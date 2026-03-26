Télen is imádják a turisták Magyarországot: rengetegen látogattak el hazánkba

Magyarország népszerűsége a hazai és nemzetközi utazók körében is töretlenül növekszik: idén februárban közel 1,1 millió vendég, összesen 2,4 millió vendégéjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken. A vendégek száma 4,6 százalékkal, míg az általuk eltöltött éjszakáké 5,2 százalékkal nőtt 2025 azonos időszakához képest.
Február hónapban, hazánkban összesen 18 035 turisztikai szálláshely várta a kikapcsolódni vágyókat. A vendégek 75 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 6,5 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 0,8 százalékkal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban – tájékoztatott a KSH.

Magyarország népszerűsége a hazai és nemzetközi utazók körében is töretlenül növekszik (illusztráció) Fotó: DavideAngelini / Shutterstock
Télen is imádják a turisták Magyarországot

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 2026 februárjában közel 1,1 millió vendég érkezett a turisztikai szálláshelyekre, ami 4,6 százalékkal múlta felül 2025 azonos időszakának eredményét. A belföldi vendégek száma 509 ezer volt, 4,9 százalékkal több, mint 2025 második hónapjában. A külföldről 559 ezer vendég érkezett, számuk a szezonálisan kiigazított adatok alapján 5,5 százalékkal múlta felül a 2025 februárit.

A szálláshelyi forgalom 46,5 százalékát Budapesten regisztrálták. A több mint 1,1 millió fővárosi vendégéjszaka 6,8 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. Februárban is a Balaton bizonyult a legnépszerűbbnek, ahol 7,8 százalékkal bővült a vendégéjszakák száma. 

A szálláshelyek bevétele országosan elérte a 61,8 milliárd forintot, 3,3 százalékkal túlszárnyalva a tavaly februárit,

a vendéglátóhelyeken pedig a tavalyinál 10,7 százalékkal magasabb, 154,1 milliárd forint bevétel keletkezett az év második hónapjában.

A turisztikai szálláshelyek vendégeinek száma, turisztikaiszálláshelyek, 2026
Fotó: KSH

A turizmus a magyar gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje

Az ágazat a GDP több mint 14 százalékát adja, és közel 400 ezer család számára biztosít megélhetést – derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből. 

A kormány célja, hogy tovább növelje a turisztikai ágazat versenyképességét és hazánk nemzetközi vonzerejét, ezért a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül 2,5 százalékos, kedvező kamatozású hitelekkel erősíti a szektort. Emellett a kormány elindította a KTH Start 2=3 akciót, ahol az 1–2 millió forint közötti Start Beruházási vagy Forgóeszköz hiteligénylésekhez további – akár 1 millió forint – vissza nem térítendő állami támogatás is igényelhető a legkisebb turisztikai szolgáltatók, így az adószámos magánszemélyek és az egyéni vállalkozók számára is.

A kormány az 5+1 pontból álló, több mint 100 milliárdos vendéglátóipari akcióterv részeként az éttermek után a cukrászdák számára is elérhetővé teszi az új, kombinált finanszírozási lehetőséget. 2026. április 8-tól az „5+5” pénzügyi konstrukció keretében a cukrászdák üzemeltetői is pályázhatnak 5 millió forint összegű KTH Start kölcsönük mellé további 5 millió forintos vissza nem térítendő támogatásra.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a hazai turizmus egyik legfontosabb sarokköve, ezért a kormány a TERMINAL+ projekt keretében 1 milliárd euró értékű fejlesztést valósít meg. A kormány célja, hogy a reptér az évtized végére évi 25 millió utas magas színvonalú kiszolgálására legyen képes, ami tovább erősíti Magyarország nemzetközi elérhetőségét.

 

