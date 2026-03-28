A szomszédban található a világ egyik legjobb aquaparkja – fotók

A szezon közeledtével az AttractionTickets.com összeállított egy listát Európa és Amerika legjobb aquaparkjairól. A tekintélyes rangsorban az ausztriai Area 47 a harmadik helyre került. Képeken az osztrák, dobogós aquapark, amely Magyarországról mindössze pár órányira található.
Az aquaparkok között az első helyet a floridai Universal Orlando Volcano Bay szerezte meg, amely leginkább a változatos vízi attrakcióival emelkedik ki a sorból. Szorosan mögötte következik a brazíliai Thermas dos Laranjais pedig a világ legextrémebb csúszdáinak ad otthont. A rangsor összeállításakor a szakértők ítéletei mellett fontos szerepet kaptak az online értékelések is – számolt be róla a Mirror.

Szinte a szomszédban található a világ egyik legjobb aquaparkja (illusztráció) Fotó: 123RF

Ezek a világ legjobb aquaparkjai, amelyek egyaránt kínálnak családbarát szórakozást és lélegzetelállító izgalmakat

  1. Universal Orlando Volcano Bay – Egyesült Államok
  2. Thermas dos Laranjais – Brazília
  3. Area 47 – Ausztria
  4. Beach Park – Brazília
  5. Siam Park – Spanyolország
  6. O'Gliss Park – Franciaország
  7. Aquatica – Egyesült Államok
  8. Aqualandia – Olaszország
  9. Slide & Splash – Portugália
  10. Caribe Bay – Olaszország
  11. Disney’s Typhoon Lagoon – Egyesült Államok
  12. Rulantica – Németország
  13. Aquafan – Olaszország
  14. Sandcastle Waterpark – Egyesült Királyság
  15. Alton Towers Waterpark – Egyesült Királyság

Ahogy fentebb már írtuk, 

a bronzérmes, a magyar határtól mindössze pár órányi távolságra található Area 47 lett.

A tiroli létesítmény különlegessége, hogy nem egy klasszikus értelemben vett aquapark, sokkal inkább egy komplex outdoor élményközpont, ahol a vízi részleg mellett rengeteg extrémsport-lehetőség is elérhető. A vízi vidámpark a káprázatos szépségű Ötztal-völgyben kapott helyet. Fotókon az osztrák létesítmény:

