Rendkívüli termékvisszahívást jelentett be az Aldi – ne használja a konyhában

Az Ambiano hordozható mixer szürke, kék és zöld színekben gyulladásveszély miatt a továbbiakban nem használható – tájékoztat honlapján az Aldi.
Az Aldi üzletekben forgalmazott, alábbi vonalkódú termékekről van szó:
- szürke -4069365007389,
- kék - 4069365007242,
- zöld - 4069365007259.
Ezért a terméket a szállító, Tempo International GmbH és az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. fogyasztóvédelmi okokból azonnali hatállyal visszahívja.
A mixer használat, töltése során egyes esetekben túlmelegedhet, ami a hordozható mixer kigyulladásához vezethet.
A termék minden magyarországi Aldi-üzletben elérhető volt.
Kérik, aki vásárolt belőle, vigye vissza az áruházlánc bármelyik magyarországi üzletébe.
A vételárat a vásárlást igazoló blokk nélkül is visszatérítik.
Végezetül hangsúlyozzák: jelen vásárlói tájékoztató nem jelenti az előállító, a gyártó vagy a forgalmazó felelősségének megállapítását.