Bezárta kapuit hazánk egyik legszebb arborétuma

Súlyos károkat okoztak a viharok a szombathelyi Kámoni Arborétumban, ezért a népszerű kert a helyreállításig nem látogatható.

A Kámoni Arborétum hazánk egyik legszebb gyűjteményes kertje

A Szombathely északi részén található arborétum főként a késő tavasszal virágzó rododendronairól ismert. Különleges látnivalója a növényeken kívül a különböző színű növényfoltokból összeállított úgynevezett dendrocolor sziklakert. Az arborétum első fáit Sághy Mihály ültette az 1860-as években, hangulatos kertjébe azóta is sokan járnak piknikezni, sétálni vagy akár futni is.

A Nyugat-Dunántúl egyedülálló botanikai gyűjteményében közel 3000 növényfaj él, és a parkot patakok és tavak hálózata teszi különlegessé. 2011 vége óta egy vadonatúj látogatóközpont is tartozik az arborétumhoz, konferencia- és oktatótermekkel, kiállítási térrel, az arborétum történetét és kutatásait bemutató minikiállítással, vendégszobákkal, kávézóval, ajándékbolttal. A nyitás várható időpontját egyelőre nem közölték.