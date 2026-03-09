Rendkívüli termékvisszahívást jelentett be az Aldi – ne használja a konyhában

Hírlevél
KIgyulladhat egy, az Aldi által forgalmazott mixer, ezért azonnal visszahívják a kereskedelmi forgalomból, és a vételárat blokk nélkül is visszatérítik mindenkinek, aki vásárolt a termékből.
Az Ambiano hordozható mixer szürke, kék és zöld színekben gyulladásveszély miatt a továbbiakban nem használható – tájékoztat honlapján az Aldi.

Aldi
Gyulladásveszélyes terméket hív vissza az Aldi 
Fotó: Csudai Sándor - Origo 

Az Aldi üzletekben forgalmazott, alábbi vonalkódú termékekről van szó:

  • szürke -4069365007389, 
  • kék - 4069365007242, 
  • zöld - 4069365007259.

Ezért a terméket a szállító, Tempo International GmbH és az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. fogyasztóvédelmi okokból azonnali hatállyal visszahívja.

A mixer használat, töltése során egyes esetekben túlmelegedhet, ami a hordozható mixer kigyulladásához vezethet. 

image

A termék minden magyarországi Aldi-üzletben elérhető volt.

Kérik, aki vásárolt belőle, vigye vissza az áruházlánc bármelyik magyarországi üzletébe. 

A vételárat a vásárlást igazoló blokk nélkül is visszatérítik.

Végezetül hangsúlyozzák: jelen vásárlói tájékoztató nem jelenti az előállító, a gyártó vagy a forgalmazó felelősségének megállapítását.

 

