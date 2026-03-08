Hova vitte a rengeteg valutát az ukrán aranykonvoj - hogyan lesz a dollárból hrivnya, már ha lesz

Az ukrán pénzszállítók részletes elfogását, és a titkosszolgálati szálakat már korábbi cikkeinkben feldolgoztuk. De a pénzszállítók közben a ügyvédet is választottak, az ellenzéki aktivistaként is rendszeres tartalmat gyártó Horváth Lórándot bízták meg. Az ügyvéd az ATV rendszeres szakértője, kormánykritikus közéleti megnyilvánulásai alatt a követői igazságügy miniszternek szeretnék látni a Tisza kormányban. Mindemellett az aranykonvoj ügyében számos tisztázatlan kérdés van.
Szombat délután, az ukránok ügyvédjeként azt nyilatkozta Horváth, hogy az elfogás nem az M5-ös autópályán, hanem az M0 szakaszán történt, az alacskai pihenőnél, ami az M5 és az M4 pályák között található. Más kérdésekre nem adott választ a sajtónak az ügyvéd, pedig maradt még néhány. Később a kiugrott Tiszás bírónő, Laczó Adrienn is megszólalt az ügyben, aki Horváth Lóránd kollégája.
A bécsi Raiffeisenbank International (RBI) az osztrák sajtó szerint sem kívánta megerősíteni a szállítást a banki titoktartás miatt. Az RBI szóvivője azonban elmondta, hogy a bank évek óta aktív bankjegykereskedőként, különböző központi bankokkal, biztonsági szervekkel és forgalmazókkal dolgozik együtt. Ennél többet nem hoztak nyilvánosságra.
A magyarkormány is szeretné tudni, mi ez a pénz, amit az aranykonvoj szállított
Ahogy a szombati debreceni háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, amíg nem tudják, mi ez a pénz, addig a 40 millió dollár, a 35 millió euró és a 9 kg tömbarany biztos helyen marad. Vegyük sorra a kérdéseket, mert fontos lenne tudni:
- pontosan ki a pénz tulajdonosa,
- milyen jogcímen szállították azt egyik országból a másikba,
- melyik pénzintézet vagy vállalat adott megbízást a szállításra,
- és rendelkezésre állt-e minden szükséges dokumentáció.
A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató NAV azt is közölte: csak az idei évben több mint
- 900 millió dollárt,
- 420 millió eurót,
- 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.
A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forint felel meg.
Felmerül az is, hogy milyen gazdasági vagy pénzügyi művelet indokolhatja ilyen értékek együttes, fizikai mozgatását. Az sem egyértelmű, hogy a pénzt valóban banki célokra szánták-e, vagy más jellegű tranzakció része volt.
Az ukránok válaszoltak
Az ukrán külügy azt közölte, hogy a hét ukrán állampolgár az állami Oschadbank, azaz Takarékbank alkalmazottja. Két banki járművet vezettek, amelyek Ausztria és Ukrajna között tranzitáltak, és készpénzt szállítottak az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében. A magyar hatóságok akcióját túszejtésnek és állami terrorizmusnak minősítették. A hét ukrán személy állítólag bankár és pénztáros volt. A szállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek. A páncélozott kocsikban taktikai ruhában, golyóálló mellényben ültek. A magyar hatóságok kiutasították őket még pénteken az országból.
Miért akadt fenn a NAV vizsgálatán a szállítmány?
A Magyar Nemzetnek nyilatkozó NAV-szakértő azt mondta, hogy a pénzügyi adatbázisokon futó kockázatelemző algoritmusok szokatlan mintázatot adtak az Ausztria és Ukrajna közötti készpénz és befektetési arany szállítására, amely más, szomszédos országra nem volt jellemző fogadó oldalról. Kiderült, hogy különösen feltűnő volt, hogy a befektetési aranyat nem a háborús övezetből szállítják el, hanem éppen fordítva, a forgalom oda irányul.
Miért furcsa ez?
Például azért, mert:
- a pénzügyi vagy háborús válságok esetén általában az ellenkező irányú mozgás szokott történni,
- értékes vagyontárgyakat inkább kimenekítenek egy háborús övezetből, nem pedig oda visznek,
- háború idején a befektetők, bankok vagy vállalatok , de a civilek is általában igyekeznek biztonságosabb országokba vinni az aranyat, a tartlékokat, mert ott kisebb a fizikai vagy politikai kockázat.
