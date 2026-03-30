Egészen elképesztő helyszínen nyitott üzletet az Aldi, teljesen új koncepciót tesztel

A lengyel fővárosban, a Warszawa Zachodnia állomáson nyitott új Aldi-üzlet a Compact 2.0 koncepcióba illeszkedve működik, amelyet a kifejezetten sűrűn beépített városi területekre terveztek. A körülbelül 600 négyzetméteres eladótér jóval kisebb a hagyományos Aldi üzletekénél, és jól illusztrálja, miként alkalmazkodik a diszkontlánc az erősen urbanizált helyszínekhez. Az üzlet a peronok alatti ételudvarba integrálódik, célcsoportját az ingázók, az utazók és a közeli negyedek lakói jelentik.
Kétféle vásárlói igényt szolgál ki az Aldi új üzlete
A koncepció az Aldi Nord kevés kis alapterületű európai üzleteinek egyike, és akár mintaként is szolgálhat a kiskereskedő nemzetközi piacain megjelenő hasonló városi formátumokhoz. Az üzlet kétféle vásárlói igényt szolgál ki anélkül, hogy alapvetően megváltoztatná az Aldi kínálatát.
- A helyszín – Lengyelország legnagyobb közlekedési csomópontja – egyrészt erősen épít a kényelmi vásárlásra. A Warszawa Zachodnia teljes átépítése és 2025 végi újranyitása után az állomás naponta akár 100.000 utast is kiszolgál. A csökkentett eladótér és a hat önkiszolgáló kassza gyors vásárlást tesz lehetővé az ingázók és utazók számára.
- Másrészt az üzlet – a tipikus convenience boltokkal ellentétben – nem korlátozott kényelmi választékot kínál, hanem a teljes Aldi kínálatot sűríti kisebb alapterületre. Így a vásárlók teljes nagybevásárlást is lebonyolíthatnak. A lokáció versenyelőnyt is biztosít: míg Lengyelországban a legtöbb üzlet vasárnap zárva tart, a vasútállomásokon működő boltok – az utasok kiszolgálása miatt – nyitva lehetnek. Ennek eredményeképpen az üzlet a hét 7 napján, reggel 6 és este 22 óra között nyitva tart.
A Trade Magazin cikkében arra is rámutat, hogy a teljes választék elhelyezése érdekében az Aldi több merchandising elemet is módosított. A polcok lényegesen magasabbak a szokásosnál: a két-három polcos pódium helyett a pódiumszintet négy-öt polcszint egészíti ki. Az alapvető és nagyobb kiszerelésű termékek továbbra is fél raklapokon kapnak helyet, a polcrendszerbe integrálva, így biztosítva a hatékony működést.
A sorok szélessége körülbelül 1,7 méter, ennek megfelelően az üzletben a hagyományos bevásárlókocsikat gurulós kosarak váltják fel.
A gyümölcs- és zöldségrészleg kompaktabb, és a gyors fogyasztásra alkalmas termékekre fókuszál. Mellette kezdődnek a hűtött convenience termékeket kínáló hűtőpultok. A pékség egy kenyeres polcból, két zsemléket és három édes-sós péksüteményeket kínáló egységből áll, szintén az azonnali fogyasztást előtérbe helyezve.
Az Aldi üzletének bejárata a Warszawa Zachodnia állomáson:
A kényelmi vásárlásoknál különösen fontos italrészleg továbbra is raklapos elrendezést használ, az italrészleg közvetlenül a kasszák mellett található. A kasszaterület optimális működését pedig hat önkiszolgáló kassza és egy kiléptetőkapu-rendszer biztosítja.
A kassza nélküli bolt nem vált be
Az Aldi más üzletformátumokkal is kísérletezik, de nem mindig jár sikerrel. Ahogy beszámoltunk róla, idő előtt leállította londoni kassza nélküli üzletének tesztidőszakát, miután az nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
Az Aldi 2022-ben a brit fővárosban megnyitott koncepcióboltja mesterséges intelligenciával működő kamerákat és szenzorokat használt, amelyek automatikusan rögzítették, a vásárlók által a polcról levett termékeket, melyek ellenértéke az üzletből való kilépéskor került levonásra.
A rendszer nagyban hasonlított az Amazon Fresh „Just Walk Out” technológiájához.
A belépés a Shop & Go alkalmazással vagy a bankkártya kapunál történő érintésével volt lehetséges. A belépést megelőzően a rendszer 10 fontos előzetes terhelést alkalmazott, amely később a végösszegből levonásra került. Ez azonban több vásárlóból elégedetlenséget váltott ki, különösen azokból, akik ennél az összegnél kevesebbet költöttek vagy vásárlás nélkül távoztak, mivel a visszatérítés napokig is eltarthatott. Többen azt is kifogásolták, hogy a bolt nem jelezte egyértelműen az előzetes terhelés összegét.
A reakciók azonban vegyesek voltak: egyesek gond nélkül használták az alkalmazást, mások viszont épp a fizetési rendszer miatt kerülték az üzletet.