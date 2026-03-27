Életveszélyes kórokozó lehet az Aldi egyik élelmiszerében, ne egye meg!

Gyorsfagyasztott fűszernövényeket hív vissza az Aldi Magyarország, mert előfordulhat, hogy a termék súlyos betegséget, vagy akár életveszélyt is okozó kórokozóval szennyezett. Az Aldi és a magyar eljáró hatóság is azt kéri a vásárlóktól: semmiképp ne használják fel a terméket.
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. „ALL SEASONS Gyorsfagyasztott fűszernövények visszazárható tasakban, 8-fűszer 75 g” megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben nem zárható ki Shigatoxin-termelő Escherichia coli (STEC) baktérium jelenléte. A visszahívás a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) elektronikus csatornáján is megjelent.

aldi, kórokozó, illusztráció
Veszélyes kórokozóval lehet szennyezett az Aldi egyik terméke, visszahívják (illusztráció)
Fotó: NANOCLUSTERING/SCIENCE PHOTO LIB / MEE

A visszahívással érintett, Aldiban forgalmazott termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: ALL SEASONS Gyorsfagyasztott fűszernövények visszazárható tasakban (8-fűszer)
  • Kiszerelés: 75g
  • Minőségmegőrzési idő: 2028.01.20.
  • Tételszám: 4254431
  • Gyártó: Clama GmbH & Co.

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

Tájékoztató jellegű kép a termékről:

A hatóság nyomatékosan kéri, hogy amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

Az Aldi a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

A Shiga-toxin termelő Escherichia coli (STEC) baktérium egy kórokozó. A baktérium Shiga-toxint (más néven verotoxint) termelhet, amely az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, vastagbélgyulladást okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor enyhe tünetekkel vészelik át, azonban legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség, akár életveszélyes állapot alakulhat ki. A megfelelő hőkezelés (alapos sütés-főzés) elpusztítja a baktériumot. A kockázatot a nyers vagy alul-hőkezelt ételek fogyasztása jelenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

