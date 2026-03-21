95-ös benzin piaci ár: 662,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -67,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 712,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -97,5 Ft

Újabb szomszédos országba érkezett meg brutális árakkal a szuperolcsó diszkontlánc

Horvátországban is megnyitotta első üzletét a rohamtempóban terjeszkedő holland non‑food diszkontlánc, az Action. Ezzel már Európa 15 országában van jelen.
Az Action új üzlete 822 négyzetméteren, 14 kategóriában mintegy 6000 terméket kínál, többek között háztartási tisztítószereket, személyes higiéniai cikkeket és lakásfelszerelési termékeket – számolt be az ESM Magazine.

Naponta nyit új üzletet az Action

Az Action hetente 150 új termékkel frissíti kínálatát, és a forgalmazott árucikkek több mint kétharmada 2 euró alatti áron kapható. A vállalat Európa-szerte mintegy 84.000 munkavállalót foglalkoztat – teszi hozzá a Trade Magazin.

A cég árbevétele 2025-ben elérte a 16 milliárd eurót, ami 16,1 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. 

Hetente átlagosan 21,6 millió vásárló kereste fel az Action áruházait.

A vállalat 2025-ben túlteljesítette célját, miszerint naponta legalább egy új üzletet nyit: a hálózat összesen 384 új lokációval bővült, így mára 15 európai országban összesen 3302 helyszínen várja a vásárlókat.

Tavaly Romániában is megjelent az üzletlánc

Tavaly ősszel a romániai piacra is belépett a diszkontlánc: Pitesti egyik bevásárlóközpontjában nyitotta meg első ottani áruházát.

A közeljövőben többek között Bukarestben, Kolozsváron, Vajdahunyadon, Nagyváradon és Aradon nyit üzleteket a vállalat. Fő versenytársai a Pepco, a Jumbo és a Tedi Romániában – írta a Maszol.

A diszkont üzletláncot 1993-ban alapították, első boltját a hollandiai Enkhuizenben nyitotta meg. A nemzetközi terjeszkedése 2005-ben Belgiumban kezdődött. 

A vállalat tavaly a román piac mellett a svájcira is megjelent. Az Action üzletpolitikáját a gyors terjeszkedés jellemzi, tavaly 10.500 munkahelyet teremtett.

 

