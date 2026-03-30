Újabb béremelésről érkezett kormányzati bejelentés, mutatjuk, kiket érint!

V. Németh Zsolt a videóban felhívja a figyelmet, hogy az ágazatban a korábbi emelések nyomán a bérek most már a nemzetgazdasági átlag szintjén mozognak. Az államtitkár szerint most ismét „egy jelentős lépés következik, hiszen folytatjuk a bérfelzárkóztatást”.

A kormány forrást biztosít a víziközmű ágazat béremeléséhez

14 milliárd forint áramlik az ágazatba bérfejlesztésre

Az államtitkár közlése szerint 14 milliárd forintot biztosít a kormány arra, hogy valamennyi szolgáltatónál végre lehessen hajtani azt a bérfejlesztést, melynek mértéke 10 és 17 százalék között mozog közlése szerint.

A vízművesek számíthatnak a kormányra!

- mondta az államtitkár a videóban.

V. Németh Zsolt videója:

Január elején derült ki: több ezren járhatnak még jobban a kormányi idei béremelési terveivel: idén 15 százalékos emelést kapnak a vízügyi dolgozók, folytatva a 2025-ös 30 százalékos növelést. A program 2027-ben 10 százalékos bérfejlesztéssel folytatódik.

A magyarországi víziközmű ágazatban mintegy húszezer ember dolgozik.