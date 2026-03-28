Ukrán aranykonvoj: csurran, cseppen, csak az a kérdés, hogy hová?

Az amerikai választásokhoz hasonlóan, most Magyarországon is beavatkozna Ukrajna, „ukránbarát kormányt akarnak, ukrán ügynököket küldenek, az ukránbarát ellenzéket támogatják”- jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök tegnap posztolt videójában. Kiemelte: „ az aranykonvoj-ügyben zajló vizsgálat rávilágított arra is, hogy nemcsak Nyugatról áramlott Ukrajnába a pénz, hanem visszafelé is: „az elszegényedett Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra”. Azt is hozzátette: Zelenszkij elnöknek semmi sem drága. Ukrán arannyal és dollárral fizet azoknak, akik hajlandók támogatni Ukrajna háborúját. Magyarországon itt ennek véget vetünk” – szögezte le.
Az aranykonvoj ügyében folyik a nyomozás
A magyar hatóságok március elején kapcsolták le azt az ukrán konvojt, amely
- 40 millió dollárt,
- 35 millió eurót
- és 9 kilogramm aranyat szállított Ausztriából Magyarország érintésével – vélhetően Ukrajna felé.
Ez csak egy szállítmány volt a sorozatból:
2026-ban eddig 900 millió dollár, 420 millió euró készpénz és 146 kilogramm arany haladt át hazánkon.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás gyanúja miatt indított büntetőeljárást. Maga a jelenség is meglehetősen szokatlan, hiszen az aranyat kimenteni szokták a háborús zónákból, nem bevinni.
Friss hír az is, hogy Ukrán Nemzeti Bank (NBU) március 19-én és 23-án két tender eredményeként 8 db páncélos inkasszátori járművet rendelt összesen 98,9 millió hrivnya, közel 1 milliárd forint értékben - írta a Tűzfal csoport ukrán forrásra hivatkozva. A speciálisan kialakított járművek készpénzt, értékpapírokat, aranyat vagy más értékeket szállítanak
- ballisztikai védelemmel rendelkeznek (lövedékálló karosszéria és üveg),
- gyakran robbanás- és betörésbiztos kialakításúak,
- belül több rekeszre osztott, biztonsági zárakkal ellátott tér található - írja a portál.
Az Egyesült Államokban is vizsgálódnak
Az aktuális fejlemények szerint a tengerentúli hatóságokban is felmerültek aggályok, ugyanis amerikai hírszerzési információk nyilvánosságra hozták, hogy ukrán kormányzati körök már 2022-ben terveket fontolgattak a 2024-es amerikai elnökválasztás befolyásolására, többek között USAID-projekteken keresztül. A dokumentumok szerint az amerikai adófizetői pénzeket - amelyeket eredetileg Ukrajnának szántak - , végül politikai célokra használhatták fel az Egyesült Államokban. Hatalmas botrány érik, ami a magyar kormány álláspontját húzza alá: a segélyek átláthatósága kulcskérdés, és Magyarország jogosan követeli a magyar adófizetők pénzének védelmét, és azt, hogy Ukrajna ne avatkozzon be a választásokba.
Megszólalt egy ukrán exügynök
Péntek este a Tények interjújában megdöbbentő állításokat fogalmazott meg egy volt ukrán ügynök, akinek pontos rálátása van az ukrán háttérfolyamatokra és a Magyarországon is áthaladó pénzmozgásokra. Azt mondta az aranykonvoj kapcsán: "Ez az a pénz, amit magunk között csak úgy hívunk, hogy fekete pénz. Az ukrán hadsereg fekete pénze… nincs hivatalos nyoma, és ezzel mindent megoldanak". Ezeket a hatalmas összegeket tehát az ukránok olyan dologra költik, ahol fontos, hogy ne legyen nyoma a pénzmozgásnak. Azt is mondta, hogy ezzel a pénzzel mindent megoldanak, fizetik a zsoldosokat a fronton, jut a katonáknak, az elégedetlenkedő vezetőknek, a szabotőröknek, kémeknek és ügynököknek és külföldi szervezeteknek is. Így intéznek mindent, ami az elnöknek, ami fontos, azt így intézik - magyarázta az ukrán férfi. Azt is mondta, hogy:
amikor exkatonák, titkosszolgálati tisztek vesznek részt a szállításban a hivatalos cégek helyett, akkor lehet tudni, hogy ott 100 százalékig fekete pénz mozog.
