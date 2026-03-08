Hova vitte a rengeteg valutát az ukrán aranykonvoj - hogyan lesz a dollárból hrivnya, már ha lesz

Az ukrán pénzszállítók részletes elfogását, és a titkosszolgálati szálakat már korábbi cikkeinkben feldolgoztuk. De a pénzszállítók közben a ügyvédet is választottak, az ellenzéki aktivistaként is rendszeres tartalmat gyártó Horváth Lórándot bízták meg. Az ügyvéd az ATV rendszeres szakértője, kormánykritikus közéleti megnyilvánulásai alatt a követői igazságügy miniszternek szeretnék látni a Tisza kormányban. Mindemellett az aranykonvoj ügyében számos tisztázatlan kérdés van.

Az ukrán aranykonvoj körülményei tisztázásra szorulnak sok szempontból/Fotó: Facebook/Orbán Balázs

Szombat délután, az ukránok ügyvédjeként azt nyilatkozta Horváth, hogy az elfogás nem az M5-ös autópályán, hanem az M0 szakaszán történt, az alacskai pihenőnél, ami az M5 és az M4 pályák között található. Más kérdésekre nem adott választ a sajtónak az ügyvéd, pedig maradt még néhány. Később a kiugrott Tiszás bírónő, Laczó Adrienn is megszólalt az ügyben, aki Horváth Lóránd kollégája.

A bécsi Raiffeisenbank International (RBI) az osztrák sajtó szerint sem kívánta megerősíteni a szállítást a banki titoktartás miatt. Az RBI szóvivője azonban elmondta, hogy a bank évek óta aktív bankjegykereskedőként, különböző központi bankokkal, biztonsági szervekkel és forgalmazókkal dolgozik együtt. Ennél többet nem hoztak nyilvánosságra.

A magyarkormány is szeretné tudni, mi ez a pénz, amit az aranykonvoj szállított

Ahogy a szombati debreceni háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, amíg nem tudják, mi ez a pénz, addig a 40 millió dollár, a 35 millió euró és a 9 kg tömbarany biztos helyen marad. Vegyük sorra a kérdéseket, mert fontos lenne tudni:

pontosan ki a pénz tulajdonosa,

milyen jogcímen szállították azt egyik országból a másikba,

melyik pénzintézet vagy vállalat adott megbízást a szállításra,

és rendelkezésre állt-e minden szükséges dokumentáció.

A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató NAV azt is közölte: csak az idei évben több mint

900 millió dollárt,

420 millió eurót,

146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.

A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forint felel meg.

Felmerül az is, hogy milyen gazdasági vagy pénzügyi művelet indokolhatja ilyen értékek együttes, fizikai mozgatását. Az sem egyértelmű, hogy a pénzt valóban banki célokra szánták-e, vagy más jellegű tranzakció része volt.