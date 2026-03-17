Marhahúskvóta, kenguruk és az EU: küszöbön áll az újabb szabadkereskedelmi megállapodás

Az Európai Unió közlése szerint közel a megállapodás egy Ausztrália-EU szabadkereskedelmi egyezményről, amelyről már évek óta folynak a tárgyalások. A Bloomberg a folyamatra rálátó forrásai alapján arról ír, hogy akár napokon belül aláírás-közeli helyzetbe juthat az előkészítés eddigi szakasza.
Ausztrália már várja az EU-t az utolsó egyeztetésre?
Az Európai Bizottság elnöke az uniós vezetőknek írt levelében úgy fogalmazott, hogy a tárgyalások „az utolsó szakaszba érkeztek. Ez egy újabb mérföldkő lesz Európa nemzetközi partnerségeinek diverzifikálásában” – írta von der Leyen. Hozzátette: a megállapodás erősítené Európa képességét a globális viszonyok alakítására, valamint ellenállóbb ellátási láncok kialakítását segítené elő.
A tervekhez közel álló, névtelenséget kérő források szerint von der Leyen már akár ezen a hétvégén Ausztráliába utazhat, hogy megtegye az utolsó rábólintást a megállapodásra.
A részleteket azonban állítólag még nem véglegesítették minden pontban, és a tárgyalások továbbra is zajlanak a színfalak mögött.
Az EU kereskedelmi biztosa, Maros Sefcovic hétfőn egyeztetett Don Farrell ausztrál kereskedelmi miniszterrel, és az X közösségi platformon azt írta: a felek „jó irányba haladnak”.
Ausztrália és az Európai Unió egyaránt igyekszik megerősíteni gazdasági kapcsolatait. A cél, hogy gazdaságaikat megvédjék a washingtoni vámok hatásaitól, valamint annak hatásaitól, hogy Kína korlátozásokat vezetett be egyes kritikus fontosságú ásványi nyersanyagok exportjára.
Az Európai Bizottság szóvivője a mostani fejleményekhez és értesülésekhez nem kívánt kommentárt fűzni.
Az utolsó akadályok: mezőgazdasági viták
A Bloomberg értesülései szerint az EU és Ausztrália már hetek óta a megállapodás küszöbén áll, a végső egyezséget azonban több kérdés is késlelteti – köztük a húsimport ügye, ami az agráriumot érintő vonatkozásai miatt sarkallatos kérdés lehet, különösen annak tükrében, hogy a nemrég megkötött Mercosur-megállapodás nagyon komoly kockázatokat jelent az európai agrártermelésre nézve.
A vitából most annyi látható, hogy Ausztrália azt szeretné elérni, hogy
az EU növelje azt a marhahúsmennyiséget, amely kedvezményes feltételekkel juthat be az uniós piacra.
Az Európai Unió számára azonban érzékeny kérdés a mezőgazdasági import, mivel nem kívánja veszélyeztetni saját agrárszektorát. Miként megírtuk: a nemrég Indiával kötött egyezményben hasonló jellegű klauzák épültek be az európai autóipar védelme érdekében, de India is lehetőséget kapott saját autógyártása védelmére..
Az EU és Ausztrália közötti kereskedelmi tárgyalások 2023-ban egyszer már zátonyra futottak, amikor Ausztrália visszalépett egy majdnem véglegesített megállapodástól. Az ausztrál fél akkor azzal érvelt, hogy az EU által javasolt vámmentes marhahúskvóta túl alacsony.
A botrányos Mercosur-egyezség és az indiai megállapodás
Az értesülések szerint küszöbön álló EU-Ausztrália szabadkereskedelmi megállapodás – s különösen annak agráriumot érintő vonatkozásai – annak tükrében is figyelmet érdemel, hogy az EU és partnerei tulajdonképpen rohamtempóban hoztak tető alá két nagy szabadkeresedelmi egyezséget az elmúlt hetekben (még amellett is, hogy mindkettő előkészítése évek, sőt, évtizedek munkája volt) – legalábbis a washingtoni vámpolitika tükrében a megkötésük mindenképpen gyorsnak tűnik.
- Mercosur-megállapodás: a dél-amerikai országokkal kötött megállapodás ugyan hozhat lehetőségeket az EU ipara és mezőgazdasága számára is (gépek, technológiák exportja), de mint bemutattuk, óriási kockázatot jelent az EU agráriuma, és így a magyar gazdák számára is az a felelőtlen szemlélet, ami megengedi a kettős mérce alkalmazását. Vagyis azt, hogy olyan mezőgazdasági termékek érkezzenek az EU-s piacra, akár dömpingáron és -mennyiségben, ami kétes minőségű, az EU-s szabályoknak esetleg nem megfelelő termelési módokon készülnek. Az agrárium mellett ennek a fogyasztók is vesztesei lehetnek – nem csoda, hogy a Mercosur-megállapodás aláírását széleskörű, intenzív tiltakozások kísérték a kontinensen.
- Megállapodás Indiával: miként az Origón megírtuk, januárban jelentették be, hogy megvan a megállapodás az EU és India között a szabadkereskedelmi feltételekről, s bár a dokumentum aláírására még néhány hónapot várni kell (át kell esnie egy jogi átvilágításon), Újdelhi és Brüsszel történelmi jelentőségűnek nevezte az egyezséget. Annak ugyanúgy vannak a mezőgazdaságot érintő részei, amelyek kapcsán most úgy látni, az helyzetbe hozhatja az európai termelőket az 1,4 milliárd lakosú piacon, és számos rendelkezés szól az autóiparról is, mely a jövőben akár a komoly nehézségekkel küzdő európai autógyártást is helyzetbe hozhatja.
A most küszöbön álló, ausztrál-EU megállapodás akkor jöhet létre, amikor a két fél között a 2024-25-ös kereskedelem mértéke megközelítette a 110 milliárd (amerikai) dollárt. Az említett Don Farrel ausztrál miniszter szerint ha létrejön a megállapodás, az rögtön az első évben 10 milliárd dolláros többletet jelent majd Ausztrália számára.
Az EU közlése szerint Ausztrália harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere a 27 országot számláló tömörülés, Kína és Japán után, az ausztrál külkereskedelem 8,6 százaléka az EU-val bonyolódik.