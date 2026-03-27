Életveszélyes kórokozó lehet az Aldi egyik élelmiszerében, ne egye meg!

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. „ALL SEASONS Gyorsfagyasztott fűszernövények visszazárható tasakban, 8-fűszer 75 g” megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben nem zárható ki Shigatoxin-termelő Escherichia coli (STEC) baktérium jelenléte. A visszahívás a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) elektronikus csatornáján is megjelent.

Veszélyes kórokozóval lehet szennyezett az Aldi egyik terméke, visszahívják (illusztráció)

A visszahívással érintett, Aldiban forgalmazott termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: ALL SEASONS Gyorsfagyasztott fűszernövények visszazárható tasakban (8-fűszer)

Kiszerelés: 75g

Minőségmegőrzési idő: 2028.01.20.

Tételszám: 4254431

Gyártó: Clama GmbH & Co.

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

A hatóság nyomatékosan kéri, hogy amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

Az Aldi a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.