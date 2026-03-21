Újabb szomszédos országba érkezett meg brutális árakkal a szuperolcsó diszkontlánc

Az Action új üzlete 822 négyzetméteren, 14 kategóriában mintegy 6000 terméket kínál, többek között háztartási tisztítószereket, személyes higiéniai cikkeket és lakásfelszerelési termékeket – számolt be az ESM Magazine.

Az Action diszkontlánc Horvátországban is megnyitotta első üzletét

Naponta nyit új üzletet az Action

Az Action hetente 150 új termékkel frissíti kínálatát, és a forgalmazott árucikkek több mint kétharmada 2 euró alatti áron kapható. A vállalat Európa-szerte mintegy 84.000 munkavállalót foglalkoztat – teszi hozzá a Trade Magazin.

A cég árbevétele 2025-ben elérte a 16 milliárd eurót, ami 16,1 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

Hetente átlagosan 21,6 millió vásárló kereste fel az Action áruházait.

A vállalat 2025-ben túlteljesítette célját, miszerint naponta legalább egy új üzletet nyit: a hálózat összesen 384 új lokációval bővült, így mára 15 európai országban összesen 3302 helyszínen várja a vásárlókat.

Tavaly Romániában is megjelent az üzletlánc

Tavaly ősszel a romániai piacra is belépett a diszkontlánc: Pitesti egyik bevásárlóközpontjában nyitotta meg első ottani áruházát.

A közeljövőben többek között Bukarestben, Kolozsváron, Vajdahunyadon, Nagyváradon és Aradon nyit üzleteket a vállalat. Fő versenytársai a Pepco, a Jumbo és a Tedi Romániában – írta a Maszol.

A diszkont üzletláncot 1993-ban alapították, első boltját a hollandiai Enkhuizenben nyitotta meg. A nemzetközi terjeszkedése 2005-ben Belgiumban kezdődött.

A vállalat tavaly a román piac mellett a svájcira is megjelent. Az Action üzletpolitikáját a gyors terjeszkedés jellemzi, tavaly 10.500 munkahelyet teremtett.