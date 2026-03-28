Ukrán aranykonvoj: csurran, cseppen, csak az a kérdés, hogy hová?

Az amerikai választásokhoz hasonlóan, most Magyarországon is beavatkozna Ukrajna, „ukránbarát kormányt akarnak, ukrán ügynököket küldenek, az ukránbarát ellenzéket támogatják”- jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök tegnap posztolt videójában. Kiemelte: „ az aranykonvoj-ügyben zajló vizsgálat rávilágított arra is, hogy nemcsak Nyugatról áramlott Ukrajnába a pénz, hanem visszafelé is: „az elszegényedett Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra”. Azt is hozzátette: Zelenszkij elnöknek semmi sem drága. Ukrán arannyal és dollárral fizet azoknak, akik hajlandók támogatni Ukrajna háborúját. Magyarországon itt ennek véget vetünk” – szögezte le.

Az aranykonvoj története messze túlmutat a segély kérdésén/Fotó: Facebook

Az aranykonvoj ügyében folyik a nyomozás

A magyar hatóságok március elején kapcsolták le azt az ukrán konvojt, amely

40 millió dollárt,

35 millió eurót

és 9 kilogramm aranyat szállított Ausztriából Magyarország érintésével – vélhetően Ukrajna felé.

Ez csak egy szállítmány volt a sorozatból:

2026-ban eddig 900 millió dollár, 420 millió euró készpénz és 146 kilogramm arany haladt át hazánkon.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás gyanúja miatt indított büntetőeljárást. Maga a jelenség is meglehetősen szokatlan, hiszen az aranyat kimenteni szokták a háborús zónákból, nem bevinni.

Friss hír az is, hogy Ukrán Nemzeti Bank (NBU) március 19-én és 23-án két tender eredményeként 8 db páncélos inkasszátori járművet rendelt összesen 98,9 millió hrivnya, közel 1 milliárd forint értékben - írta a Tűzfal csoport ukrán forrásra hivatkozva. A speciálisan kialakított járművek készpénzt, értékpapírokat, aranyat vagy más értékeket szállítanak

ballisztikai védelemmel rendelkeznek (lövedékálló karosszéria és üveg),

gyakran robbanás- és betörésbiztos kialakításúak,

belül több rekeszre osztott, biztonsági zárakkal ellátott tér található - írja a portál.

Az Egyesült Államokban is vizsgálódnak

Az aktuális fejlemények szerint a tengerentúli hatóságokban is felmerültek aggályok, ugyanis amerikai hírszerzési információk nyilvánosságra hozták, hogy ukrán kormányzati körök már 2022-ben terveket fontolgattak a 2024-es amerikai elnökválasztás befolyásolására, többek között USAID-projekteken keresztül. A dokumentumok szerint az amerikai adófizetői pénzeket - amelyeket eredetileg Ukrajnának szántak - , végül politikai célokra használhatták fel az Egyesült Államokban. Hatalmas botrány érik, ami a magyar kormány álláspontját húzza alá: a segélyek átláthatósága kulcskérdés, és Magyarország jogosan követeli a magyar adófizetők pénzének védelmét, és azt, hogy Ukrajna ne avatkozzon be a választásokba.