Ez az üzlet teljesen becsődölt az Aldinál, pedig sokat vártak tőle

Az Aldi 2022-ben a brit fővárosban megnyitott koncepcióboltja mesterséges intelligenciával működő kamerákat és szenzorokat használt, amelyek automatikusan rögzítették, a vásárlók által a polcról levett termékeket, melyek ellenértéke az üzletből való kilépéskor került levonásra. A rendszer nagyban hasonlított az Amazon Fresh „Just Walk Out” technológiájához – írja a Grocery Gazette nyomán a Trade Magazin.

Az Aldi leállította londoni kassza nélküli üzletének tesztidőszakát (képünk illusztráció)

Vegyes vásárlói reakciók a kassza nélküli Aldinál

A belépés a Shop & Go alkalmazással vagy a bankkártya kapunál történő érintésével volt lehetséges. A belépést megelőzően a rendszer 10 fontos előzetes terhelést alkalmazott, amely később a végösszegből levonásra került. Ez azonban több vásárlóból elégedetlenséget váltott ki, különösen azokból, akik ennél az összegnél kevesebbet költöttek vagy vásárlás nélkül távoztak, mivel a visszatérítés napokig is eltarthatott. Többen azt is kifogásolták, hogy a bolt nem jelezte egyértelműen az előzetes terhelés összegét.

A reakciók vegyesek voltak: egyesek gond nélkül használták az alkalmazást, mások viszont épp a fizetési rendszer miatt kerülték az üzletet.

Az iparágban jellemző a kassza nélküli technológiák újragondolása. Az úttörő szerepet az Amazon játszotta, amely 2018-ban nyitotta meg első pénztárosmentes üzletét, majd újabbak következtek. A projektet azonban nem lehet egyértelmű sikernek nevezni: először New Yorkban és San Franciscóban több ilyen üzletüket is bezárták, 2023-ban pedig bejelentették, hogy felfüggesztik az Amazon Go és Amazon Fresh üzletek további nyitását.

Itthon is megjelentek a kassza nélküli üzletek

Az üzletfomátum már Magyarország sem ismeretlen, ugyanis a Coop Szeged üzlethálózatában tavaly tavasszal megkezdte működését Magyarország első automata hibrid okosboltja, amely a 247 Shop alkalmazásban érhető el. Az üzlet napközben hagyományos kiszolgálással, a normál nyitvatartási időn kívül pedig teljesen automata üzemmódban, bolti személyzet nélkül várja a vásárlókat.

A hibrid modell a megszokott vásárlási élményt ötvözi az automatizált technológiák előnyeivel annak érdekében, hogy a vásárlók éjszaka vagy munkaszüneti napokon is hozzáférjenek egy normál méretű bolt teljes termékkínálatához:

bolti személyzet nélküli üzemmódban a vevők a 247 Shop applikáció segítségével könnyen és biztonságosan léphetnek be a kamerarendszerrel felszerelt bolt kapuján,

majd az önkiszolgáló kasszás fizetést követően az alkalmazást használva távozhatnak.

Szükség esetén a távoli diszpécserszolgálat képes az azonnali segítségnyújtásra és beavatkozásra.