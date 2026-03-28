Rendkívüli

Totál elmentek otthonról: Zelenszkij nukleáris fegyvert szeretne

diszkontlánc

Szélvész gyorsasággal terjeszkedik körülöttünk az árgyilkos diszkontlánc – naponta nyit új üzletet

Kiugró eredményekről számolt be a holland Action non-food diszkontlánc a tavalyi évre vonatkozóan, és más piacok mellett rohamtempóban terjeszkedik régiónkban is. Az áruházlánc, amelynek célkitűzése, hogy minden nap nyisson egy új üzletet, ezt a hálózatbővítési ütemet az idén szeretné tovább növelni.
Az Action non-food diszkontlánc 2026-ban legalább 400 új üzletet tervez nyitni, Horvátország után az idén be kíván lépni Szlovéniába, majd 2027-ben Bulgáriába is, miközben 2027 végére, vagy 2028 elejére az amerikai piacnyitást is elkezdte előkészíteni. A vállalat célja, hogy az Egyesült Államok délkeleti részén indulva 2030 végére 100 boltból álló hálózatot építsen ki.

Pedestrians pass by and enter an Action discount retail store located on the ground floor of a multi-story building in Munich, Upper Bavaria, Bavaria, Germany, on May 26, 2025. The storefront features large promotional signage and a prominent logo above the entrance. The store offers low prices on everyday products and premium brands. (Photo by Michael Nguyen/NurPhoto) (Photo by Michael Nguyen / NurPhoto via AFP)
Nagyon erős volt az Action diszkontlánc tavalyi éve 
Kiemelkedő évet zárt az Action

A holland központú lánc csütörtökön közzétett 2025-ös beszámolója szerint a bővülés mögött erős pénzügyi teljesítmény áll. Az Action nettó árbevétele 16 százalékkal, 16 milliárd euróra nőtt tavaly, a forgalma pedig 4,9 százalékkal emelkedett. A Trade Magazin cikke kitér arra is, hogy a működési EBITDA 14 százalékos javulással, 2,367 milliárd eurót ért el.

A cég 2025-ben 384 új üzletet nyitott, így az év végén már 3302 boltja működött 14 országban.

A vállalat Európa-szerte mintegy 84.000 munkavállalót foglalkoztat.

A vásárlói kör is tovább bővült: hetente átlagosan 21,6 millió vevő fordult meg az Action üzleteiben. A növekedés kiszolgálására a társaság 2026-ban három új elosztóközpontot is átad Olaszországban, Spanyolországban és Franciaországban.

Ahogy beszámoltunk róla, a hetekben megnyitotta első horvátországi egységét, ezzel a 15. piacra lépett be. Majd néhány nappal később a második is megkezdte működését. 

Az Action horvát üzlete mintegy 6000 terméket kínál, többek között háztartási tisztítószereket, személyes higiéniai cikkeket és lakásfelszerelési termékeket. Hetente 150 új termékkel frissíti kínálatát, és a forgalmazott árucikkek több mint kétharmada 2 euró alatti áron kapható. 

Tavaly ősszel a romániai piacon is megjelent a diszkontlánc: Pitesti egyik bevásárlóközpontjában nyitotta meg első ottani áruházát. A közeljövőben többek között Bukarestben, Kolozsváron, Vajdahunyadon, Nagyváradon és Aradon nyit üzleteket a vállalat. Fő versenytársai a Pepco, a Jumbo és a Tedi Romániában – írta a Maszol.

A diszkont üzletláncot 1993-ban alapították, első boltját a hollandiai Enkhuizenben nyitotta meg. A nemzetközi terjeszkedése 2005-ben Belgiumban kezdődött. 

A vállalat tavaly a román piac mellett a svájcin is megjelent. Az Action üzletpolitikáját a gyors terjeszkedés jellemzi, és ennek keretében tavaly 10.500 új munkahelyet teremtett.

 

 

