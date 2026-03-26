Télen is imádják a turisták Magyarországot: rengetegen látogattak el hazánkba

Február hónapban, hazánkban összesen 18 035 turisztikai szálláshely várta a kikapcsolódni vágyókat. A vendégek 75 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 6,5 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 0,8 százalékkal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban – tájékoztatott a KSH.

Télen is imádják a turisták Magyarországot

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján 2026 februárjában közel 1,1 millió vendég érkezett a turisztikai szálláshelyekre, ami 4,6 százalékkal múlta felül 2025 azonos időszakának eredményét. A belföldi vendégek száma 509 ezer volt, 4,9 százalékkal több, mint 2025 második hónapjában. A külföldről 559 ezer vendég érkezett, számuk a szezonálisan kiigazított adatok alapján 5,5 százalékkal múlta felül a 2025 februárit.

A szálláshelyi forgalom 46,5 százalékát Budapesten regisztrálták. A több mint 1,1 millió fővárosi vendégéjszaka 6,8 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. Februárban is a Balaton bizonyult a legnépszerűbbnek, ahol 7,8 százalékkal bővült a vendégéjszakák száma.

A szálláshelyek bevétele országosan elérte a 61,8 milliárd forintot, 3,3 százalékkal túlszárnyalva a tavaly februárit,

a vendéglátóhelyeken pedig a tavalyinál 10,7 százalékkal magasabb, 154,1 milliárd forint bevétel keletkezett az év második hónapjában.

A turizmus a magyar gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje

Az ágazat a GDP több mint 14 százalékát adja, és közel 400 ezer család számára biztosít megélhetést – derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből.

A kormány célja, hogy tovább növelje a turisztikai ágazat versenyképességét és hazánk nemzetközi vonzerejét, ezért a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül 2,5 százalékos, kedvező kamatozású hitelekkel erősíti a szektort. Emellett a kormány elindította a KTH Start 2=3 akciót, ahol az 1–2 millió forint közötti Start Beruházási vagy Forgóeszköz hiteligénylésekhez további – akár 1 millió forint – vissza nem térítendő állami támogatás is igényelhető a legkisebb turisztikai szolgáltatók, így az adószámos magánszemélyek és az egyéni vállalkozók számára is.