Szélvész gyorsasággal terjeszkedik körülöttünk az árgyilkos diszkontlánc – naponta nyit új üzletet

Az Action non-food diszkontlánc 2026-ban legalább 400 új üzletet tervez nyitni, Horvátország után az idén be kíván lépni Szlovéniába, majd 2027-ben Bulgáriába is, miközben 2027 végére, vagy 2028 elejére az amerikai piacnyitást is elkezdte előkészíteni. A vállalat célja, hogy az Egyesült Államok délkeleti részén indulva 2030 végére 100 boltból álló hálózatot építsen ki.

Nagyon erős volt az Action diszkontlánc tavalyi éve

Kiemelkedő évet zárt az Action

A holland központú lánc csütörtökön közzétett 2025-ös beszámolója szerint a bővülés mögött erős pénzügyi teljesítmény áll. Az Action nettó árbevétele 16 százalékkal, 16 milliárd euróra nőtt tavaly, a forgalma pedig 4,9 százalékkal emelkedett. A Trade Magazin cikke kitér arra is, hogy a működési EBITDA 14 százalékos javulással, 2,367 milliárd eurót ért el.

A cég 2025-ben 384 új üzletet nyitott, így az év végén már 3302 boltja működött 14 országban.

A vállalat Európa-szerte mintegy 84.000 munkavállalót foglalkoztat.

A vásárlói kör is tovább bővült: hetente átlagosan 21,6 millió vevő fordult meg az Action üzleteiben. A növekedés kiszolgálására a társaság 2026-ban három új elosztóközpontot is átad Olaszországban, Spanyolországban és Franciaországban.

Ahogy beszámoltunk róla, a hetekben megnyitotta első horvátországi egységét, ezzel a 15. piacra lépett be. Majd néhány nappal később a második is megkezdte működését.

Az Action horvát üzlete mintegy 6000 terméket kínál, többek között háztartási tisztítószereket, személyes higiéniai cikkeket és lakásfelszerelési termékeket. Hetente 150 új termékkel frissíti kínálatát, és a forgalmazott árucikkek több mint kétharmada 2 euró alatti áron kapható.

Tavaly ősszel a romániai piacon is megjelent a diszkontlánc: Pitesti egyik bevásárlóközpontjában nyitotta meg első ottani áruházát. A közeljövőben többek között Bukarestben, Kolozsváron, Vajdahunyadon, Nagyváradon és Aradon nyit üzleteket a vállalat. Fő versenytársai a Pepco, a Jumbo és a Tedi Romániában – írta a Maszol.

A diszkont üzletláncot 1993-ban alapították, első boltját a hollandiai Enkhuizenben nyitotta meg. A nemzetközi terjeszkedése 2005-ben Belgiumban kezdődött.