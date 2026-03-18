Fotókon a világ leghalálosabb alagútja. Ön vajon merne vezetni benne?

Az Anzob-alagút kétség kívül a világ legsötétebb és legveszélyesebb átjárója. Az ország M34-es autópályáján, 2700 méteres tengerszint feletti magasságban található és 5 km hosszúságú.

A világ legveszélyesebb alagútjában sem világítást sem szellőzőket nem építettek ki. A képen a Tádzsikisztánban található Anzob Tunnel (Anzob-alagút)- Fotó: Shutterstock/Alexey Stiop

Az alagút belsejében minden lélegzetvétel mérgező

A tádzsikisztáni hegyek közt megbúvó alagútban szinte egyáltalán nincs szellőzés.

Az átjárót éjjel-nappal sűrű füst tölti meg, ami a légzést nehézzé, sőt egyenesen mérgezővé teszi a kipufogógázok sűrű keveréke miatt

- derül ki az Express beszámolójából.

Emellett a hírhedt útszakasz hatalmas kátyúkkal is rendelkezik, és az útburkolati jelek is hiányoznak róla, így rendkívül veszélyes. Az Anzob-alagút Dusanbét, az ország fővárosát, és Hudzsandot, az ország második legnagyobb városát köti össze, és 2006-ban épült a nagy forgalom lebonyolítására. Az átjáró legalább 4 órát takarít meg az autósoknak, és lehetővé teszi az utazók számára, hogy elkerüljék Üzbegisztánon való áthaladást. Hivatalosan 2006 márciusában nyitották meg és az iráni Sabir Co. vállalat építette, azonban 2014 májusában az alagút még mindig befejezetlen volt. 2015 júniusában lezárták javítási munkálatok miatt, majd 2015 szeptemberében nyitották meg újra a forgalom számára, de hivatalosan csak 2017 augusztusában avatták fel.

A Dangerous Roads szerint: „Az alagút sötét, veszélyes és fullasztó." Nincsenek közlekedési lámpák sem, amelyek szabályoznák a naponta közlekedő több ezer jármű útját.

A helyiek arról számoltak be, hogy az évek során többen is meghaltak benne a forgalmi dugók alkalmával. Az alagútban rekedt emberek a felgyülemlett mérgező gázoknak és szén-monoxidnak estek áldozatul. A levegőt ugyanis csupán egyetlen ventilátor mozgatja valahol az alagút közepén, ami koránt sem elegendő a hosszú útszakaszon.

Az Anzob-alagút építése egyébiránt 4 milliárd dollárba került, és eredetileg része volt az Új Selyemút projektnek. Az útnak, amely összeköti többek közt Irán, Afganisztán, Tádzsikisztán és Kína területeit.

Kínai vállalatok 2022 végéig 57,13 milliárd dollárt fektettek be speciális gazdasági és kereskedelmi övezetek kiépítésébe az Új Selyemút tagállamaiban.