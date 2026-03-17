Marhahúskvóta, kenguruk és az EU: küszöbön áll az újabb szabadkereskedelmi megállapodás

Az Európai Unió közlése szerint közel a megállapodás egy Ausztrália-EU szabadkereskedelmi egyezményről, amelyről már évek óta folynak a tárgyalások. A Bloomberg a folyamatra rálátó forrásai alapján arról ír, hogy akár napokon belül aláírás-közeli helyzetbe juthat az előkészítés eddigi szakasza.

Ausztrália már várja az EU-t az utolsó egyeztetésre?

Az Európai Bizottság elnöke az uniós vezetőknek írt levelében úgy fogalmazott, hogy a tárgyalások „az utolsó szakaszba érkeztek. Ez egy újabb mérföldkő lesz Európa nemzetközi partnerségeinek diverzifikálásában” – írta von der Leyen. Hozzátette: a megállapodás erősítené Európa képességét a globális viszonyok alakítására, valamint ellenállóbb ellátási láncok kialakítását segítené elő.

A tervekhez közel álló, névtelenséget kérő források szerint von der Leyen már akár ezen a hétvégén Ausztráliába utazhat, hogy megtegye az utolsó rábólintást a megállapodásra.

A részleteket azonban állítólag még nem véglegesítették minden pontban, és a tárgyalások továbbra is zajlanak a színfalak mögött.

Az EU kereskedelmi biztosa, Maros Sefcovic hétfőn egyeztetett Don Farrell ausztrál kereskedelmi miniszterrel, és az X közösségi platformon azt írta: a felek „jó irányba haladnak”.

Ausztrália és az Európai Unió egyaránt igyekszik megerősíteni gazdasági kapcsolatait. A cél, hogy gazdaságaikat megvédjék a washingtoni vámok hatásaitól, valamint annak hatásaitól, hogy Kína korlátozásokat vezetett be egyes kritikus fontosságú ásványi nyersanyagok exportjára.

Az Európai Bizottság szóvivője a mostani fejleményekhez és értesülésekhez nem kívánt kommentárt fűzni.

Az utolsó akadályok: mezőgazdasági viták

A Bloomberg értesülései szerint az EU és Ausztrália már hetek óta a megállapodás küszöbén áll, a végső egyezséget azonban több kérdés is késlelteti – köztük a húsimport ügye, ami az agráriumot érintő vonatkozásai miatt sarkallatos kérdés lehet, különösen annak tükrében, hogy a nemrég megkötött Mercosur-megállapodás nagyon komoly kockázatokat jelent az európai agrártermelésre nézve.