Történelmi tapasztalat, hogy az értékes vagyoneszközök általában elhagyják a háborús zónákat.
A szállítási kockázatról nem is beszélve. A sajtóhírekből nem derült ki, volt-e, és ha igen, milyen típusú fegyver a szállítóknál, vagy csak a golyóálló mellényekkel védték a pénzeszsákokat. Szakértők szerint maga a szállítás sem felel meg a nemzetközi gyakorlatnak.
A NAV-szakértő további támpontokat adott
A Magyar Nemzetnek az mondta a szakértő, hogy az év első két hónapjának adatai alapján szükségessé vált, hogy egy szállítmányt eseti ellenőrzés alá vonjanak. Így megállapítsa a hatóság, hogy a pénzmosás gyanúja megalapozott-e. Különösen időszerűvé tette az intézkedést, hogy Magyarországon a Moneyval nemzetközi ellenőrző testület idén végzi esedékes vizsgálatát, amelyben a magyar hatóságoknak arról kell számot adniuk, hogy megfelelő figyelmet fordítanak-e a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozására.
Magyarul: a NAV-nak el kell végeznie az ellenőrzéseket, ha gyanúra okot adó szállítmányokról értesülnek.
Ellenőriztek, aztán jött a meglepetés
A szakértő rámutatott: semmi szokatlan nincsen az ellenőrzésen, hiszen a világ bármely országában felkeltené a hatóságok érdeklődését egy ilyen szállítmány és annak kísérete. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a háborúban álló szomszéd ország takarékpénztárának 900 millió amerikai dollár és 420 millió euró készpénzellátmányra és 146 kilogramm aranyra volt két hónap alatt szüksége működése fenntartásához úgy, hogy az ország fennakadás nélkül használja a nagy nemzetközi elektronikus banki transzfer rendszereket, mint amilyen például a Swift rendszer.
Magyarul megint: működnek a nemzetközi utalások.
Ukrajnában hrivnya van, minek ennyi valuta készpénzben
Egy újabb megválaszolásra váró kérdés, miért van ekkora készpénz forgalom valutában, hiszen a hrivnya nem értéktelenedett el. Viszont valutát kiadó ATM-ből jóval kevesebb van, a háborús időszaka alatt korlátozták a készpénzfelvételt és a deviza utalásokat külföldre. A limit miatt a bankoknak nem kell hatalmas devizakészletet tartaniuk az ATM-ekben vagy a fiókokban. A napi felvételi plafon eleve korlátozza a keresletet, így a bankjegyforgalom általában kisebb és kiszámíthatóbb.
Persze lehet erre az a magyarázat, hogy az ukrán állami banknak vannak fizetési kötelezettségei valutában, de közben meg nehezen elképzelhető, hogy kinek vagy minek fizetnek dollárban, euróan, azaz készpénzben. A HIMARS rakétarendszerért vagy a német Leopard tankokért nem kellett fizetni, mert katonai segélyekről van szó. Sarkos a példa, de rávilágít arra a feltűnő ellentmondásra, mire kell ennyi készpénz. Lehet magyarázat az is, hogy beviszik a nemzeti bankba, amelyik elosztja a kereskedelmi bankok között, de nyilván nem zsákokkal, hanem utalással történik ez is. Vagy lehet más magyarázat, ezt keressük mi is.
Pénzmosás vagy nem?
Mindezek a kérdések önmagukban még nem jelentenek bizonyítékot semmilyen szabálytalanságra, de rávilágítanak arra, hogy az ügy számos homályos részletet tartalmaz. Ahhoz, hogy a pénzmosás gyanúját tisztázni lehessen, a hatóság előtt átláthatóvá kell tenni a pénz útját, és a szereplők céljait feladatát. Hamarosan kiderül, vannak-e válaszok ezekre a kérdésekre, vagy a szállítás is része annak az átláthatatlan pénzügyi tevékenységnek, amelyet Ukrajna folytat a háború ideje alatt, és amiből aranytoalettek keletkeznek. A józan világ legnagyobb megdöbbenésére.