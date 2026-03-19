Magyarországon, sőt még Brüsszelben is várhatták az aranykonvoj lefoglalt pénzét

– Még ha csak a pénzről lenne szó, már az is szokatlan, de kértem egy kimutatást arról, Magyarországon a többi ország irányába milyen pénzmozgások szoktak történni, és a magyar bankok, akik nem csak hazánban működnek, mekkora készpénzforgalmat bonyolítanak, de a kettő köszönő viszonyban sincs egymással. És ez csak egy szállítmány. De még ennél is szembetűnőbb, hogy tábornokok irányították az egészet, sőt, személyesen kísérték – fogalmazott az ukrán aranykonvoj kapcsán Orbán Viktor, aki a Bayer Show vendégeként adott interjút. A miniszterelnök közölte, az ügyben jelenleg is egy alapos, átfogó, sok szempontú vizsgálat zajlik. Azt is mondta, hogy jelen helyzetben még azt sem tudni, áthaladásról volt-e szó, annyi biztos, ez a rengeteg pénz és arany bejött Magyarországra, itt mozgatták.

Az aranykonvoj páncélautójából lefoglalt pénz és arany. Fotó: Facebook

Hogy ki is akarták-e vinni, vagy leesett volna egy-egy köteg valahol, vagy hozták valahova, most vizsgáljuk. De van egy izgalmasabb dolog ennél, hogy nem csak nyugatról hoztak be ide pénzt, hanem Ukrajnából is visszafele, most ezeket is felgöngyölítették. Ukrajnából ki? Abból a csóró országból? – tette fel a kérdést a kormányfő, aki szerint fontos, hogy megvizsgálják a másik irányú pénzmozgást is, vagyis ami bejött Ukrajnából és innen küldték tovább.

Ezen új információk alapján döbbentes kép állhat össze, ha ehhez hozzátesszük, hogy Anatolij Sharij, Ukrajna legnézettebb YouTobue csatornáját fenntartó újságírója, az X közösségi oldalán már a magyar hatóságok március hatodikai akciója után leszögezte, a pénz feltételezhetően nem is Kijevbe tartott. Mint írta, forrásai azt állították, hogy a pénz nem Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz érekzett volna, hanem európai társahoz, az öt támogató Uniós politikusokhoz.

Állítása szerint, több forrás arról számol be, hogy Orbán Viktor nem Kijevre, hanem Brüsszelre csapott le, mivel ott pontosan tudják, kinek a pénzéről van szó.

Hozzátette: Orbán nagyon pontosan cselekedett, és ott ütött le, ahol a leginkább fájhat.

Az Ukrajnát átszövő korrupció és ezzel kapcsolatos folyamatos botrányok nyomán joggal adódik a kérdés, honnan és hová tarthatott pénteken a Magyarországon lekapcsolt ukrán aranykonvoj? Kinek a pénze és kinek szánták, esetleg útközben le is osztottak-e belőle? A pénzmosás gyanúja még a legkevesebb, ha így tekintünk a dologra és megpiszkáljuk a hazai és uniós szálakat is.