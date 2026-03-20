Dagad a botrány: dollármilliárdokat érő amerikai AI-technológiát csempésztek Kínába

Az USA három, a Super Micro Computerhez köthető személyt vádolt meg dollármilliárdok értékű mesterséges intelligencia chipek Kínába csempészésével. Az amerikai Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint két embert letartóztattak, de a harmadik továbbra is szökésben van. Az amerikai-technológiával készült chipek a különböző AI-szolgáltatások üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez létfontosságúak.
Az amerikai Igazságügyi Minisztérium csütörtökön bejelentette, hogy a mesterséges intelligencia szervereket gyártó Super Micro Computer Inc (SMCI.O) vállalathoz köthető három személyt, köztük a vállalat társalapítóját azzal vádolják, hogy legalább 2,5 milliárd dollár értékű amerikai AI-technológia csempészetében segédkeztek, megsértve az exporttörvényeket. A vádak szerint a dolgozók amerikai gyártmányú szervereket küldtek Tajvanon keresztül Délkelet-Ázsia más országaiba, majd onnan jelöletlen dobozokba csomagolva továbbküldték Kínába – számolt be róla a Reuters.

Dollármilliárdokat érő amerikai AI-technológiát csempésztek Kínába (illusztráció) Fotó: Pexels

Az Amerikai Egyesült Államok 2022 óta exportkorlátozásokat vezetett be Kínával szemben a fejlett mesterséges intelligencia chipekre vonatkozóan

 

A letartóztatások hírére a Super Micro részvényei 8%-ot estek, még annak ellenére is, hogy maga a cég nem került eljárás alá, és együttműködik a nyomozásban. 

A kaliforniai székhelyű Super Micro olyan számítógépeket épít, amelyek a régió legnagyobb cégeinek, például az Nvidia, az Intel és az Advanced Micro Devices chipjeit használják.

Annak a Nvidia-nak, amely 2025 júliusában a világ első vállalata lett, melynek piaci kapitalizációja – azaz a részvénykereskedés alapján számított aktuális értéke – elérte a 4 ezer milliárd dollárt. A vállalat sikerét annak köszönheti, hogy a mesterséges intelligenciáknál használt csipek megkerülhetetlen beszállítója lett. A hírekre reagálva a Nvidia nyilatkozatában kijelentette, hogy a cég számára az amerikai exporttörvények „szigorú betartása” kiemelt prioritás. Az ellenőrzött amerikai számítógépek illegális kínába csempészése pedig minden tekintetben vesztes vállalkozás, és a Nvidia semmilyen szolgáltatást vagy támogatást nem nyújt az ilyen műveletekhez – írták.

 

