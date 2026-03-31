arborétum

Bezárta kapuit hazánk egyik legszebb arborétuma

Az elmúlt napok viharai és az általuk okozott károk miatt átmenetileg bezárták a szombathelyi Kámoni Arborétumot. Az Arborétum vezetősége egy Facebook-bejegyzésben tudatta a szomorú hírt a látogatókkal.
Súlyos károkat okoztak a viharok a szombathelyi Kámoni Arborétumban, ezért a népszerű kert a helyreállításig nem látogatható.

Kámoni Arborétum. Fotó: VAOL/Cseh Gábor
Kámoni Arborétum. Fotó: VAOL/Cseh Gábor

A Kámoni Arborétum hazánk egyik legszebb gyűjteményes kertje 

A Szombathely északi részén található arborétum főként a késő tavasszal virágzó rododendronairól ismert. Különleges látnivalója a növényeken kívül a különböző színű növényfoltokból összeállított úgynevezett dendrocolor sziklakert. Az arborétum első fáit Sághy Mihály ültette az 1860-as években, hangulatos kertjébe azóta is sokan járnak piknikezni, sétálni vagy akár futni is. 

Kámoni Arborétum, KámoniArborétum, 20240402 Szombathely Megérkezett a tavasz a Kámoni Arborétumba. Fotó: Unger Tamás UT Vas Népe
Fotó: VAOL/Unger Tamás

A Nyugat-Dunántúl egyedülálló botanikai gyűjteményében közel 3000 növényfaj él, és a parkot patakok és tavak hálózata teszi különlegessé. 2011 vége óta egy vadonatúj látogatóközpont is tartozik az arborétumhoz, konferencia- és oktatótermekkel, kiállítási térrel, az arborétum történetét és kutatásait bemutató minikiállítással, vendégszobákkal, kávézóval, ajándékbolttal. A nyitás várható időpontját egyelőre nem közölték.

 

