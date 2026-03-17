Milliókat hagyhatnak veszni az adózók – most kell lépni a NAV szerint

Az szja szerint adózó egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek, és az áfafizetésre kötelezetteknek a tevékenységükből származó jövedelmi, illetve az adóhivatali nyilvántartásokban nem szereplő adatokkal kell kiegészíteniük bevallási tervezetüket. Az ő esetükben továbbra is önállóan kell benyújtani a bevallást, hiszen a számukra készített tervezetek nem válnak automatikusan bevallássá, de segítségül szolgálnak annak elkészítéséhez.

Fontos tehát a tervezetet átnézni, és legkésőbb május 20-ig kiegészíteni, módosítani, ugyanis, ha valamilyen jövedelem nem kerül be a bevallásba, akkor az adóellenőrzéskor nemcsak a be nem vallott jövedelem utáni adót kell megfizetni, hanem az adóhiány miatt az adóbírságot és a késedelmi pótlékot is.

Hogyan ellenőrizhető a bevallás?

A tervezeteket az eSZJA-oldalon nézhetik meg azok, akik regisztráltak az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra. A tervezetek számítógépen, okostelefonon és tableten is megtekinthetők, szükség esetén módosíthatók is.

Aki eddig nem regisztrált az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra, érdemes megtenni, hiszen a regisztráció után azonnal elérhetővé válik a NAV szja-bevallás kiajánlási szolgáltatása. Aki nem fér hozzá az elektronikus bevalláshoz, és március 16-ig kérte, hogy az adóhatóság postázza az szja bevallási tervezetét, tértivevényes küldeményként 2026. április 30-áig kapja meg postán.

A bevallási tervezetben a NAV csak azokat a bevételi, jövedelmi adatokat tüntette fel, amelyek a rendelkezésére állnak a munkáltatók és kifizetők bevallásai, adatszolgáltatása révén. Ugyanakkor a magánszemélyeknek lehetnek olyan jövedelmeik, amelyekkel mindenképpen ki kell egészíteniük a bevallást. Ilyen lehet például az ingatlanbérbeadás jövedelme, az ingó- és ingatlanértékesítés, vagy a tőzsdei ügyletek jövedelme. De a külföldről érkezett pénz sem jelenik meg a tervezetben.

Aki egyetért a bevallástervezettel, néhány kattintással jóvá is tudja hagyni. Az adózók többségének nincs teendője, ugyanakkor mindenkinek érdemes ellenőriznie, hiszen aki nem tesz semmit, annak május 20-i hatállyal a tervezet a kiajánlott adatokkal érvényes szja-bevallássá válik – hívja fel a figyelmet a NAV.