Életveszélyes kórokozó lehet az Aldi egyik élelmiszerében, ne egye meg!

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. „ALL SEASONS Gyorsfagyasztott fűszernövények visszazárható tasakban, 8-fűszer 75 g” megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben nem zárható ki Shigatoxin-termelő Escherichia coli (STEC) baktérium jelenléte. A visszahívás a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) elektronikus csatornáján is megjelent.
A visszahívással érintett, Aldiban forgalmazott termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: ALL SEASONS Gyorsfagyasztott fűszernövények visszazárható tasakban (8-fűszer)
- Kiszerelés: 75g
- Minőségmegőrzési idő: 2028.01.20.
- Tételszám: 4254431
- Gyártó: Clama GmbH & Co.
Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.
A hatóság nyomatékosan kéri, hogy amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
Az Aldi a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.
A Shiga-toxin termelő Escherichia coli (STEC) baktérium egy kórokozó. A baktérium Shiga-toxint (más néven verotoxint) termelhet, amely az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, vastagbélgyulladást okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor enyhe tünetekkel vészelik át, azonban legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség, akár életveszélyes állapot alakulhat ki. A megfelelő hőkezelés (alapos sütés-főzés) elpusztítja a baktériumot. A kockázatot a nyers vagy alul-hőkezelt ételek fogyasztása jelenti.