok drágulása évi 600–900 ezer forinttal növelné a család kiadásait. Átlagos használatnál az első autóra számolhatunk évi 18 ezer kilométer futással és 8 literes fogyasztással.

Ennek pedig van egy tovagyűrűző hatása, az általános mechanizmust Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza ismertette még az olajárak kapcsán. Az üzemanyagok súlya a fogyasztási kosárban jelenleg 5,79 százalék, azaz közvetlenül ennyivel befolyásolja a drágulás az inflációt – 10 százalékos áremelkedés 0,58 százalékponttal viszi azt felfelé. A közvetett hatásokkal ennél nehezebb számolni, hiszen a szállítási költségek növekedése beépül a termékek, szolgáltatások árába és szintén felfelé mozgatja azokat.

Orbán Viktor miniszterelnök kedden megosztott a Facebookon egy videót, amelyben megnézte, mennyivel tankolna drágábban, ha nem lenne a védett üzemanyagár.