Úgy tűnik, mintha hivatalos szállítmány lenne, de sosem lehet tudni mekkora összeget visznek, így azt sem lehet tudni, melyik országban mennyit vesznek ki belőle. A TV2-nek nyilatkozó férfi azt is elmondta, hogy nem a most lekapcsolt szállítmány volt az első aranykonvoj, ami áthaladt Magyarországon. A pénz egy része pedig rendszeresen itt maradt, hogy hová került, arra a szombati Napló című műsoran kapunk választ.
Brüsszel is már néhányszor megégette magát
A brüsszeli hivatalokat is átszövi a kenőpénzek elfogadása, több súlyos korrupciós botrány került napvilágra az elmúlt években. A 2022-es Katargate-botrányban az Európai Parlament alelnökét, Eva Kailit és több képviselőt tartóztattak le, mert Katar és Marokkó állítólag megvesztegetette őket. 2025-ben a Huawei-gate érintette az EEAS-t, (Európai Külügyi Szolgálat) a College of Europe elit egyetemet, valamint Federica Mogherinit, akit uniós forrásokkal való visszaélés és közbeszerzési csalás gyanújával vizsgáltak.
Didier Reynders korábbi uniós biztos – aki évekig részt vett a Magyarország elleni eljárásokban – maga is pénzmosási ügybe keveredett a belga hatóságok szerint. 2026 februárjában pedig az Európai Bizottságnál tartottak razziát egy jelentős ingatlanügylet kapcsán. Ezek az esetek is jól mutatják a brüsszeli intézményekben felmerülő korrupciós kockázatokat, azt, hogy egyes brüsszeli bürokratákat meg lehet győzni, de az kenőpénzbe fog kerülni.
Zelenszkij környezete körül sok a pénz és a botrány
Kijevben 2025. novemberében robbant ki a háború alatti egyik legnagyobb korrupciós ügy: a NABU (ukrán korrupcióellenes ügynökség) szerint az Energoatom állami energetikai cégnél körülbelül 100 millió dolláros sikkasztás és visszacsepegtetés zajlott. A nyomozók szerint Zelenszkij médiacégének, a Kvartal 95-nek a társalapítója működtette a 100 millió dolláros kenőpénzrendszert. A botrányban több miniszter lemondott. A nemzetközi sajtó – köztük a Politico, a Washington Post és a Reuters – széles körben foglalkozott az üggyel, és Brüsszel is figyelmeztetett: Ukrajnának tovább kell erősítenie az anti-korrupciós erőfeszítéseit, ha komolyan gondolja az EU-csatlakozást.
A Pandora Papers nemzetközi oknyomozó projekt már korábban feltárta bizonyos ukrán vezetők offshore kapcsolatait. Ezek az esetek kérdéseket vetnek fel a nyugati segélyek valódi sorsával kapcsolatban:
- vajon minden pénz a frontvonalra jut,
- vagy részben a korrupciós kockázatok miatt eltűnik?
Brüsszel ekkor is kifejezte aggodalmait az ukrán segélyek átláthatósága miatt, ugyanakkor továbbra is szorgalmazza az újabb támogatási csomagokat.
Hölvényi György KDNP-s EP-képviselő találóan fogalmazott: Brüsszel „mélyen fuldoklik a saját korrupciós mocsarában”, miközben Magyarországot támadja a már jól ismert kettős mérce szerint. A segélyek átláthatósága és a korrupció elleni küzdelem közös európai és transzatlanti érdek. A történet már rég nem csupán egy gyanús pénzszállításról szól, hanem sokkal inkább arról, vajon mire használhatják fel az Ukrajnának juttatott nyugati forrásokat – és kik profitálnak belőlük valójában.