Újabb szomszédos országba érkezett meg brutális árakkal a szuperolcsó diszkontlánc

Az Action új üzlete 822 négyzetméteren, 14 kategóriában mintegy 6000 terméket kínál, többek között háztartási tisztítószereket, személyes higiéniai cikkeket és lakásfelszerelési termékeket – számolt be az ESM Magazine.
Naponta nyit új üzletet az Action
Az Action hetente 150 új termékkel frissíti kínálatát, és a forgalmazott árucikkek több mint kétharmada 2 euró alatti áron kapható. A vállalat Európa-szerte mintegy 84.000 munkavállalót foglalkoztat – teszi hozzá a Trade Magazin.
A cég árbevétele 2025-ben elérte a 16 milliárd eurót, ami 16,1 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.
Hetente átlagosan 21,6 millió vásárló kereste fel az Action áruházait.
A vállalat 2025-ben túlteljesítette célját, miszerint naponta legalább egy új üzletet nyit: a hálózat összesen 384 új lokációval bővült, így mára 15 európai országban összesen 3302 helyszínen várja a vásárlókat.
Tavaly Romániában is megjelent az üzletlánc
Tavaly ősszel a romániai piacra is belépett a diszkontlánc: Pitesti egyik bevásárlóközpontjában nyitotta meg első ottani áruházát.
A közeljövőben többek között Bukarestben, Kolozsváron, Vajdahunyadon, Nagyváradon és Aradon nyit üzleteket a vállalat. Fő versenytársai a Pepco, a Jumbo és a Tedi Romániában – írta a Maszol.
A diszkont üzletláncot 1993-ban alapították, első boltját a hollandiai Enkhuizenben nyitotta meg. A nemzetközi terjeszkedése 2005-ben Belgiumban kezdődött.
A vállalat tavaly a román piac mellett a svájcira is megjelent. Az Action üzletpolitikáját a gyors terjeszkedés jellemzi, tavaly 10.500 munkahelyet teremtett.